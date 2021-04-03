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قبل اجتماع وشيك.. إيران ترفض مقترحا أمريكا لتخفيف العقوبات “خطوة بخطوة”

الاتفاق النووي الإيراني مع القوى الكبرى عام 2015 (رويترز أرشيف)
الاتفاق النووي الإيراني مع القوى الكبرى عام 2015 (رويترز أرشيف)
3/4/2021-|آخر تحديث: 3/4/202105:19 PM (مكة المكرمة)

نقلت وسائل إعلام إيرانية عن مسؤولين في وزارة الخارجية الإيرانية اليوم رفضهم تخفيف العقوبات “خطوة بخطوة” وقالوا إن سياسة إيران تتمثل برفع جميع العقوبات الأمريكية.

ونقلت وكالة (مهر) عن المتحدث باسم وزارة الخارجية، سعيد خطيب زاده، قوله “كما أوضحنا مرات عديدة، لا توجد خطة خطوة بخطوة، سياسة إيران تتمثل برفع جميع العقوبات الأمريكية سواء تلك التي أعاد الرئيس السابق دونالد ترمب فرضها أو فرضها بعد توليه لمنصبه، وكذلك العقوبات التي فرضها بالعناوين الأخرى”.

وشدد المتحدث باسم الخارجية الإيرانية على أن تعليق الإجراءات الإيرانية وإعادتها لن يتم إلا بعد رفع جميع العقوبات والتحقق منها، مشيرا إلى أن رفع العقوبات يجب أن يكون فعالا ويجب أن تتحقق إيران منه”.

محادثات يوم الثلاثاء

كان البلدان قد قالا أمس الجمعة إنهما سيجريان محادثات غير مباشرة في فيينا بدءا من هذا الأسبوع في إطار مفاوضات أوسع نطاقا لإحياء الاتفاق النووي المبرم بين طهران والقوى العالمية عام 2015.

وذكرت وزارة الخارجية الأمريكية أن التركيز سينصب على “الخطوات النووية التي سيتعين على إيران اتخاذها من أجل العودة للالتزام” بذلك الاتفاق.

وقال مسؤول كبير في الاتحاد الأوربي الذي تولى التنسيق للأمر إن هدف المحادثات في العاصمة النمساوية هو التوصل إلى اتفاق في غضون شهرين.

وأجرت إيران والصين وروسيا وفرنسا وألمانيا وبريطانيا، وجميعها أطراف في اتفاق 2015، محادثات عبر الإنترنت أمس الجمعة لمناقشة إمكانية عودة الولايات المتحدة للاتفاق.

وكان لقاء الجمعة أول اجتماع “اللجنة المشتركة” حول الاتفاق النووي الإيراني منذ تولي بايدن منصبه في يناير/ كانون الثاني.

إيران: لا محادثات مباشرة

وكان ترمب قد انسحب من الاتفاق النووي عام 2018 وأعاد فرض العقوبات على إيران مما دفعها للتخلي عن بعض القيود النووية المنصوص عليها في الاتفاق.

ويرغب الرئيس الأمريكي الحالي جو بايدن في إحياء الاتفاق لكن الخلاف بين البلدين يدور حول من يتعين عليه أخذ الخطوة الأولى.

واستبعدت طهران إجراء محادثات مباشرة لكن وجود إيران والولايات المتحدة في العاصمة النمساوية سيساعد في تركيز جهود إعادة الجانبين إلى الالتزام بالاتفاق النووي، ورحبت واشنطن بالأمر ووصفته بأنه “خطوة صحية للأمام”.

وقال مصدر دبلوماسي أوربي “ستكون إيران والولايات المتحدة في المدينة نفسها، لكن ليس في الغرفة نفسها” وأوضح أنه سيجري إتباع أسلوب الدبلوماسية المكوكية.

لقاء سابق بين وزير الخارجية الإيراني والمدير العام للوكالة الدولية للطاقة الذرية (رويترز)

وقال نيد برايس المتحدث باسم وزارة الخارجية الأمريكية، إن المحادثات ستكون قائمة على مجموعات عمل يشكلها الاتحاد الأوربي مع باقي المشاركين من الدول الموقعة على الاتفاق النووي بما يشمل إيران.

وأوضح في بيان “لا نزال في المراحل الأولى ولا نتوقع انفراجة فورية لأننا أمام مناقشات صعبة لكننا نعتقد أن هذه خطوة مفيدة” مشيرا إلى أن واشنطن لا تزال منفتحة على إجراء محادثات مباشرة مع طهران.

وقالت المتحدثة باسم البيت الأبيض جين ساكي، إن المحادثات غير المباشرة مع إيران في فيينا خطوة بناءة على الأرجح لكن البيت الأبيض يعي جيدًا متطلبات الدبلوماسية ولا يتوقع إجراء محادثات مباشرة حاليًا.

وقال وزير الخارجية الإيراني محمد جواد ظريف على تويتر “الهدف، هو الإسراع بإنهاء رفع العقوبات وإجراءات نووية بما يؤدي لرفع كل العقوبات يلي ذلك وقف إيران لكل الإجراءات التصحيحية، لن يعقد اجتماع إيراني-أمريكي، لا ضرورة لذلك”.

المصدر : الجزيرة مباشر + وكالات

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