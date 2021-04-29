رياض محرز يقود مانشستر سيتي للفوز على سان جيرمان في باريس (فيديو)

قطع مانشستر سيتي خطوة كبيرة نحو التأهل إلى نهائي دوري أبطال أوربا لكرة القدم لأول مرة في تاريخه بفضل هدفي كيفن دي بروين ورياض محرز، عندما حول تأخره إلى فوز 2-1 على مضيفه باريس سان جيرمان في ذهاب قبل النهائي، الأربعاء.

وتقدم باريس سان جيرمان بضربة رأس عبر ماركينيوس في الشوط الأول، لكن فريق المدرب ماوريسيو بوكيتينو فقد هيمنته على المباراة بعد الاستراحة، حيث سجل دي بروين ومحرز في غضون ثماني دقائق ليضمانا لسيتي فوزه في 18 مباراة خارج أرضه في كافة المسابقات.

وأضاف النجم الجزائري رياض محرز الهدف الثاني لمانشستر سيتي في الدقيقة 71 من ركلة حرة نفذها بطريقة رائعة، مسجلا هدفه الثامن في مسيرته بدوري الأبطال، ليتقاسم صدارة قائمة هدافي اللاعبين الجزائريين في البطولة القارية مع ياسين براهيمي، وفقا لحساب دوري أبطال أوربا على حسابه بموقع تويتر.



وبعد ذلك زادت الأمور صعوبة على باريس سان جيرمان بعد طرد إدريسا جاي ببطاقة حمراء مباشرة في الدقيقة 77 بعد تدخل متهور على إيلكاي جندوجان.

وسيحتاج بطل فرنسا لإظهار القدرات التي مكنته من الفوز على برشلونة في كامب نو وبايرن ميونيخ في أليانز أرينا في الأدوار السابقة إذا ما أراد البقاء في البطولة والتأهل للنهائي.

وأصبح يتعين على سان جيرمان الفوز بفارق هدفين أو بفارق هدف وحيد شريطة تسجيله ثلاثة أهداف على الأقل، من أجل بلوغ المباراة النهائية للموسم الثاني على التوالي.

يذكر أن الفائز من تلك المواجهة سوف يلتقي مع الفائز من مواجهة الدور قبل النهائي الأخرى بين ريال مدريد الإسباني وتشيلسي الإنجليزي، في المباراة النهائية للبطولة التي تقام في 29 مايو/آيار القادم بمدينة إسطنبول التركية.