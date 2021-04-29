البث الحي
الأخبار|ألمانيا

ما يقرب من نصفهم مواطنون ألمان.. ارتفاع عدد المسلمين بشكل ملحوظ في ألمانيا

أحد المساجد في العاصمة الألمانية برلين (غيتي)
أحد المساجد في العاصمة الألمانية برلين (غيتي)
29/4/2021-|آخر تحديث: 29/4/202101:39 PM (مكة المكرمة)

كشفت دراسة للمكتب الاتحادي للهجرة واللاجئين في ألمانيا عن ارتفاع عدد المسلمين بشكل ملحوظ في السنوات القليلة الماضية؛ ليسجل 5.6 ملايين، نتيجة هجرة اللاجئين إليها.

الدراسة التي أعلن عنها المكتب في نورنبرغ مع وزارة الداخلية الألمانية، الأربعاء، حملت عنوان (حياة المسلمين في ألمانيا 2020) وجاءت بتكليف من مؤتمر الإسلام في ألمانيا.

وبحسب الدراسة يعيش ما بين 5.3 و5.6 مليون مسلم حالياً في ألمانيا، وهو ما يعادل ما بين 6.4% إلى 6.7% من إجمالي السكان.

أنغيلا ميركل في زيارة لإحدى المدارس في برلين (غيتي أرشيف)

ارتفاع أعداد المسلمين

وزاد عدد المسلمين بنحو 900 ألف شخص، مقارنة بنتائج آخر دراسة أجريت عام 2015.

ويبلغ عدد المسلمين من أصول تركية في ألمانيا 2.5 مليون شخص، أي ما يعادل 45% من العدد الكلي للمسلمين.

وأشارت الدراسة إلى أن هناك 1.5 مليون مسلم قادمين من دول تتحدث اللغة العربية، 19% منهم من الشرق الأوسط، و8% من شمال أفريقيا.

وأوضحت الدراسة أن 21% من إجمالي عدد المسلمين بالبلاد عبارة عن أطفال أقل من 15 عاما، و22% تتراوح أعمارهم بين 15 و24 عاما، و5% أكبر من 65 عاما.

مسلمات أمام أحد المراكز الإسلامية في برلين ( غيتي أرشيف)

مواطنون ألمان

وأشارت الدراسة التي قام بها المكتب الاتحادي للهجرة واللاجئين في ألمانيا إلى أن 47% من المسلمين مواطنون ألمان.

وقال رئيس المكتب (هانز-إيكهارد زومر) إنه في إطار الهجرة من الدول الإسلامية في الشرقين الأدنى والأوسط، أصبحت المجموعات السكانية من المسلمين أكثر تنوعاً في السنوات الأخيرة.

وأشار إلى أن التحليلات تظهر مدى تأثير الدين على الاندماج غالباً ما يكون مبالغاً فيه، موضحاً أن جوانب أخرى مثل مدة الإقامة أو أسباب الهجرة أو الوضع الاجتماعي تؤثر في عملية الاندماج إلى حد أكبر بكثير من الانتماء الديني.

المصدر : الأناضول

حول هذه القصة

المزيد من الأخبار

بعد سحلها وكسر ذراعها.. ضابطان يقيدان مسنة داخل زنزانة ويسخران منها (فيديو)

اعتقال وحشي لامرأة مسنة مصابة بالخرف في الولايات المتحدة (مواقع التواصل)

السعودية تقرر إغلاق 8 مدارس تركية نهاية العام الدراسي

صورة أرشيفية (غيتي)

اعتبرها البعض دعوة للانقلاب.. رئيس الأركان الفرنسي يتوعد عسكريين نشروا عريضة تدين “تفكك فرنسا”

رئيس أركان الجيوش الفرنسية الجنرال فرانسوا لوكوانتر مع الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون (رويترز)

فوق الكتف أو على الدراجات.. مشاهد مروعة لهنود يحملون جثث ذويهم بحثا عن أماكن لدفنها (فيديو)

رجل يحمل جثة زوجته ويسير بها ميلين ليجد قبرا لدفنها (وسائل إعلام هندية)
الأكثر قراءة

مصر.. صدمة في سوهاج بعد وفاة 14 مريضا بكورونا في يوم واحد ومذيع يفجر مفاجأة (فيديو)

مستشفى سوهاج العام شهدت وفاة 14 مصابا بكورونا خلال يوم واحد (مواقع التواصل)

قيادي بحركة النهضة: خطاب قيس سعيد تغير بعد زيارته الأخيرة لمصر (فيديو)

الرئيس المصري عبدالفتاح السيسي (يمين) والرئيس التونسي قيس سعيد (مواقع التواصل)

أحد محاربي أكتوبر.. عبدالرحيم جبريل الشيخ الثمانيني الذي أُعدم في نهار رمضان (فيديو)

عبد الرحيم جبريل أحد من تم تنفيذ حكم الإعدام بحقهم (مواقع التواصل)

صراخ ورعب.. عائلة مسلمة تتعرض للإهانة والدهس من قبل متطرف في فرنسا (فيديو)

إعادة نشر الرسوم المسيئة في فرنسا أثارت موجة غضب في العالم الإسلامي (رويترز)