تقرير بريطاني يفجر جدلا جديدا.. هل يتسبب لقاح أسترازينيكا في جلطات؟ (فيديو)

أكد الدكتور عبد العظيم عبد الله أخصائي الأمراض الباطنية والقلب، عدم وجود علاقة مثبتة علميًا حتى اليوم ترتبط بتلقي لقاح أسترازينيكا بحسب الدراسات، وذلك تعليقًا على تقرير جديد أعاد الجدل بشأن حدوث جلطات لأشخاص تلقوا التطعيم.

وقال الطبيب في مداخلة مع الجزيرة مباشر، إنه تم تسجيل نسبة ضئيلة من الأعراض المصاحبة للقاح وتحدث عن آلية التبليغ الخاصة بأخذ اللقاح عن طريق “الكارت الأصفر” التي يقوم فيه الشخص بتسجيل الأعراض التي تصيبه بعد أخذ اللقاح.

وقال إنه بتاريخ الخميس أول أبريل/نيسان الجاري، سجل عن تقرير أعد في 24 مارس المنصرم عن وجود 22 حالة من حالات الجلطة الدماغية النادرة و8 حالات من الجلطات الأخرى لها علاقة بنسبة انخفاض الصفائح الدموية.

وقال إن هناك 18.1 مليون شخص في المملكة المتحدة تلقوا اللقاح، مشيرًا إلى أن هذه النسبة تكون ضئيلة بالنسبة لمن تلقوا اللقاح، كما أوضح أن من طريقة التبليغ التي تكون عن طريق الكارت الأصفر، فإنه قد لا تكون هناك علاقة بين التطعيم وهذه الأعراض بحسب ما ذكر.

وقال إنه وفقًا لتقرير منظمة الصحة العالمية والمنظمة الأوربية للأدوية والمنظمة البريطانية للأدوية والسموم، لم تكن هناك أي علاقة مثبتة علميًا ترتبط، بأخذ لقاح أسترازينيكا بأي من الأعراض التي أعلن عنها في الوقت القريب وأنه تجرى دراسات يومية لدراسة هذه الظاهرة.

في ذات الشأن، أعلنت وكالة الأدوية البريطانية اليوم السبت أن سبعة أشخاص تلقوا لقاح أسترازينيكا المضاد لفيروس كورونا توفوا بسبب جلطات دموية، من إجمالي ثلاثين حالة تم تسجيلها حتى الآن.

وقالت الوكالة إنها تلقت حتى 24 مارس/آذار، تقارير عن 22 حالة تخثر دموي وريدي دماغي وثماني حالات أخرى لجلطات مرتبطة بنقص الصفائح الدموية من إجمالي 18.1 مليون جرعة تم التطعيم بها.

وقالت الهيئة التنظيمية في بريطانيا إن التقارير الثلاثين عن تجلط الدم التي قدمها مسعفون أو أفراد من الجمهور عبر موقع إلكتروني حكومي، جاءت بعد إعطاء 18.1 مليون جرعة من اللقاح في البلاد.

ولم تعلن أي معلومات عن حدوث جلطات دموية بعد تلقي لقاح فايزر/بايونتيك.

Following a rigorous scientific review of all the available data, the evidence does not suggest that blood clots in veins are caused by #COVID19 Vaccine AstraZeneca.

People should still go and get their vaccine when asked to do so.

Our new statement: https://t.co/h74nktC8if pic.twitter.com/CQ3dyAQ8ja

— MHRAgovuk (@MHRAgovuk) March 18, 2021