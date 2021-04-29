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وجهه ملطخ بالدم.. مستوطنون إسرائيليون يعتدون على مزارع فلسطيني في جنين (فيديو)

المزارع الفلسطيني ابراهيم نايف حمدون وآثار الاعتداء على وجهه (الجزيرة مباشر)
المزارع الفلسطيني ابراهيم نايف حمدون وآثار الاعتداء على وجهه (الجزيرة مباشر)
29/4/2021-|آخر تحديث: 29/4/202107:46 PM (مكة المكرمة)

تداول نشطاء على مواقع التواصل، الخميس، مقطع فيديو وصورا يظهر فيها مزارع فلسطيني، وقد تلطخ وجهه ورأسه بالدم بعد اعتداء مستوطنين إسرائيليين عليه في جنين.

وتضمن الفيديو صور وجه المزارع الفلسطيني والدماء تنزف من جبهته، وأثر الصدمة بادية على وجهه عقب الاعتداء.

وأفاد شهود عيان بأن مستوطنين اعتدوا بالضرب المبرح على راعي الأغنام قرب قرية أم ريحة جنوب يعبد، ما أسفر عن شج رأسه.

وأوضح شهود العيان أنه تم نقل المزارع الفلسطيني المصاب إلى المستشفى.

ووفق وكالة الأنباء الفلسطينية (وفا)، فإن المواطن إبراهيم نايف حمدون (66 عاما) من خربة مريحة جنوب غرب جنين، أصيب بجروح ورضوض، جراء الاعتداء عليه من قبل مستوطنين.

وأضافت أن ثلاثة مستوطنين من مستوطنة (مابودوتان) اعتدوا على المزارع بالضرب المبرح، أثناء قيامه برعي ماشيته قرب منزله في أرضه الواقعة بمحاذاة المستوطنة المذكورة، ما أدى لإصابته بجروح ورضوض، إضافة لظهور دماء على وجهه.

يذكر أن حوادث الاعتداء من قبل المستوطنيين الإسرائيليين على المزارعين الفلسطينيين وأصحاب الأغنام تكاد تكون مشاهد يومية متكررة في أكثر من بلدة فلسطينية.

وقد تزايدت اعتداءات المستوطنين في مناطق مختلفة من الضفة الغربية وقطاع غزة، على مرأى من سلطات الاحتلال الإسرائيلي.

وكان نشطاء فلسطينيون قد أطلقوا في وقت سابق حملة لمساعدة المزارعين في موسم قطف الزيتون بالأراضي المحاذية للمستوطنات بالضفة الغربية، التي تتعرض لاعتداءات متصاعدة خلال الموسم.

ويتخلل تلك الاعتداءات حرق أشجار الزيتون وتقطيعها وسرقة المحصول والاعتداء على المزارعين بالضرب وإطلاق الرصاص، لإجبارهم على ترك أراضيهم.

المصدر : الجزيرة مباشر + مواقع التواصل الاجتماعي

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