ما يقرب من نصفهم مواطنون ألمان.. ارتفاع عدد المسلمين بشكل ملحوظ في ألمانيا

كشفت دراسة للمكتب الاتحادي للهجرة واللاجئين في ألمانيا عن ارتفاع عدد المسلمين بشكل ملحوظ في السنوات القليلة الماضية؛ ليسجل 5.6 ملايين، نتيجة هجرة اللاجئين إليها.

الدراسة التي أعلن عنها المكتب في نورنبرغ مع وزارة الداخلية الألمانية، الأربعاء، حملت عنوان (حياة المسلمين في ألمانيا 2020) وجاءت بتكليف من مؤتمر الإسلام في ألمانيا.

وبحسب الدراسة يعيش ما بين 5.3 و5.6 مليون مسلم حالياً في ألمانيا، وهو ما يعادل ما بين 6.4% إلى 6.7% من إجمالي السكان.

أنغيلا ميركل في زيارة لإحدى المدارس في برلين (غيتي أرشيف)

ارتفاع أعداد المسلمين

وزاد عدد المسلمين بنحو 900 ألف شخص، مقارنة بنتائج آخر دراسة أجريت عام 2015.

ويبلغ عدد المسلمين من أصول تركية في ألمانيا 2.5 مليون شخص، أي ما يعادل 45% من العدد الكلي للمسلمين.

وأشارت الدراسة إلى أن هناك 1.5 مليون مسلم قادمين من دول تتحدث اللغة العربية، 19% منهم من الشرق الأوسط، و8% من شمال أفريقيا.

وأوضحت الدراسة أن 21% من إجمالي عدد المسلمين بالبلاد عبارة عن أطفال أقل من 15 عاما، و22% تتراوح أعمارهم بين 15 و24 عاما، و5% أكبر من 65 عاما.

مسلمات أمام أحد المراكز الإسلامية في برلين ( غيتي أرشيف)

مواطنون ألمان

وأشارت الدراسة التي قام بها المكتب الاتحادي للهجرة واللاجئين في ألمانيا إلى أن 47% من المسلمين مواطنون ألمان.

وقال رئيس المكتب (هانز-إيكهارد زومر) إنه في إطار الهجرة من الدول الإسلامية في الشرقين الأدنى والأوسط، أصبحت المجموعات السكانية من المسلمين أكثر تنوعاً في السنوات الأخيرة.

وأشار إلى أن التحليلات تظهر مدى تأثير الدين على الاندماج غالباً ما يكون مبالغاً فيه، موضحاً أن جوانب أخرى مثل مدة الإقامة أو أسباب الهجرة أو الوضع الاجتماعي تؤثر في عملية الاندماج إلى حد أكبر بكثير من الانتماء الديني.