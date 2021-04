هدف استعراضي عالمي يفوز بجائزة الشهر.. لاميلا يسجّل على طريقة “رابونا” (فيديو)

اقتنص الأرجنتيني إيريك لاميلا لاعب توتنهام الإنجليزي جائزة أفضل هدف في البريميرليغ، عن شهر مارس/آذار الماضي، بعدما أحرز هدفا عالميا في شباك الأرسنال خلال ديربي شمال لندن.

ونشر الحساب الرسمي للبريميرليغ على موقع تويتر، أمس الجمعة، مقطع فيديو هدف لاميلا، والذي سجَّله على طريقة “رابونا”، مشيرا إلى اختياره ليكون هدف الشهر الفائت في الدوري الإنجليزي.

An absolute jaw-dropper 😱@ErikLamela's Rabona in the derby 𝙝𝙖𝙙 to be March's @budfootball Goal of the Month#PLAwards pic.twitter.com/kAcX7jgjEr — Premier League (@premierleague) April 2, 2021

وتعد الـ”رابونا” حركة استعراضية في كرة القدم، يسدد فيها اللاعب الكرة بإحدى قدميه بطريقة مباغتة للاعبي المنافس من خلف قدم الارتكاز الأخرى، حيث إن توقيتها واتجاهها غير متوقع ما يصعب التصدي لها.

ورأى مغردون أن الهدف “رائع” ويستحق الفوز بجائزة الشهر لأنه سُجل بطريقة مذهلة، وعدد قليل من اللاعبين يمكنهم تسجيل مثل هذه الأهداف خلال مسيرتهم الكروية، وهنأ مغردون آخرون لاميلا بالجائزة، معربين عن أسفهم لعدم فوز توتنهام في المباراة، والتي خسر فيها بهدفين مقابل هدف.

Congratulations @ErikLamela! Outstanding goal. The quality of the @premierleague on full display this month, it wasn’t a straightforward choice #Quality https://t.co/CoWDaRDtdY — Carrie Brown 💙 (@CarrieBrownTV) April 2, 2021

To even think about doing that in that moment and scoring is beyond me lol https://t.co/cNes5hLDYE — Jbae ⁶𓅓 (@dammitJbae) April 2, 2021

I would hate to be Thomas Partey and watching this goal repeated over and over again. 🙃🙃🙃 https://t.co/YL63omGLSS — Bhuti (@ThisFineBobo) April 2, 2021