البث الحي
الأخبار|روسيا

شاهد: كلب ينتزع الميكرفون من مراسلة على الهواء والكاميرا ترصد مطاردة مثيرة

انتزع الكلب الميكرفون من يد المراسلة المرتبكة واندفع بعيدًا (مواقع التواصل)
انتزع الكلب الميكرفون من يد المراسلة المرتبكة واندفع بعيدًا (مواقع التواصل)
3/4/2021

هاجم كلب بشكل مفاجئ مراسلة تلفزيونية أثناء بث تقرير على الهواء، واختطف الميكروفون من يدها وجرى بعيدا.

الحادث وقع مع ناديجدا سيريزكينا مراسلة قناة (MIR 24) الروسية، عندما كانت تستعد لإخبار الجمهور عن حالة الطقس في الأيام المقبلة.

وكانت المراسلة قد بدأت للتو في الحديث عندما ركض إليها الكلب فجأة. ويبدو أنه انجذب إلى ميكروفون الصحفية الذي بدا لامعًا.

وبشكل غير متوقع بالنسبة لطاقم العمل بأكمله، انتزع الكلب الميكرفون من يد المراسلة المرتبكة واندفع بعيدًا.

وكان لابد من مطاردة الكلب لعدة أمتار من أجل استعادة الميكرفون. وفي الوقت نفسه، لم ينقطع البث وتمكن المشاهدون من رؤية كل ما حدث من البداية إلى النهاية.

وحاولت المذيعة في الاستوديو -التي بدا عليها الاندهاش- تفادي الموقف بتحويل الحديث إلى موضوع آخر.

وفي نهاية البث قالت المراسلة “كما هو واضح، جذب ميكروفوننا الساطع انتباه الكلب. لحسن الحظ، لم يصب أحد من أنيابه، فقط ندبة صغيرة في الميكروفون”.

وقالت إن “الكلب الفتّوة يدعى مارتن، وهو في الحقيقة لطيف ومرح للغاية. في الأيام المقبلة، سأذهب لزيارته”.

المصدر : الجزيرة مباشر + وسائل إعلام روسية

حول هذه القصة

المزيد من الأخبار

أحمس بلحية وعيون زرقاء.. مسلسل “الملك” يشعل الجدل وزاهي حواس يهاجمه (فيديو)

اعترض مغردون على اختيار الممثل عمرو يوسف لأداء دور الملك أحمس (مواقع التواصل)

تقرير بريطاني يفجر جدلا جديدا.. هل يتسبب لقاح أسترازينيكا في جلطات؟ (فيديو)

لقاح أسترازينيكا المضاد لفيروس كورونا (رويترز)

محاولة اقتحام الكابيتول.. أكاديمي: الأمريكيون أصبحوا يقبلون بـ “الإرهاب الأبيض” (فيديو)

شاهد: لحظة اختطاف قس و3 آخرين أثناء بث مباشر من داخل كنيسة

مسلحون يختطفون قسا أثناء مراسم كنسية (مواقع التواصل)
الأكثر قراءة

ما مدى قدرة سلاح الجو المصري على توجيه ضربة عسكرية لسد النهضة؟ (فيديو)

قوات مصرية سودانية تؤدي تدريبا مشتركا في قاعدة مروي بالسودان (مواقع التواصل)

لحظات مفجعة.. عامل يرمي خوذته في فرن لصهر الحديد ثم يقفز وراءها (فيديو)

لقطة من الفيديو المفجع يظهر فيها العامل قبل ثوان من القفز (مواقع التواصل)

“الجنزوري”.. الذي كان يقول للمشير يا حسين!

الجنزوري

هل يحق لمصر احتجاز السفينة “إيفر غيفن” إذا رفضت تعويض قناة السويس؟ (فيديو)

سفينة الحاويات إيفر غيفن بعد نجاح تعويمها في قناة السويس (رويترز)