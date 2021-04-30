تزامنا مع محاكمة ضباط مصريين غيابيا.. وثائقي مجهول يزعم ارتباط ريجيني بقضية استخباراتية (فيديو)

تزامنا مع بدء ما وصفها مدونون “بمحكمة الحقيقة” لجوليو ريجيني بُث فيلم وثائقي باللغة العربية والإنجليزية والإيطالية عبر منصات التواصل يزعم تورط الطالب الإيطالي في قضية استخباراتية.

وكذلك يثير الفيلم شكوكا حول جامعة كامبريدج البريطانية التي كان يدرس فيها ريجيني وحول مشرفته في هذه الجامعة أيضا الدكتورة مها عبد الرحمن، إذ يطرح تساؤلات عن علاقة المشرفة بجماعة الإخوان المسلمين.

وكان قد بُث الفيلم نفسه عبر قناة يوتيوب تحمل اسم “قصة ريجيني” (The Story of Regeni) التي أنشئت في 22 ابريل/نيسان الجاري.

وثائقي مجهول يزعم تورط #ريجيني في قضية استخباراتية.. ووزيرة إيطالية تتبرأ منه.. وتساؤلات عمن يقف وراء الفيلم#هاشتاج @ajmhashtag pic.twitter.com/6cTP7xVbzP — الجزيرة مباشر (@ajmubasher) April 29, 2021

ونُشرت 4 مقاطع فيديو على هذه القناة عبارة عن مقطعين ترويجيين أحدهما بالعربية والإنجليزية والآخر بالإيطالية، والوثائقي نفسه بالعربية والإيطالية، غير أنه لم يظهر في الفيلم أي إشارة للجهة أو المؤسسة أو الأشخاص المنتجين له.

لكن قناة (تن) المصرية نشرت الإعلانات الترويجية الخاصة بالفيلم على صفحاتها بمنصات التواصل الاجتماعي مشيرة إلى أنها ستقوم ببثه عبر شاشاتها.

كواليس وتفاصيل اللحظات الآخيرة للباحث الإيطالي تخرج للعلن لأول مرة.. "ريجيني القصة الغامضة"

انتظرونا الجمعة في الـ7:30 على شاشة #TeNTV pic.twitter.com/ws55hMK48r — TeN TV (@TeNTVEG) April 29, 2021

واستدل الفيلم بشهادات لشخصيات إيطالية من بينها الوزيرة السابقة إليزابيتا ترينتا، التي نشرت تدوينة على حسابها في فيسبوك بعد نشر الفيلم وصفته فيها بأنه مخز وغير مقبول.

وأوضحت الوزيرة في تدوينتها أن أحد ممثلي قناة العربية كان قد تواصل معها واستدعاها للحديث بشأن العلاقات الدبلوماسية والاقتصادية بين مصر وإيطاليا، مشيرة إلى أنها لو علمت بحقيقة الفيلم لرفضت الظهور فيه.

وأكدت أنه تم اقتطاع مدة الحوار معها من حوالي نصف ساعة إلى بضعة دقائق فقط وختمت تدوينتها بمطالبتها بتحقيق العدالة لجوليو ريجيني ودعمها الكامل لأسرته.

وأثار هذا الفيلم جدلا واسعا على منصات التواصل إيطاليا وعربيا، وعلق عليه الممثل والناشط أندريا ساليرنو قائلا “في هذه الأثناء يظهر فيلم وثائقي مخجل على يوتيوب. إلى متى ستعين علينا تحمل غياب العدالة والحقيقة وهذه المحاولات الدنيئة لتشويه سمعة جوليو ريجيني”؟

اسم #جوليو_ريجيني يعود للواجهة مع بدء جلسة استماع للنظر في "أدلة ضلوع رجال أمن مصريين في قتل الباحث الإيطالي"#هاشتاج @ajmhashtag pic.twitter.com/QkbykCuJaN — الجزيرة مباشر (@ajmubasher) April 29, 2021

وكتب الصحفي عبد المنعم محمود “النظام المصري عمل وثائقي عن ريجيني نزله على يوتيوب بدون أسماء صناعه، يقولون ريجيني في الغالب جاسوس وقتل لتشويه علاقة مصر وإيطاليا. وتجاهلوا الشهادات واعتبروها مجهولة، وتجاهلوا أيضا فبركة الشرطة لمحاولة إلصاق تهمة قتله لعصابة قتلوا جميع أفرادها”.

ووصف مغرد الفيلم بأنه “مسلسل الاختيار3 عن جوليو ريجيني”، بينما كتب آخر ساخرا “سمعت إن أحمد مكي وكريم عبد العزيز يستعدان لتصوير مسلسل عن مقتل ريجيني بعد مطالبة الادعاء الإيطالي اليوم بتسليم الضباط المصريين الأربعة المتهمين بقتله، حد عنده معلومة؟”

وفي الأثناء بدأت محاكمة غيابية في روما لضباط مصريين متهمين بقتل ريجيني، حيث جاء بلائحة الاتهام أن “مسؤولين مصريين عذبوا ريجيني على مدار أيام ما تسبب في معاناة جسدية له”.

وطلب مدعون إيطاليون بتحويل 4 ضباط مصريين للمحاكمة موجهين لهم اتهامات بإخفاء ريجيني وتعذيبه ثم قتله عام 2016، بينما ذكرت مصادر إيطالية أن مصر لم تقدم عناوين المتهمين.

وينفي المسؤولون في مصر أي تورط في قتل الباحث الإيطالي ولم تؤيد النيابة المصرية الاستنتاجات التي وصلت إليها روما.