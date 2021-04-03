أحمس بلحية وعيون زرقاء.. مسلسل “الملك” يشعل الجدل وزاهي حواس يهاجمه (فيديو)

أثار إعلان المسلسل المصري “الملك” أحمس، المزمع عرضه في شهر رمضان المقبل، اعتراض وسخرية الكثيرين عبر منصات التواصل الاجتماعي.

وفور عرض المقطع الترويجي له، اتهم مغردون القائمين على المسلسل بعدم ملائمة عناصره الفنية للحقبة الفرعونية بدءًا من مظهر الممثلين ومرورًا بالحوار الدرامي والأسلحة المستخدمة وغيرها.

وهاجم الوزير السابق وعالم الأثار المصري زاهي حواس، المسلسل خلال مداخلة مع إحدى الفضائيات المصرية، مساء الخميس، وقال إن الملابس التي ظهر بها الممثلون في المسلسل “سيئة جدًا” بصرف النظر عن السياق الدرامي الذي تناوله المؤلف.

وأوضح أن القصة لا يشترط أن تكون مطابقة للتاريخ لأن العمل درامي في النهاية، لكن يُفضل أن تكون البيئة الفرعونية سليمة مضيفًا أن مظهر الممثل عمرو يوسف بالذقن والشارب لا علاقة له بالفراعنة على الإطلاق.

وكان قد اعترض مغردون على اختيار الممثل عمرو يوسف صاحب العيون الملونة، لأداء دور الملك أحمس لما له من ملامح لا تتسق مع ملامح أحمس الشاب الجنوبي القمحي اللون ذي العيون السوداء.

كما سخر آخرون من اختيار ملابس الممثلة ريم مصطفى في المسلسل وظهورها بعباءة سوداء وشعرها المصبوغ باللون الأشقر.

من مسلسل الملك احمس ريم مصطفى بعباية سمرا وشعر اصفر رايحة تجيب مستيكة للهكسوس من ع الإمة في الازاريطة … pic.twitter.com/kZLrMRzjVH — ALLAM 🦅 (@3llam74) March 31, 2021

وذهب البعض للمطالبة بوقف عرض المسلسل لحين مراجعة تفاصيله من قبل مختصين حتى لا يتم تشويه التاريخ المصري، على حد قولهم.

يشار إلى أن مسلسل الملك يعتمد على رواية “كفاح طيبة” للكاتب المصري الراحل نجيب محفوظ الذي تتناول قصة نجاح الملك الفرعوني أحمس في إخراج الهكسوس من مصر.

اوقفوا مسلسل احمس الى ان يتم مراجعة التفاصيل من مختصين زي اي فيلم بيحترم نفسه وبيحترم الناس في العالم — Hoda Saleh (@hoda_hodazsaleh) March 31, 2021

دا بوستر مسلسل #الملك_أحمس ..

وبغض النظر عن الدقن والملابس والبشرة التي لا تمت للمصريين القدماء بصلة..

الجديد أن هذا السيف من نوع "جلاديوس" الروماني، وظهر في أوروبا بعد أحمس ب 1000 سنة..

سيوف المصريين القدماء كانت مختلفة، وبإمكانكم الاطلاع عليها في المتحف المصري. pic.twitter.com/NLw4XqJlyv — ✍️مجدى المصرى🇪🇬 (@MAJD4Y) April 3, 2021