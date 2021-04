شاهد: لحظة اختطاف قس و3 آخرين أثناء بث مباشر من داخل كنيسة

اختطف مسلحون في هايتي، قسا وثلاثة أشخاص آخرين، خلال مراسم كنسية كانت تُبث عبر بث مباشر على فيسبوك، في البلد الذي يعاني من تصاعد العنف والحركات الاحتجاجية.

وذكرت وسائل إعلام في هايتي يوم الجمعة أن المسلحين اختطفوا القس وثلاثة آخرين خلال أداء مراسم كنسية كانت تُبث على فيسبوك.

وانتشرت اللقطات على نطاق واسع في وسائل التواصل الاجتماعي هناك. وأظهرت لقطات الفيديو المصورة رجلا يحمل بندقية يقتاد إثنين من أفراد كورال أثناء غناء ترانيم داخل كنيسة.

وقالت صحيفة (ميامي هيرالد) إن الحادث الذي بُث على فيسبوك ويوتيوب مساء الخميس وقع في كنيسة في “ديكيني” بضواحي العاصمة بورت أو برنس.

Four people, including a pastor and well-known pianist, were kidnapped late Thursday night in Haiti — and it all played out live on social media. https://t.co/VUPGRmY28A

— Miami Herald (@MiamiHerald) April 2, 2021