بيع شارة قيادة ألقاها رونالدو على الأرض بـ 75 ألف دولار

ثار كريستيانو رونالدو وغادر الملعب غاضبا قبل ثوان على صفارة النهاية بعد حرمانه من هدف واضح في نهاية مثيرة للجدل لمباراة البرتغال في تصفيات كأس العالم لكرة القدم ضد صربيا.
اشترت شركة مراهنات شارة قيادة، ألقاها كريستيانو رونالدو نجم منتخب البرتغال غاضبا على الأرض بعدما قرر الحكم عدم احتساب هدف سجله أمام صربيا في تصفيات كأس العالم مطلع الأسبوع، في مزاد خيري للمساعدة في إجراء جراحة لطفل صربي لإنقاذ حياته.
وقالت شركة موتسارت الصربية في بيان، أمس الجمعة، إنها دفعت 7.5 مليون دينار (75.150 دولار) لشراء الشارة التي احتفظ بها رجل إطفاء في ملعب رد ستار.
وأضافت “قررنا المشاركة في المزاد لأسباب إنسانية. الهدف هو مساعدة الطفل جافريلو ديورديفيتش وكذلك زيادة الوعي بضرورة التكاتف في هذه المواقف”.
وعرض رجل الإطفاء ديوردي فوكيسفيتش ورفاقه في إدارة الإطفاء في بلجراد الشارة للبيع في مزاد خيري لجمع أموال لعلاج طفل صربي يبلغ من العمر ستة أشهر يعاني من ضمور عضلي في العمود الفقري.
وقال فوكيسفيتش لوكالة رويترز “دخل رونالدو في نوبة غضب وألقى الشارة فسقطت بجواري مباشرة”.
وغادر رونالدو (36 عامًا) الملعب غاضبا، السبت الماضي، قبل ثوانٍ على صفارة النهاية بعد حرمانه من هدف واضح في نهاية مثيرة للجدل للمباراة ضد صربيا التي عوضت تأخرها بهدفين لتنتزع التعادل
2-2.
وثار رونالدو في الوقت المحتسب بدل الضائع عندما أبعد ستيفان ميتروفيتش مدافع صربيا محاولته بعد أن تجاوزت خط المرمى، وأشار الحكم الهولندي داني ماكيلي باستمرار اللعب في ظل عدم وجود نظام حكم الفيديو المساعد لمراجعة القرار.
وألقى رونالدو شارة القيادة أرضا قبل أن يغادر الملعب ويتجه إلى غرفة الملابس قبل ثوانٍ على صفارة النهاية في مواجهة مثيرة بالمجموعة الأولى.
رونالدو يفقد أعصابه 🤯😤
القصة الكاملة لهدف كريستيانو رونالدو غير المحتسب وخروجه غاضباً 😠💢#تصفيات_كأس_العالم | #قطر2022 | #صربيا_البرتغال #Qatar2022 | #WCQ pic.twitter.com/iDYHl73vIq
— beIN SPORTS (@beINSPORTS) March 27, 2021
ويلجأ الكثير من المواطنين في صربيا لجمع أموال لأغراض خيرية عبر المزادات لمساعدة مرضى على العلاج في الخارج عندما يتعذر الحصول على علاج مناسب في البلاد.
وقال فوكيسفيتش إنه على أتم استعداد لبيع أي تذكارات يستطيع جمعها من اللاعبين لمساعدة والدي الطفل المريض جافريلو ديورديفيتش على جمع 2.5 مليون يورو (2.94 مليون دولار) للعلاج.
وفي قرية كوميتش بوسط صربيا قالت نيفينا والدة جافريلو إن الأسرة تلقت حتى الآن تبرعات بنحو 500 ألف يورو.
وقالت “لم نصدق أن بعض الأشخاص الذين لا يعرفوننا سيبيعون شارة القيادة في مزاد لمساعدة طفلنا”.