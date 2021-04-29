صلاح البردويل: الانتخابات في القدس معركتنا القادمة (فيديو)

قال الدكتور صلاح البردويل، عضو المكتب السياسي لحركة حماس إن القدس المحتلة هي جوهر الصراع مع إسرائيل و”لا يجوز إبرام أي صفقة على ظهر القدس”.

وأضاف البردويل خلال مقابلة مع برنامج “المسائية”، اليوم الأربعاء، على قناة الجزيرة مباشر أن “انتخابات القدس أمر محسوم، فهي عملية اشتباك بين الحقوق الشرعية للفلسطينيين في مواجهة التعنت الإسرائيلي”.

وقال إن “الكيان الإسرائيلي لا يمكنه أن يسمح لنا بممارسة حقوقنا الشرعية ومن هنا وجب رفع سلاح المقاومة الشعبية والسلمية”.

وشدد البردويل على أن لدى حماس برنامجا وطنيا للمقاومة يقوم على “الإجماع على فرض الإرادة الفلسطينية”ومن ينضم إلى هذا البرنامج فهو في تحالف ضمني مع الحركة”، مؤكدا أن الحركة لا تريد العودة إلى الصراع السياسي بين الفصائل الفلسطينية.

عضو المكتب السياسي لحركة #حماس صلاح البردويل للجزيرة مباشر: نطالب من يحذر من صفقة القرن بوقف التنسيق الأمني مع العدو الإسرائيلي pic.twitter.com/zXuhNOTVUQ — الجزيرة مباشر (@ajmubasher) April 28, 2021

وقال: “لا نريد الدخول في أي اشتباك لا مع الرئيس محمود عباس ولا مع حركة فتح، فصراعنا مع المحتل”.

وأضاف “غزة وحدة لجميع الفلسطينيين بصرف النظر عن الخلافات السياسية؛ والحركة قررت عدم الدخول في أي تحالف مع طرف ضد طرف آخر”.

ودعا البردويل الذي يشغل أيضا منصب عضو المجلس التشريعي الفلسطيني إلى عقد مؤتمر وطني فلسطيني لبحث كيفية تنفيذ اتفاق إجراء انتخابات في القدس رغم الرفض الإسرائيلي.

وأوضح البردويل أن هناك اتفاقا وتوافقا بين حركة حماس وباقي الفصائل الفلسطينية بأن القدس يجب أن تكون جزءا مركزيا في أي خيار فلسطيني، وهي قلب الصراع مع العدو.

وأضاف أن الشعب الفلسطيني في القدس المحتلة قال كلمته من خلال خروجه في شوارعها ومواجهته لقوات الاحتلال مؤكدا أن “الشعب الفلسطيني يجب أن يخوض معركته ونيل حقه في الانتخابات في القدس وكافة الأراضي الفلسطينية”.

وكان المتحدث باسم الرئاسة الفلسطينية نبيل أبو ردينة قال إن الجانب الفلسطيني لم يتلق أي رد على طلب السلطة إجراء انتخابات في مدينة القدس المحتلة.

وأضاف أن اجتماعا سيعقد، الخميس، سيتم فيه البت فيه هذه القضية مؤكدا بأنه إذا “أقدمت إسرائيل في آخر لحظة على السماح بإجراء الانتخابات في القدس، فالانتخابات ستتم في موعدها أما أن تكون انتخابات بدون القدس فهذا لن يحصل في ظل أي ظرف من الظروف”.

وشد أبوردينة على أن الموقف الرسمي الفلسطيني ومنظمة التحرير الفلسطينية وحركة فتح ترى بأن القدس خط أحمر وبدونها لن نقبل بإجراء انتخابات.

واعتبر البردويل أن المنطق الصحيح اليوم يقوم على إما المضي في الانتخابات الفلسطينية على كافة أراضي فلسطين وفرض الأمر الواقع على المحتل أو الانضمام لأصحاب صفقة القرن، مؤكدا في ذات السياق أن “صفقة القرن تحتاج وقفة وطنية فلسطينية لتحقيق الوحدة الوطنية كشرط أولي لمواجهة العدو”.

عاجل| حماس: الانتخابات في القدس خط أحمر، ولا يمكن لأي فلسطيني أن يقبل إجراء الانتخابات بدون القدس، عاصمتنا الأبدية، مهد الأنبياء، بوابة السماء، منتهى الإسراء، ومنطلق المعراج، والسؤال الذي نطرحه: كيف نجري الانتخابات في القدس ونفرضها على الاحتلال، وليس حول مبدأ الانتخابات في #القدس pic.twitter.com/5r8HHjOo7E — المركز الفلسطيني للإعلام (@PalinfoAr) April 28, 2021

“خط أحمر”

وأكدت حركة حماس في بيان، الأربعاء، أن الانتخابات في مدينة القدس المحتلة “خط أحمر” وأنها لن تمنح الغطاء لتأجيلها أو إلغائها.

وأفادت الحركة بأنها “ترفض فكرة تأجيل أو إلغاء الانتخابات الفلسطينية، وترى أن الحل هو الاجتماع على المستوى الوطني لبحث آليات فرض الانتخابات بالقدس دون إذن أو تنسيق مع الاحتلال الإسرائيلي”.

ودعا بيان الحركة جميع القوى السياسية والفصائل والقوائم المرشحة، إلى عدم منح الغطاء لتأجيل أو إلغاء الانتخابات، والعمل على تحديد آليات لفرضها في القدس.