قبل اجتماع وشيك.. إيران ترفض مقترحا أمريكا لتخفيف العقوبات “خطوة بخطوة”

نقلت وسائل إعلام إيرانية عن مسؤولين في وزارة الخارجية الإيرانية اليوم رفضهم تخفيف العقوبات “خطوة بخطوة” وقالوا إن سياسة إيران تتمثل برفع جميع العقوبات الأمريكية.

ونقلت وكالة (مهر) عن المتحدث باسم وزارة الخارجية، سعيد خطيب زاده، قوله “كما أوضحنا مرات عديدة، لا توجد خطة خطوة بخطوة، سياسة إيران تتمثل برفع جميع العقوبات الأمريكية سواء تلك التي أعاد الرئيس السابق دونالد ترمب فرضها أو فرضها بعد توليه لمنصبه، وكذلك العقوبات التي فرضها بالعناوين الأخرى”.

وشدد المتحدث باسم الخارجية الإيرانية على أن تعليق الإجراءات الإيرانية وإعادتها لن يتم إلا بعد رفع جميع العقوبات والتحقق منها، مشيرا إلى أن رفع العقوبات يجب أن يكون فعالا ويجب أن تتحقق إيران منه”.

كان البلدان قد قالا أمس الجمعة إنهما سيجريان محادثات غير مباشرة في فيينا بدءا من هذا الأسبوع في إطار مفاوضات أوسع نطاقا لإحياء الاتفاق النووي المبرم بين طهران والقوى العالمية عام 2015.

وذكرت وزارة الخارجية الأمريكية أن التركيز سينصب على “الخطوات النووية التي سيتعين على إيران اتخاذها من أجل العودة للالتزام” بذلك الاتفاق.

وقال مسؤول كبير في الاتحاد الأوربي الذي تولى التنسيق للأمر إن هدف المحادثات في العاصمة النمساوية هو التوصل إلى اتفاق في غضون شهرين.

وأجرت إيران والصين وروسيا وفرنسا وألمانيا وبريطانيا، وجميعها أطراف في اتفاق 2015، محادثات عبر الإنترنت أمس الجمعة لمناقشة إمكانية عودة الولايات المتحدة للاتفاق.

وكان لقاء الجمعة أول اجتماع “اللجنة المشتركة” حول الاتفاق النووي الإيراني منذ تولي بايدن منصبه في يناير/ كانون الثاني.

At virtual JCPOA JC meeting, Iran & EU/E3+2 agreed to resume in-person talks in Vienna next Tues.

Aim: Rapidly finalize sanction-lifting & nuclear measures for choreographed removal of all sanctions, followed by Iran ceasing remedial measures.

No Iran-US meeting. Unnecessary.

— Javad Zarif (@JZarif) April 2, 2021