مصر.. كامل الوزير يعنّف مسؤولين ويهين مواطنة طلبت المساعدة (فيديو)

عنّف وزير النقل المصري كامل الوزير عددًا من المسؤولين في سكك حديد طنطا بمحافظة الغربية شمالي البلاد، كما وجه إهانة لمواطنة طلبت المساعدة وذلك خلال زيارته للمحطة.

وقال الوزير لمواطنة مصرية طلبت منه المساعدة، وسمع صوت يرد عليها “إنتي بنشتغلي معانا في السكة حديد؟ ثم قال إنتي ما تقدريش تشتغلي حاجة أصلًا” ثم سُمعت أصوات تدعو لعدم التصوير.

وأظهرت مقاطع فيديو زيارة تفقدية قام بها الوزير لمحطة سكة حديد طنطا، للوقوف على سير العمل فيها، وذلك بعد أيام من حادثة قطار سوهاج التي راح ضحيتها عشرات القتلى والمصابين.

وفي أثناء زيارته الميدانية للمحطة قبل يومين التقى الوزير بعدد من المسؤولين عن المنشآت في المحطة، وقدم ملاحظات اتسمت بالشدة للمسؤولين في تلك الأقسام.

وكان الوزير يسأل عن كل ما يمر به من خلال تفقده للمحطة، وكان يستدعي المسؤولين خلال الجولة ويقدم لهم ملاحظات عن مستوى النظافة، وعنف الوزير مسؤولين بعدما قال إنه رصد إهمالًا في أعمال تطوير المباني وأبراج المحطة.

وتابع الوزير جولته الميدانية بورش سكك حديد طنطا وطالب قيادات هيئة السكة الحديد “بالضرب بيد من حديد على كل من استولى على أملاك الهيئة والبناء عليها مؤكدًا أنه لن يسمح بترك متر واحد من أراضي أملاك الهيئة بدون وجه حق”.

حادث سوهاج

وأعلنت وزارة الصحة المصرية، يوم الجمعة 26 مارس الماضي، وفاة 32 مواطنًا وإصابة 108 آخرين في حادث تصادم قطارين بمركز طهطا في محافظة سوهاج جنوبي البلاد.

كما أعلنت رئاسة الوزراء المصرية في بيان، تفعيل غرفة الأزمات في مجلس الوزراء للوقوف على الوضع في موقع حادث القطارين وأمرت بتشكيل لجنة فنية لمعرفة أسباب الحادث.

وتشهد مصر بصورة متكررة حوادث سكك حديد ومرور مأسوية، ووقع أكثر الحوادث دموية، عام 2002، عندما لقي 361 شخصًا حتفهم بعد اندلاع النيران في قطار مزدحم جنوب العاصمة.

ونهاية شهر شباط/فبراير 2019، شهدت محطة رمسيس للقطارات في القاهرة حادثًا مروعًا، حين صدم قطار مسرع حائطًا عند طرف رصيف المحطة مما تسبّب بانفجار واندلاع حريق ضخم أدى إلى مصرع 22 شخصًا.

وتسبب هذا الحادث في استقالة وزير النقل هشام عرفات وتكليف الرئيس المصري، في مارس/آذار، كامل الوزير -رئيس الهيئة الهندسية بالجيش آنذاك- ليتولى مسؤولية قطاع النقل والمواصلات.