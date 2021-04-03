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تقرير بريطاني يفجر جدلا جديدا.. هل يتسبب لقاح أسترازينيكا في جلطات؟ (فيديو)

لقاح أسترازينيكا المضاد لفيروس كورونا (رويترز)
لقاح أسترازينيكا المضاد لفيروس كورونا (رويترز)
3/4/2021

أكد الدكتور عبد العظيم عبد الله أخصائي الأمراض الباطنية والقلب، عدم وجود علاقة مثبتة علميًا حتى اليوم ترتبط بتلقي لقاح أسترازينيكا بحسب الدراسات، وذلك تعليقًا على تقرير جديد أعاد الجدل بشأن حدوث جلطات لأشخاص تلقوا التطعيم.

وقال الطبيب في مداخلة مع الجزيرة مباشر، إنه تم تسجيل نسبة ضئيلة من الأعراض المصاحبة للقاح وتحدث عن آلية التبليغ الخاصة بأخذ اللقاح عن طريق “الكارت الأصفر” التي يقوم فيه الشخص بتسجيل الأعراض التي تصيبه بعد أخذ اللقاح.

وقال إنه بتاريخ الخميس أول أبريل/نيسان الجاري، سجل عن تقرير أعد في 24 مارس المنصرم عن وجود 22 حالة من حالات الجلطة الدماغية النادرة و8 حالات من الجلطات الأخرى لها علاقة بنسبة انخفاض الصفائح الدموية.

وقال إن هناك 18.1 مليون شخص في المملكة المتحدة تلقوا اللقاح، مشيرًا إلى أن هذه النسبة تكون ضئيلة بالنسبة لمن تلقوا اللقاح، كما أوضح أن من طريقة التبليغ التي تكون عن طريق الكارت الأصفر، فإنه قد لا تكون هناك علاقة بين التطعيم وهذه الأعراض بحسب ما ذكر.

وقال إنه وفقًا لتقرير منظمة الصحة العالمية والمنظمة الأوربية للأدوية والمنظمة البريطانية للأدوية والسموم، لم تكن هناك أي علاقة مثبتة علميًا ترتبط، بأخذ لقاح أسترازينيكا بأي من الأعراض التي أعلن عنها في الوقت القريب وأنه تجرى دراسات يومية لدراسة هذه الظاهرة.

استأنفت كل من فرنسا وبلغاريا وإيطاليا وسلوفينيا حملات التطعيم بلقاح أسترازينيكا (رويترز)

وفاة 7 أشخاص في بريطانيا

في ذات الشأن، أعلنت وكالة الأدوية البريطانية اليوم السبت أن سبعة أشخاص تلقوا لقاح أسترازينيكا المضاد لفيروس كورونا توفوا بسبب جلطات دموية، من إجمالي ثلاثين حالة تم تسجيلها حتى الآن.

وقالت الوكالة إنها تلقت حتى 24 مارس/آذار، تقارير عن 22 حالة تخثر دموي وريدي دماغي وثماني حالات أخرى لجلطات مرتبطة بنقص الصفائح الدموية من إجمالي 18.1 مليون جرعة تم التطعيم بها.

وقالت الهيئة التنظيمية في بريطانيا إن التقارير الثلاثين عن تجلط الدم التي قدمها مسعفون أو أفراد من الجمهور عبر موقع إلكتروني حكومي، جاءت بعد إعطاء 18.1 مليون جرعة من اللقاح في البلاد.

ولم تعلن أي معلومات عن حدوث جلطات دموية بعد تلقي لقاح فايزر/بايونتيك.

وأكد جون راين مدير الوكالة في بيان أن “مراجعتنا الشاملة لهذه التقارير مستمرة” ويؤكد موقع الهيئة أنه بناء على البيانات الحالية، ما زالت فوائد اللقاحات ضد كوفيد-19 “أكبر من أي مخاطر”.

وعلقت هولندا الجمعة التطعيم بجرعات أسترازينيكا للذين تقل أعمارهم عن ستين عاما بعد خمس حالات جديدة بين النساء، توفيت إحداهن، واتخذت ألمانيا قرارا مماثلا في وقت سابق من الأسبوع الجاري.

ومن المفترض أن تعلن وكالة الأدوية الأوربية التي ذكرت من قبل أن لقاح أسترازينيكا آمن، مثل منظمة الصحة العالمية، نصائح محدثة بشأن هذه المشكلة في السابع من أبريل/ نيسان.

وقالت وكالة الأدوية الأوربية مجددا يوم الأربعاء إنها تعتقد أن اللقاح آمن وأن الخبراء لم يجدوا أي عوامل خطر محددة مثل العمر أو الجنس أو التاريخ الطبي.

وجرى تطوير اللقاح مع جامعة أكسفورد في بريطانيا وهي من أكثر الدول تضررًا من فيروس كورونا الذي أودى بحياة نحو 127 ألف لديها.

المصدر : الجزيرة مباشر + وكالات

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