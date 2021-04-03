شاهد: كلب ينتزع الميكرفون من مراسلة على الهواء والكاميرا ترصد مطاردة مثيرة

هاجم كلب بشكل مفاجئ مراسلة تلفزيونية أثناء بث تقرير على الهواء، واختطف الميكروفون من يدها وجرى بعيدا.

الحادث وقع مع ناديجدا سيريزكينا مراسلة قناة (MIR 24) الروسية، عندما كانت تستعد لإخبار الجمهور عن حالة الطقس في الأيام المقبلة.

وكانت المراسلة قد بدأت للتو في الحديث عندما ركض إليها الكلب فجأة. ويبدو أنه انجذب إلى ميكروفون الصحفية الذي بدا لامعًا.

A dog in Russia grabbed the reporter's microphone and ran away during a live broadcast pic.twitter.com/R1T8VZ5Kpt — Ali Özkök (@Ozkok_A) April 2, 2021

وبشكل غير متوقع بالنسبة لطاقم العمل بأكمله، انتزع الكلب الميكرفون من يد المراسلة المرتبكة واندفع بعيدًا.

وكان لابد من مطاردة الكلب لعدة أمتار من أجل استعادة الميكرفون. وفي الوقت نفسه، لم ينقطع البث وتمكن المشاهدون من رؤية كل ما حدث من البداية إلى النهاية.

وحاولت المذيعة في الاستوديو -التي بدا عليها الاندهاش- تفادي الموقف بتحويل الحديث إلى موضوع آخر.

وفي نهاية البث قالت المراسلة “كما هو واضح، جذب ميكروفوننا الساطع انتباه الكلب. لحسن الحظ، لم يصب أحد من أنيابه، فقط ندبة صغيرة في الميكروفون”.

وقالت إن “الكلب الفتّوة يدعى مارتن، وهو في الحقيقة لطيف ومرح للغاية. في الأيام المقبلة، سأذهب لزيارته”.