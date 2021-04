شاهد: كلب ينتزع الميكرفون من مراسلة على الهواء والكاميرا ترصد مطاردة مثيرة

هاجم كلب بشكل مفاجئ مراسلة تلفزيونية أثناء بث تقرير على الهواء، واختطف الميكروفون من يدها وجرى بعيدا.

الحادث وقع مع ناديجدا سيريزكينا مراسلة قناة (MIR 24) الروسية، عندما كانت تستعد لإخبار الجمهور عن حالة الطقس في الأيام المقبلة.

وكانت المراسلة قد بدأت للتو في الحديث عندما ركض إليها الكلب فجأة. ويبدو أنه انجذب إلى ميكروفون الصحفية الذي بدا لامعًا.

A dog in Russia grabbed the reporter's microphone and ran away during a live broadcast pic.twitter.com/R1T8VZ5Kpt

— Ali Özkök (@Ozkok_A) April 2, 2021