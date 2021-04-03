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مذيع مصري يفجر موجة سخرية بإعلانه إنشاء مركز لمراقبة حقوق الإنسان بأمريكا (فيديو)

المذيع المصري المقرب من السلطة، نشأت الديهي (مواقع التواصل)
المذيع المصري المقرب من السلطة، نشأت الديهي (مواقع التواصل)
3/4/2021-|آخر تحديث: 3/4/202105:05 PM (مكة المكرمة)

أعلن المذيع المصري نشأت الديهي عن اشتراكه مع مجموعة من الشباب المصريين في إنشاء (مركز جورج فلويد لحقوق الإنسان) والمعني برصد ومتابعة انتهاكات حقوق الإنسان في الولايات المتحدة.

وقال الإعلامي المعروف بقربه من النظام، عبر برنامجه على إحدى الفضائيات المصرية قبل يومين، إن المركز سيكون مقره مصر وسيكون معنيًا بمراقبة الحالة الحقوقية داخل المجتمع الأمريكي وإصدار تقارير دورية بشأنها، مذكّرا بمقطع الفيديو الشهير لمقتل الأمريكي جورج فلويد على يد بعض أفراد الشرطة الأمريكية في مايو/أيار من العام الماضي.

وقوبل إعلان الديهي بموجة سخرية واسعة من رواد مواقع التواصل الذين اعتبروا أنه امتداد للمكايدة السياسية التي ظهرت في رد السلطات المصرية على بيان حقوق الإنسان الذي وقعت عليه 31 دولة وأدان أوضاع حقوق الإنسان والحريات في مصر.

وعلى الجانب الآخر أشاد البعض بإعلان نشأت الديهي عن المركز الذي سيراقب الوضع الحقوقي في الولايات المتحدة ورأوا فيه نوعًا من القوة والندية والتعامل بالمثل.

وكانت 31 دولة قد أصدرت بيانا مشتركا في 12 مارس/ آذار الماضي حثت فيه مصر على الكف عن محاكمة النشطاء بموجب قوانين مكافحة الإرهاب، وطالبت بإطلاق سراحهم دون قيد أو شرط.

وطالب البيان -الذي تلته مندوبة فنلندا أمام مجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة- السلطات المصرية برفع القيود المفروضة على وسائل الإعلام والإفراج عن جميع الصحفيين المعتقلين، كما حث البيان القاهرة على التعاون البنّاء مع مكتب المفوضية السامية والأمم المتحدة.

وبعدها ردت البعثة المصرية الدائمة في مكتب الأمم المتحدة بجنيف، على البيان ببيان أيضًا قالت فيه إن وفد مصر “يعرب عن أسفه لحالة التسيس الفج والتصعيد غير المبرر لمجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة، وإساءة استخدامه كغطاء من قبل بعض الدول التي تعتقد أن لها حقاً في تقييم الآخرين للتعتيم على انتهاكاتها المستمرة لحقوق الإنسان”.

واتهمت البعثة المصرية في بيانها كذلك عددًا من الدول مثل فنلندا والسويد والدنمارك وأيسلندا والنرويج بانتهاك حقوق اللاجئين المسلمين والأفارقة، كما اتهمت دولًا مثل الولايات المتحدة وكندا وبريطانيا بأنها تعامل مواطنيها من غير ذوي البشرة البيضاء كمواطنين من الدرجة الثانية.

المصدر : الجزيرة مباشر + مواقع التواصل

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