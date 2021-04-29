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وفاة صاحب أشهر ضحكة في إسبانيا والعالم (فيديو)

وفاة الممثل الإسباني خوان بورخا الذي اشتهر بضحكته الأسطورية (مواقع التواصل الاجتماعي)
وفاة الممثل الإسباني خوان بورخا الذي اشتهر بضحكته الأسطورية (مواقع التواصل الاجتماعي)
29/4/2021-|آخر تحديث: 29/4/202110:17 PM (مكة المكرمة)

عن عمر بلغ 65 عاما، توفي الممثل الإسباني خوان خويا بورخا الذي اشتهر بضحكته المميزة، وأصبح بطل العديد من صور”الميم” والفيديوهات المنتشرة على الإنترنت حول العالم.

واشتهر الممثل في إسبانيا بلقب (إيل ريسيتاس) أي الضحاك بعد مشاركته في برنامج حواري على التلفزيون الإسباني، روى فيه قصة طريفة من حياته متعلقة بعمله مع غسل الصحون في مطعم على شاطئ البحر.

وتحدث بورخا عن تركه 20 مقلاة غير نظيفة في البحر لغسلها، وفقدانها جميعها إلا واحدة حيث سحبها الجزر البحري.

واكتسب الممثل شهرة عالمية بفضل ضحكته المميزة، بعد تحميل فيديو الحوار على موقع يوتيوب عام 2007.

وانتشر الفيديو على نطاق واسع، حيث أضاف إليه المستخدمون في مختلف الدول نصوص “الترجمات البديلة”، والمتعلقة بمواضيع أخرى.

وخضع خوان خويا بورخا العام الماضي لعملية جراحية واستئصال ساقه بسبب مشاكل في الشرايين، ولم يغادر المستشفى منذ ذلك الحين إلى أن وافته المنية.

وبحسب تقرير لموقع “الموندو” الإسبانية، فإن بورخا توفي أمس الأربعاء في مستشفى (فيرجن ديل روسيو) في إشبيلية، وذلك بعد صراع طويل مع المرض، تسبب في بتر ساقه في وقت سابق.

ودشن رواد مواقع التواصل، وسم #خوان_خويا، حيث نعوا وفاة الممثل الإسباني، مؤكدين أن حالة البهجة التي صنعها عبر السنوات الماضية، ستظل باقية في الذاكرة للأبد.

كما تفاعل رواد مواقع التواصل الاجتماعي في العالم العربي مع وفاة صاحب الضحكة الأسطورية، حيث أجمعت الحسابات على أن ضحكته التي حظيت بنسب مشاهدة تاريخية على اليويتوب، كانت سببا في انتزاع ابتسامات وضحكات من متابعيه حتى الذين لا يعرفون اللغة الإسبانية.

ونعى الممثل الاسباني سانتياغو سيغورا، زميله في فيلم “توروتو”، وقال في منشور له عبر انستغرام “إنه لمن دواعي حزني الشديد أن أسمع أخبار رحيل إلـ”ريستاس” الرائع اليوم في إشبيلية”.

وأضاف “لقد قضينا وقتا رائعا وأصبح خوان معروفا لعامة الناس في برامج خيسوس كوينتيرو وكان من الصعب عدم الاستسلام لتلك الضحكة الخاصة والمعدية”.

وقال لقد كان شخصية رائعة و”سيفتقد الكثير منا مقابلاته ونكاته وخاصة ضحكته التي ستتردد صداها في ذاكرتنا”.

المصدر : مواقع التواصل الاجتماعي

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