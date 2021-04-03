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أحمس بلحية وعيون زرقاء.. مسلسل “الملك” يشعل الجدل وزاهي حواس يهاجمه (فيديو)

اعترض مغردون على اختيار الممثل عمرو يوسف لأداء دور الملك أحمس (مواقع التواصل)
اعترض مغردون على اختيار الممثل عمرو يوسف لأداء دور الملك أحمس (مواقع التواصل)
3/4/2021-|آخر تحديث: 3/4/202102:58 PM (مكة المكرمة)

أثار إعلان المسلسل المصري “الملك” أحمس، المزمع عرضه في شهر رمضان المقبل، اعتراض وسخرية الكثيرين عبر منصات التواصل الاجتماعي.

وفور عرض المقطع الترويجي له، اتهم مغردون القائمين على المسلسل بعدم ملائمة عناصره الفنية للحقبة الفرعونية بدءًا من مظهر الممثلين ومرورًا بالحوار الدرامي والأسلحة المستخدمة وغيرها.

وهاجم الوزير السابق وعالم الأثار المصري زاهي حواس، المسلسل خلال مداخلة مع إحدى الفضائيات المصرية، مساء الخميس، وقال إن الملابس التي ظهر بها الممثلون في المسلسل “سيئة جدًا” بصرف النظر عن السياق الدرامي الذي تناوله المؤلف.

وأوضح أن القصة لا يشترط أن تكون مطابقة للتاريخ لأن العمل درامي في النهاية، لكن يُفضل أن تكون البيئة الفرعونية سليمة مضيفًا أن مظهر الممثل عمرو يوسف بالذقن والشارب لا علاقة له بالفراعنة على الإطلاق.

وكان قد اعترض مغردون على اختيار الممثل عمرو يوسف صاحب العيون الملونة، لأداء دور الملك أحمس لما له من ملامح لا تتسق مع ملامح أحمس الشاب الجنوبي القمحي اللون ذي العيون السوداء.

كما سخر آخرون من اختيار ملابس الممثلة ريم مصطفى في المسلسل وظهورها بعباءة سوداء وشعرها المصبوغ باللون الأشقر.

وذهب البعض للمطالبة بوقف عرض المسلسل لحين مراجعة تفاصيله من قبل مختصين حتى لا يتم تشويه التاريخ المصري، على حد قولهم.

يشار إلى أن مسلسل الملك يعتمد على رواية “كفاح طيبة” للكاتب المصري الراحل نجيب محفوظ  الذي تتناول قصة نجاح الملك الفرعوني أحمس في إخراج الهكسوس من مصر.

المصدر : الجزيرة مباشر + مواقع التواصل

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