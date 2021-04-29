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عمر الشويخ يروي للجزيرة مباشر تفاصيل التنكيل بأسرته في مصر (فيديو)

28/4/2021-|آخر تحديث: 29/4/202112:55 AM (مكة المكرمة)

استنكر عمر الشويخ شقيق المعتقل في السجون المصرية عبد الرحمن الشويخ التنكيل بأسرته بعد أن تحدثت والدتهما عما تعرض له عبد الرحمن من تعذيب جسدي وجنسي داخل سجن المنيا الجديد.

وألقت قوات الشرطة المصرية القبض على الأب والأم وأختهما الصغرى بعد مداهمة منزل العائلة ليلة الإثنين الماضي واقتيادهم لمقر الأمن الوطني في منطقة المعصرة بمدينة حلوان جنوب العاصمة المصرية القاهرة.

وقال عمر في لقاء مع “المسائية” على قناة الجزيرة مباشر إن حديث والدته عما تعرض له شقيقه عبد الرحمن من تعذيب واعتداء جنسي في سجن المنيا الجديد هو السبب فيما حدث للعائلة.

وأضاف أنه لا يعرف شيئا عن مصير أفراد العائلة منذ اعتقالهم، مشيرا إلى أنه تم نقل شقيقه عبد العزيز من سجن استقبال طرة إلى سجن العقرب عقابا له على حديث الأم عن الاعتداءات التي تعرض لها شقيقه عبد الرحمن، برغم أنه لا يعلم أي شيء عن ذلك.

وأشار عمر إلى أن الأسرة قدمت بلاغا للنيابة العامة بتعرض ابنها عبد الرحمن لاعتداء جسدي وجنسي داخل سجن المنيا الجديد، وتم سؤالها عما إذا كانت قد شاهدت آثار التعذيب بنفسها.

واستنكر ما ذكرته السلطات من أن شقيقه عبد الرحمن مصاب بمرض عقلي.

واتهم عبد الرحمن أحد الضباط داخل سجن المنيا (جنوبي مصر) بالاعتداء عليه بالضرب وهتك عرضه بمساعدة حرس السجن وسجناء جنائيين داخل مقر اعتقاله.

وأعلن عبد الرحمن الدخول في إضراب شامل عن الطعام حتى تتم محاسبة المسؤولين عن الانتهاكات التي تعرض لها داخل محبسه.

ونشر عمر مقطع فيديو على فيسبوك تحدث فيه عما يحدث لعائلته لمجرد مطالبتها بحق ابنها.

المصدر : الجزيرة مباشر

حول هذه القصة

من برنامج: المسائية

مصر.. القبض على والدي وشقيقة المعتقل عبد الرحمن الشويخ

أعلن عمر الشويخ شقيق المعتقل المصري عبد الرحمن الشويخ أنه تم القبض على أمه وأبيه وأخته بعد مداهمة منزلهم ليلة الإثنين واقتيادهم لمقر الأمن الوطني في منطقة المعصرة بمحافظة حلوان جنوب العاصمة القاهرة.

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