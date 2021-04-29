البث الحي
الأخبار|أمريكا

على غرار جورج فلويد.. وفاة شاب ثبته شرطيون على الأرض في كاليفورنيا (فيديو)

29/4/2021-|آخر تحديث: 29/4/202111:47 AM (مكة المكرمة)

توفي الشاب ماريو غونزاليس (26 عاما) خلال القبض عليه من قبل أفراد الشرطة في مدينة “ألاميدا” قرب سان فرانسيسكو في 19 أبريل/نيسان الجاري، في حادث ذكر بما جرى لجورج فلويد العام الماضي بعدما ضغط شرطي على رقبته.

ونشرت الشرطة في مدينة ألاميدا في ولاية كاليفورنيا مساء الثلاثاء تسجيل فيديو يظهر فيه رجال شرطة يثبتون رجلا على الأرض لأكثر من 5 دقائق، في عملية اعتقال انتهت بوفاة الشاب.

ويذكر هذا الحادث بموت جورج فلويد العام الماضي في مينيابوليس اختناقا بعدما ضغظ الشرطي ديريك شوفين على رقبته لأكثر من 9 دقائق بينما كان مكبّل اليدين ويستغيث للسماح له بالتنفّس.

وقالت شرطة ألاميدا في البداية أن غونزاليس توفي بسبب “حالة صحية طارئة” ووعدت بإجراء تحقيق شفاف ومستقل في ملابسات الحادث.

لكن عائلة الشاب وهو من سكان أوكلاند، رفضت هذا التفسير بشكل قاطع بعد مشاهدة الفيديو.

ونقلت محطة (كي تي في يو) التلفزيونية المحلية عن جيراردو غونزاليس شقيق الضحية قوله “ما رأيته مختلف عما قيل لي” موضحا أن “حالة الطوارئ الصحية حدثت نتيجة ضغطهم على ظهره وهو ملقى على الأرض”.

ويظهر الفيديو الذي التقطته كاميرا مشاة لأحد الشرطيين، أفرادا يحاولون تقييد يدي ماريو غونزاليس في حديقة عامة بعد رفض الشاب البدين الذي يبدو عليه الاضطراب تسليمهم أوراقه الثبوتية.

وبهدف إخضاعه، طرحه أفراد الشرطة أرضا، وضغط أحدهم بركبته على كتف ماريو غونزاليس وضغط آخر بمرفقه على ظهره بينما يردد الشاب متأوها “لم أفعل شيئا” قبل أن يفقد وعيه.

وحاول أفراد الشرطة بعدها القيام بإنعاشه لكن دون جدوى، وتوفي غونزاليس في المستشفى في ذلك اليوم وفقًا لبيان أولي أصدرته شرطة المدينة.

المصدر : الفرنسية

حول هذه القصة

بعد 9 أشهر من مقتل جورج فلويد.. كيف تقيّم إدارة بايدن عنصرية الشرطة الأمريكية؟

بعد مرور 9 أشهر على مقتل الأمريكي من أصل أفريقي جورج فلويد، تتواصل التساؤلات عن الموقف الرسمي الأمريكي من عنصرية الشرطة الأمريكية تجاه المواطنين، ومع قدوم إدارة الرئيس جو بايدن، مطلع العام الجاري.

6/3/2021
المزيد من الأخبار

لأول مرة في تاريخ البلاد.. امرأتان قويتان تحيطان بالرئيس الأمريكي (فيديو)

صدمة في سوهاج بمصر بعد وفاة 14 مريضا بكورونا في يوم واحد.. ومذيع يفجر مفاجأة (فيديو)

مستشفى سوهاج العام شهدت وفاة 14 مصابا بكورونا خلال يوم واحد (مواقع التواصل)

حارس مستوطنين يعتدي على فلسطيني بالضرب المبرح واعتقال وحشي لمسعف في القدس (فيديو)

اعتقال وحشي لمُسعف فلسطيني في القدس (الجزيرة مباشر)

قيادي بحركة النهضة: خطاب قيس سعيد تغير بعد زيارته الأخيرة لمصر (فيديو)

الرئيس المصري عبدالفتاح السيسي (يمين) والرئيس التونسي قيس سعيد (مواقع التواصل)
الأكثر قراءة

أحد محاربي أكتوبر.. عبدالرحيم جبريل الشيخ الثمانيني الذي أُعدم في نهار رمضان (فيديو)

عبد الرحيم جبريل أحد من تم تنفيذ حكم الإعدام بحقهم (مواقع التواصل)

صراخ ورعب.. عائلة مسلمة تتعرض للإهانة والدهس من قبل متطرف في فرنسا (فيديو)

إعادة نشر الرسوم المسيئة في فرنسا أثارت موجة غضب في العالم الإسلامي (رويترز)

قبل غرقها.. طاقم الغواصة الإندونيسية يؤدي أغنية “الوداع” وصورة لصلاة الجماعة تثير جدلا (فيديو)

طاقم الغواصة الإندونيسية الغارقة يغنون أغنية عن الوداع (يوتيوب)

السلطات المصرية تنفذ حكم الإعدام بحق 8 آخرين في قضية “أحداث كرداسة”

عدد ممن تم تنفيذ حكم الإعدام بحقهم (مواقع التواصل)