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في عيد ميلاده.. رئيس الأرجنتين يعلن إصابته بكورونا رغم تلقيه لقاحا روسيا (فيديو)

3/4/2021-|آخر تحديث: 3/4/202104:52 PM (مكة المكرمة)

أعلن الرئيس الأرجنتيني ألبرتو فرنانديز عبر تويتر أن الاختبارات أثبتت إصابته بفيروس كورونا المستجد وأنه ينتظر تأكيد النتيجة، مشيرًا إلى أن حالته المعنوية طيبة.

وكتب فرنانديز في تغريدة نشرها بعد منتصف الليل” في نهاية اليوم بعد تسجيل درجة حرارة 37.3 والشعور بصداع خفيف، أجريت اختبار وأظهر نتيجة إيجابية”.

ويمضي الرئيس الذي أتم عامه الثاني والستين أمس الجمعة وقته في عزلة في إجراء احترازي، وقال إنه “في حالة صحية جيدة” وأضاف ” كنت أتمنى أن أمضي يوم عيد ميلادي من دون هذه الأخبار، لكنني في وضع معنوي جيد”.

الرئيس الأرجنتيني أصيب بالفيروس في عيد ميلاده (غيتي)

حالة صحية جيدة

وكان الرئيس الأرجنتيني تلقى جرعتين من لقاح (سبوتنيك في) الروسي، الأولى في 21 يناير/كانون الثاني والثانية في 11 فبراير/شباط.

وقال المكتب الرئاسي إن فرنانديز تلقى الجرعة الأولى من اللقاح الروسي الصنع المضاد لفيروس كورونا في يناير/كانون الثاني بمستشفى في العاصمة بوينس آيرس.

وتواجه الأرجنتين حاليًا موجة ثانية من وباء فيروس كورونا، وسجلت البلاد حوالي 2.3 مليون إصابة حتى الآن وأكثر من 56 ألف حالة وفاة بالفيروس.

المصدر : الجزيرة مباشر + رويترز

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