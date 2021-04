فوق الكتف أو على الدراجات.. مشاهد مروعة لهنود يحملون جثث ذويهم بحثا عن أماكن لدفنها (فيديو)

رصدت كاميرات مراقبة في الهند زوجا حزينا وهو يحمل جثة زوجته المتوفاة بفيروس كورونا، ويسير بها لمسافة ميلين عبر الشوارع حتى يتمكن من دفنها.

وظهر الرجل ويدعى سوامي حاملًا جثة زوجته (ناغالاكسمي) المتدلية فوق كتفه بينما يشق طريقه عبر شوارع بلدة كاماريداي بولاية تيلانغانا جنوبي الهند يوم 25 من الشهر الجاري.

وأعطت الشرطة في محطة السكة الحديد المحلية، حيث انهارت المرأة وتوفيت، للزوج نقودًا لدفع تكاليف دفنها، لكنها رفضت لمسها خوفًا من الإصابة بالفيروس وكذلك فعل المارة على طول طريقه البالغ ميلين (3.22 كيلومترًا).

في النهاية، وصل الرجل الذي كان مريضًا أيضًا وفقًا لوسائل الإعلام المحلية، إلى المقبرة حيث دفنت زوجته -رغم أنه اضطر إلى التوقف عدة مرات على طول الطريق لالتقاط أنفاسه.

وفي جانبور بولاية أوتار براديش، وقعت حادثة أخرى حزينة للغاية حيث اضطر رجل مسن إلى حمل جثة زوجته المتوفاة على دراجة لساعات بحثًا عن مكان لدفنها.

وانتشرت صور للرجل جالسًا على جانب الطريق ليستريح بينما جسد المرأة ملقى على الطريق بجانب الدراجة.

ثم انتهى الأمر بالرجل المسن وهو يحمل زوجته على الدراجة الهوائية وقاد بها لساعات دون أي محاولة من سكان القرية لمساعدته في حمل الجثة.

ولم يسمح سكان القرية بحرق جثة المرأة خوفًا من تفشي فيروس كورونا. ومع ذلك لم تؤكد الإدارة المحلية إن كانت إصابة الزوجة إيجابية. لكن الشرطة سمحت في النهاية بالطقوس في رامغات.

وفي مشهد أكثر صعوبة، لم يجد شاب سيارة إسعاف لنقل جثة والدته (50 عامًا) بعد وفاتها فاصطحبها هو وزوج ابنتها على دراجة نارية من بلدة كاسبوغا إلى مكان حرق الجثث والدفن في سريكاكولام بولاية أندرا براديش.

Heart-wrenching—A mother in her 50s dies of #COVID19 after she had low oxygen. But there’s no ambulance, so her dead body is carried by motorbike—by her son & son-in-law, her corpse wedged in-between her sons, ferrying her home. Heart-breaking for India 🇮🇳.pic.twitter.com/9HkC5rWnbi

— Eric Feigl-Ding (@DrEricDing) April 27, 2021