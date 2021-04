البيت الأبيض يعلق على هجمات “المرض الغامض”.. ما القصة؟

قالت المتحدثة باسم البيت الأبيض إن الإدارة الأمريكية على علم بتقارير إعلامية تحدثت، الخميس، عن وقائع محتملة في الولايات المتحدة عامي 2019 و2020 تبدو مماثلة لما يشتبه أنها هجمات “موجهة” بترددات الراديو تسببت في مرض غامض لكنها لم تتمكن من تأكيد الأمر أو تقديم أي تفاصيل.

وقالت المتحدثة كارين جان بيير إن البيت الأبيض يعمل عن كثب مع عدة إدارات ووكالات أمريكية ولا يزال يقيم الوضع الذي شمل هجوما قرب مقر الرئيس الأمريكي.

وفي وقت سابق، الخميس، ذكرت شبكة تلفزيون (سي.إن.إن) أن وكالات أمريكية تحقق في واقعتين محتملتين تماثلان على ما يبدو مرضا غامضا آخر أثرعلى دبلوماسيين في كوبا ومكان آخر يعرف باسم (متلازمة هافانا).

وقالت إن واقعة في العام الماضي كانت قرب البيت الأبيض فيما كانت واقعة أخرى، تحدثت عنها سابقا مجلة جي كيو، قد أصابت بالمرض مسؤولا في البيت الأبيض بضاحية قريبة في فرجينيا عام 2019.

وقالت جان بيير للصحفيين على متن طائرة الرئاسة الأمريكية “صحة وسلامة العاملين بالهيئات العامة الأمريكية أولوية قصوى لإدارة بايدن”.

وأضافت “لا يمكننا تقديم أي تفاصيل محددة أو تأكيدها”.

On reported "directed energy attack" near The Ellipse, @KJP46 replies unexplained health incidents are being taken extremely seriously by the administration, which is still evaluating them. (See: https://t.co/08S3uURd2A )

— Steve Herman (@W7VOA) April 29, 2021