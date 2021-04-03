مذيع مصري يفجر موجة سخرية بإعلانه إنشاء مركز لمراقبة حقوق الإنسان بأمريكا (فيديو)

أعلن المذيع المصري نشأت الديهي عن اشتراكه مع مجموعة من الشباب المصريين في إنشاء (مركز جورج فلويد لحقوق الإنسان) والمعني برصد ومتابعة انتهاكات حقوق الإنسان في الولايات المتحدة.

وقال الإعلامي المعروف بقربه من النظام، عبر برنامجه على إحدى الفضائيات المصرية قبل يومين، إن المركز سيكون مقره مصر وسيكون معنيًا بمراقبة الحالة الحقوقية داخل المجتمع الأمريكي وإصدار تقارير دورية بشأنها، مذكّرا بمقطع الفيديو الشهير لمقتل الأمريكي جورج فلويد على يد بعض أفراد الشرطة الأمريكية في مايو/أيار من العام الماضي.

وقوبل إعلان الديهي بموجة سخرية واسعة من رواد مواقع التواصل الذين اعتبروا أنه امتداد للمكايدة السياسية التي ظهرت في رد السلطات المصرية على بيان حقوق الإنسان الذي وقعت عليه 31 دولة وأدان أوضاع حقوق الإنسان والحريات في مصر.

وعلى الجانب الآخر أشاد البعض بإعلان نشأت الديهي عن المركز الذي سيراقب الوضع الحقوقي في الولايات المتحدة ورأوا فيه نوعًا من القوة والندية والتعامل بالمثل.

الذراع الإعلامي #نشأت_الديهي يعلن إنشاء مركز جورج فلويد لحقوق الإنسان في مصر مهمة المركز هي مراقبة أوضاع حقوق الإنسان في الولايات المتحدة الأمريكية وإصدار تقارير دورية عن انتهاكات حقوق الإنسان هناك نطام قائم على المكايدة السياسية ، وأذرع إعلامية جعلت من نفسها أضحوكة لكل الدنيا pic.twitter.com/Hy517jTkhk — Osama Gaweesh (@osgaweesh) April 3, 2021

وكانت 31 دولة قد أصدرت بيانا مشتركا في 12 مارس/ آذار الماضي حثت فيه مصر على الكف عن محاكمة النشطاء بموجب قوانين مكافحة الإرهاب، وطالبت بإطلاق سراحهم دون قيد أو شرط.

وطالب البيان -الذي تلته مندوبة فنلندا أمام مجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة- السلطات المصرية برفع القيود المفروضة على وسائل الإعلام والإفراج عن جميع الصحفيين المعتقلين، كما حث البيان القاهرة على التعاون البنّاء مع مكتب المفوضية السامية والأمم المتحدة.

الإعلامي #نشأت_الديهي يعلن إنشاء مركز جورج فلويد لحقوق الإنسان في مصر لمراقبة أوضاع حقوق الإنسان وإصدار تقارير دورية عن انتهاكات حقوق الإنسان في أمريكا.

الندية والمعاملة بالمثل من حيث المبدأ شيء يُفرح أي مصري المشكلة أن تأتي هذه الخطوة كردة فعل على انتقادات وضع حقوق الإنسان بمصر. pic.twitter.com/ohvTC9Ng9t — Mohamed Salah Abdrabo⌛🧭⏳ (@AbdraboSalah) April 3, 2021

وبعدها ردت البعثة المصرية الدائمة في مكتب الأمم المتحدة بجنيف، على البيان ببيان أيضًا قالت فيه إن وفد مصر “يعرب عن أسفه لحالة التسيس الفج والتصعيد غير المبرر لمجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة، وإساءة استخدامه كغطاء من قبل بعض الدول التي تعتقد أن لها حقاً في تقييم الآخرين للتعتيم على انتهاكاتها المستمرة لحقوق الإنسان”.

واتهمت البعثة المصرية في بيانها كذلك عددًا من الدول مثل فنلندا والسويد والدنمارك وأيسلندا والنرويج بانتهاك حقوق اللاجئين المسلمين والأفارقة، كما اتهمت دولًا مثل الولايات المتحدة وكندا وبريطانيا بأنها تعامل مواطنيها من غير ذوي البشرة البيضاء كمواطنين من الدرجة الثانية.