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محمد عريبي يتصدر غوغل عربيا.. وفاة قاضي محاكمة صدام حسين متأثرا بكورونا

الرئيس العراقي الراحل صدام حسين (يمين) والقاضي محمد عريبي (يسار) (مواقع التواصل)
الرئيس العراقي الراحل صدام حسين (يمين) والقاضي محمد عريبي (يسار) (مواقع التواصل)
3/4/2021-|آخر تحديث: 3/4/202111:13 AM (مكة المكرمة)

تصدر محمد عريبي قائمة الأعلى بحثا على غوغل عربيا بعد إعلان وفاته أمس الجمعة، وهو القاضي الذي ترأس جلسات محاكمة الرئيس العراقي الراحل صدام حسين وأركان نظامه بين عامي 2004 و2006.

وأشار مجلس القضاء العراقي صباح اليوم السبت عبر موقعه أنه جرى تشييع جثمان محمد عريبي الذي توفي جراء مضاعفات فيروس كورونا بحضور رئيس مجلس القضاء الأعلى فائق زيدان وعدد من القضاة.

وكان المجلس أعلن في بيان أن عريبي “توفى عن عمر يناهز 52 عامًا في مستشفى ببغداد حيث كان يعالج”.

أيضًا نعاه رئيس الوزراء مصطفى الكاظمي في بيان قائلًا إنه “كرس حياته في سبيل وطنه وفي سبيل القانون وإحقاق الحق وخدمة العدالة وإنصاف الشعب العراقي من جلّاديه”.

وعريبي‎ من مواليد عام 1969 في العاصمة بغداد وعُين قاضيًا للتحقيق في المحكمة الجنائية العراقية العليا في محاكمة الرئيس الأسبق صدام حسين ونظامه في أول أغسطس/آب عام 2004.

وترأس عريبي الهيئة الثانية في المحكمة الجنائية العراقية العليا في 20 سبتمبر/أيلول 2006  التي نظرت في قضايا الأنفال وقمع الانتفاضة الشعبانية وصلاة الجمعة وقصف حلبجة وتصفية الأحزاب الدينية.

وفي 5 نوفمبر/تشرين الثاني 2006 أصدرت المحكمة قرارها بإعدام صدام حسين وعدد من معاونيه شنقًا، ثم ثبت الحكم في 26 ديسمبر/ كانون الأول من ذات العام وجرى تنفيذه في 30 من الشهر نفسه والذي كان يوافق عيد الأضحى ما أثار جدلا واسعا في العراق والعالم العربي.

المصدر : الجزيرة مباشر + وكالات

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