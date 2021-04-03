البث الحي
الأخبار|بريطانيا

هدف استعراضي عالمي يفوز بجائزة الشهر.. لاميلا يسجّل على طريقة “رابونا” (فيديو)

إيريك لاميلا لاعب توتنهام الإنجليزي (غيتي)
إيريك لاميلا لاعب توتنهام الإنجليزي (غيتي)
3/4/2021-|آخر تحديث: 4/4/202112:12 AM (مكة المكرمة)

اقتنص الأرجنتيني إيريك لاميلا لاعب توتنهام الإنجليزي جائزة أفضل هدف في البريميرليغ، عن شهر مارس/آذار الماضي، بعدما أحرز هدفا عالميا في شباك الأرسنال خلال ديربي شمال لندن.

ونشر الحساب الرسمي للبريميرليغ على موقع تويتر، أمس الجمعة، مقطع فيديو هدف لاميلا، والذي سجَّله على طريقة “رابونا”، مشيرا إلى اختياره ليكون هدف الشهر الفائت في الدوري الإنجليزي.

وتعد الـ”رابونا” حركة استعراضية في كرة القدم، يسدد فيها اللاعب الكرة بإحدى قدميه بطريقة مباغتة للاعبي المنافس من خلف قدم الارتكاز الأخرى، حيث إن توقيتها واتجاهها غير متوقع ما يصعب التصدي لها.

ورأى مغردون أن الهدف “رائع” ويستحق الفوز بجائزة الشهر لأنه سُجل بطريقة مذهلة، وعدد قليل من اللاعبين يمكنهم تسجيل مثل هذه الأهداف خلال مسيرتهم الكروية، وهنأ مغردون آخرون لاميلا بالجائزة، معربين عن أسفهم لعدم فوز توتنهام في المباراة، والتي خسر فيها بهدفين مقابل هدف.

المصدر : الجزيرة مباشر + مواقع التواصل

حول هذه القصة

المزيد من الأخبار

الزمالك المصري يحيي آماله في دوري أبطال أفريقيا بالفوز على مولودية الجزائر (فيديو)

(الجزيرة)

بيزنس إنسايدر: تسريب بيانات 533 مليون مستخدم لـ”فيسبوك”

منتدى للقرصنة قام بنشر بيانات وأرقام هواتف شخصية لـ533 مليون مستخدم لفيسبوك (غيتي - أرشيفية)

تأكيد ثم نفي خلال 15 دقيقة.. المتحدث باسم الخارجية الإثيوبية يناقض نفسه بشأن بيع مياه السد (فيديو)

المتحدث باسم الخارجية الإثيوبية دينا مفتي

استباقا لاستئناف المفاوضات.. إثيوبيا: ماضون قدما نحو الملء الثاني لسد النهضة

سد النهضة الإثيوبي (غيتي)
الأكثر قراءة

مصر.. كامل الوزير يعنّف مسؤولين ويهين مواطنة طلبت المساعدة (فيديو)

وزير النقل المصري يزور محطة سكة حديد ويعنف المسؤولين (مواقع التواصل)

في موكب مهيب.. مصر تنقل 22 مومياء ملكية إلى متحف الحضارة في القاهرة (فيديو)

موكب لنقل 22 مومياء ملكية فرعونية (رويترز)

لحظات مفجعة.. عامل يرمي خوذته في فرن لصهر الحديد ثم يقفز وراءها (فيديو)

لقطة من الفيديو المفجع يظهر فيها العامل قبل ثوان من القفز (مواقع التواصل)

ما مدى قدرة سلاح الجو المصري على توجيه ضربة عسكرية لسد النهضة؟ (فيديو)

قوات مصرية سودانية تؤدي تدريبا مشتركا في قاعدة مروي بالسودان (مواقع التواصل)