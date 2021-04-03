شاهد: لحظة اختطاف قس و3 آخرين أثناء بث مباشر من داخل كنيسة

اختطف مسلحون في هايتي، قسا وثلاثة أشخاص آخرين، خلال مراسم كنسية كانت تُبث عبر بث مباشر على فيسبوك، في البلد الذي يعاني من تصاعد العنف والحركات الاحتجاجية.

وذكرت وسائل إعلام في هايتي يوم الجمعة أن المسلحين اختطفوا القس وثلاثة آخرين خلال أداء مراسم كنسية كانت تُبث على فيسبوك.

وانتشرت اللقطات على نطاق واسع في وسائل التواصل الاجتماعي هناك. وأظهرت لقطات الفيديو المصورة رجلا يحمل بندقية يقتاد إثنين من أفراد كورال أثناء غناء ترانيم داخل كنيسة.

وقالت صحيفة (ميامي هيرالد) إن الحادث الذي بُث على فيسبوك ويوتيوب مساء الخميس وقع في كنيسة في “ديكيني” بضواحي العاصمة بورت أو برنس.

Four people, including a pastor and well-known pianist, were kidnapped late Thursday night in Haiti — and it all played out live on social media. https://t.co/VUPGRmY28A — Miami Herald (@MiamiHerald) April 2, 2021

وقال شخص لصحيفة ميامي هيرالد إن ما بين ثمانية وعشرة مسلحين وصلوا في مركبتين واختطفوا القس وثلاثة آخرين من بينهم عازف بيانو.

ونقلت الصحيفة عنه قوله “إذا حدث هذا فحينئذ يكون كل شيء ممكنًا في هذه البلاد لأنه لا يوجد احترام لأي مؤسسة سواء كانت كنيسة أو مدرسة”.

وشهدت هايتي أعمال عنف متصاعدة في السنوات الأخيرة، خاصة حوادث الخطف من أجل الحصول على فدية والتي أصابت الاقتصاد والمجتمع بالشلل.

متظاهرون يحملون لافتات كتب عليها “تسقط الديكتاتورية البرجوازية” خلال احتجاج ضد الحكومة (رويترز)