كعكة وشموع وبالونات.. طاقم طبي في الرياض يحتفل بطفل قهر السرطان (فيديو)

بالشموع والكعكة والبالونات، احتفل طاقم طبي بمدينة الملك فهد الطبية في العاصمة السعودية الرياض بشفاء الطفل محمد من السرطان في مشهد مؤثر.

وأظهر مقطع فيديو متداول على وسائل التواصل الاجتماعي إقامة الطاقم الطبي حفل وداع له بأحد أروقة المركز حيث اصطفوا مصفقين له.

وتفاجأ الطفل عندما فتح الباب بتقديمهم كعكة مزينة بالشموع مع أجواء احتفالية وأغنيات.

في مشهد مؤثر.. طاقم طبي في مدينة الملك فهد الطبية بالرياض يحتفل بشفاء الطفل "محمد" من السرطان.#مباشر #السعودية pic.twitter.com/leq6tZAiVV — الجزيرة مباشر (@ajmubasher) April 3, 2021

وبحسب منظمة الصحة العالمية، تُشخص حوالى 400 ألف حالة إصابة بالسرطان بين أطفال ومراهقين كل عام تتراوح أعمارهم بين ‏لحظة الولادة و19 عامًا.

وتشمل أكثر أنواع السرطان شيوعًا بين الأطفال سرطان الدم (اللوكيميا) وسرطان الدماغ والأورام اللمفاوية والأورام الصلبة، مثل أورام الأرومة العصبية وأورام ويلمز بحسب المنظمة.

ويُشفى أكثر من 80٪ من الأطفال المصابين بالسرطان في البلدان المرتفعة الدخل بينما تتراوح نسبة الشفاء في البلدان المنخفضة والمتوسطة الدخل بين 15 و45% وفقا لإحصاءات منظمة الصحة العالمية.