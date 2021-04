على غرار جورج فلويد.. وفاة شاب ثبته شرطيون على الأرض في كاليفورنيا (فيديو)

توفي الشاب ماريو غونزاليس (26 عاما) خلال القبض عليه من قبل أفراد الشرطة في مدينة “ألاميدا” قرب سان فرانسيسكو في 19 أبريل/نيسان الجاري، في حادث ذكر بما جرى لجورج فلويد العام الماضي بعدما ضغط شرطي على رقبته.

ونشرت الشرطة في مدينة ألاميدا في ولاية كاليفورنيا مساء الثلاثاء تسجيل فيديو يظهر فيه رجال شرطة يثبتون رجلا على الأرض لأكثر من 5 دقائق، في عملية اعتقال انتهت بوفاة الشاب.

Vigil for Mario Gonzalez happening in Alameda, at the park where he died while detained by Alameda police on Apr. 19, 2021. #Oakland resident Gonzalez was 26 years old. pic.twitter.com/ZBY9ZcDEyJ

ويذكر هذا الحادث بموت جورج فلويد العام الماضي في مينيابوليس اختناقا بعدما ضغظ الشرطي ديريك شوفين على رقبته لأكثر من 9 دقائق بينما كان مكبّل اليدين ويستغيث للسماح له بالتنفّس.

وقالت شرطة ألاميدا في البداية أن غونزاليس توفي بسبب “حالة صحية طارئة” ووعدت بإجراء تحقيق شفاف ومستقل في ملابسات الحادث.

a 26 year old man has died due to police officers putting their knee on his neck for 5 minutes. his name is Mario Gonzalez.

لكن عائلة الشاب وهو من سكان أوكلاند، رفضت هذا التفسير بشكل قاطع بعد مشاهدة الفيديو.

ونقلت محطة (كي تي في يو) التلفزيونية المحلية عن جيراردو غونزاليس شقيق الضحية قوله “ما رأيته مختلف عما قيل لي” موضحا أن “حالة الطوارئ الصحية حدثت نتيجة ضغطهم على ظهره وهو ملقى على الأرض”.

Good morning to everyone except Eric McKinley, Cameron Leahy, and James Fisher — the three Alameda Police officers that killed #MarioGonzalez last week.

Mario should be alive and being loved on by his family.#Justice4MarioG pic.twitter.com/Cr5jR2IJcq

— RAsheed ☥ Shabazz (@Rasheed_Shabazz) April 28, 2021