وفاة صاحب أشهر ضحكة في إسبانيا والعالم (فيديو)

عن عمر بلغ 65 عاما، توفي الممثل الإسباني خوان خويا بورخا الذي اشتهر بضحكته المميزة، وأصبح بطل العديد من صور”الميم” والفيديوهات المنتشرة على الإنترنت حول العالم.

واشتهر الممثل في إسبانيا بلقب (إيل ريسيتاس) أي الضحاك بعد مشاركته في برنامج حواري على التلفزيون الإسباني، روى فيه قصة طريفة من حياته متعلقة بعمله مع غسل الصحون في مطعم على شاطئ البحر.

وفاة "إل ريسيتاس" صاحب أشهر ضحكة في العالم بعد صراع طويل مع المرض pic.twitter.com/Ltmi1JQsX0 — الجزيرة مباشر (@ajmubasher) April 29, 2021

وتحدث بورخا عن تركه 20 مقلاة غير نظيفة في البحر لغسلها، وفقدانها جميعها إلا واحدة حيث سحبها الجزر البحري.

واكتسب الممثل شهرة عالمية بفضل ضحكته المميزة، بعد تحميل فيديو الحوار على موقع يوتيوب عام 2007.

وانتشر الفيديو على نطاق واسع، حيث أضاف إليه المستخدمون في مختلف الدول نصوص “الترجمات البديلة”، والمتعلقة بمواضيع أخرى.

وخضع خوان خويا بورخا العام الماضي لعملية جراحية واستئصال ساقه بسبب مشاكل في الشرايين، ولم يغادر المستشفى منذ ذلك الحين إلى أن وافته المنية.

وبحسب تقرير لموقع “الموندو” الإسبانية، فإن بورخا توفي أمس الأربعاء في مستشفى (فيرجن ديل روسيو) في إشبيلية، وذلك بعد صراع طويل مع المرض، تسبب في بتر ساقه في وقت سابق.

ودشن رواد مواقع التواصل، وسم #خوان_خويا، حيث نعوا وفاة الممثل الإسباني، مؤكدين أن حالة البهجة التي صنعها عبر السنوات الماضية، ستظل باقية في الذاكرة للأبد.

كما تفاعل رواد مواقع التواصل الاجتماعي في العالم العربي مع وفاة صاحب الضحكة الأسطورية، حيث أجمعت الحسابات على أن ضحكته التي حظيت بنسب مشاهدة تاريخية على اليويتوب، كانت سببا في انتزاع ابتسامات وضحكات من متابعيه حتى الذين لا يعرفون اللغة الإسبانية.

تألمت لفقدان صاحب اشهر ضحكة في التاريخ..

كنت افضل ان يكون الخبر هو رحيل اشهر عابس في التاريخ،أسوأ مزاجي في التاريخ،أسوأ سوداوي في التاريخ،اكثر مدمن للكراهية والحلطمة في التاريخ .#خوان_خويا_بورخا pic.twitter.com/6HvWGIBOph — Oalomeirعثمان العمير (@OthmanAlomeir) April 29, 2021

وفاة الممثل الإسباني الكوميدي خوان خويا بورجا عن عمر ناهز 65 عاما بعد صراع مع المرض. خوان اشتُهر بفيديو يستمر خلاله بالضحك بشكل هستيري، فاستُخدم المقطع مرارا للسخرية من أحداث مختلفة#خوان_خويا#خوان_خويا_بورخا #الممثل_الاسباني_خوان_خويا#فراس_الماسي pic.twitter.com/EL4BS0SgrF — فراس الماسي | Firas Almasi (@FAlmasee) April 29, 2021

وفاة صاحب أشهر ضحكة بالعالم الاسباني خوان خويا بورجا بعض صراع مع مرض السكري وقد بترت ساقه

مؤخرا الى أن توفي عن عمر ٦٨ عاما 😞 غابت ضحكة عن العالم pic.twitter.com/xjL2XOjeBJ — ﮼عيسٰى،عاشور 🇰🇼🏅✨ (@Essa_ashour) April 29, 2021

ونعى الممثل الاسباني سانتياغو سيغورا، زميله في فيلم “توروتو”، وقال في منشور له عبر انستغرام “إنه لمن دواعي حزني الشديد أن أسمع أخبار رحيل إلـ”ريستاس” الرائع اليوم في إشبيلية”.

وأضاف “لقد قضينا وقتا رائعا وأصبح خوان معروفا لعامة الناس في برامج خيسوس كوينتيرو وكان من الصعب عدم الاستسلام لتلك الضحكة الخاصة والمعدية”.

وقال لقد كان شخصية رائعة و”سيفتقد الكثير منا مقابلاته ونكاته وخاصة ضحكته التي ستتردد صداها في ذاكرتنا”.