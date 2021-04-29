بعد سحلها وكسر ذراعها.. ضابطان يقيدان مسنة داخل زنزانة ويسخران منها (فيديو)

أظهرت لقطات فيديو ضابطي شرطة يضربان قبضتيهما ويضحكان وهما يشاهدان لقطات اعتقالهما العنيف لمريضة مسنة مصابة بالخرف ورميها في الزنزانة.

وعانت كارين غارنر (73 عامًا) من خلع في الكتف وكسر في ذراعها عندما اعتقلها ضابطان من شرطة مدينة لوفلاند في مقاطعة لاريمير بولاية كولورادو الأمريكية وهما أوستن هوب وداريا جلالي.

وقيدت العجوز من يديها ودفعها في سيارة شرطة بعد أن غادرت متجر وول مارت ومعها مشتريات بقيمة 14 دولارًا لم تدفع ثمنها.

وبحسب تقارير إخبارية، تُركت المرأة تبكي من الألم في زنزانة على بعد أمتار فقط حيث جلس الضابطان يضحكان على حركاتها أثناء مشاهدتهما لقطات كاميرا الجسم التي يرتديها الشرطيون.

A group of police officers in the US are being investigated for arresting a woman with dementia and then mocking her. 73-year-old Karen Garner was forcibly detained for not paying for goods from a supermarket. Warning: This report contains footage that you may find distressing. pic.twitter.com/OtmjmZXxK5 — Channel 5 News (@5_News) April 27, 2021

وسُمع هوب، الذي قيّد المرأة، وهو يقول “هل أنتِ مستعدة لموسيقى البوب؟” في إشارة إلى كتفها، كما شوهد وهو يضحك ويتفاخر بإسقاط المرأة المسنة على الأرض في وقت سابق من ذلك اليوم.

وشوهد الضابطان ومعهما ثالث وهم يحملون المرأة إلى زنزانة، متكهنين أنها تتعاطى المخدرات، بينما قالت عائلتها إن مرضها العقلي دفعها إلى مغادرة المتجر دون أن تدفع ثمن المشتريات.

وقالت المحامية سارة شيلكي التي تمثل المرآة العجوز، في بيان “هذا مثير للاشمئزاز تمامًا”، وشاركت مقطع الفيديو عبر منصات التواصل ليراه الجميع في محاولة لكشف تعامل بعض أقسام الشرطة مع المواطنين والحث على التغيير وعدم الإساءة للضعفاء.

Video shows Colorado police officers laughing at bodycam footage of a June 2020 arrest in which they allegedly injured 73-year-old Karen Garner, who suffers from dementia https://t.co/RmFEnys30o pic.twitter.com/nec9fnhIw9 — CBS News (@CBSNews) April 27, 2021

ووفقًا للمحامية لم تتلق المرأة العجوز أي رعاية طبية لمدة 6 ساعات أخرى، بينما تم تقييد يديها إلى مقعد في زنزانة قريبة وظلت وحدها مرتبكة وتبكي من الألم حتى تم إخطار عائلتها في وقت لاحق من تلك الليلة.

وفتح تحقيق جنائي في الواقعة وصفته أسرة العجوز بأنه “خطوة صغيرة لكن طال انتظارها في الاتجاه الصحيح”، ووضع هوب في إجازة إدارية، بينما تم إعادة تكليف جلالي وفيليب ميتزلر الذي شوهد معهما في اللقطات بمهام مكتبية أثناء إجراء تحقيق.

وأُسقطت تهم السرقة وعرقلة ضباط الشرطة ومقاومة الاعتقال، ضد المرأة غارنر العام الماضي بعد أن حكم مكتب المدعي العام بأنها “تبدو غير قادرة على فهم محيطها أو أفعالها”.

ورغم أن الحادثة وقعت صيف العام الماضي، إلا أن السجن أفرج عن تلك اللقطات أخيرا، ورفعت الدعوى في وقت سابق من هذا الشهر، بينما قالت إدارة شرطة لوفلاند إنها لا تعلم بوجود أي قوة مفرطة حتى رفع الدعوى التي تتهم الضباط الثلاث بانتهاك الحقوق المدنية المرأة وقانون الأمريكيين ذوي الإعاقة.

وأظهرت اللقطات هوب وهو يمسك بذراع العجوز ويسحبها على الأرض ويقيد يديها، ويمكن سماع أحد المارة الذي شاهد عملية الاعتقال الوحشية في الفيديو وهو يسأل “هل عليك استخدام هذا القدر من العنف؟” ليرد عليه أحدهم “اخرج من هنا. هذا ليس من شأنك”.

وبحسب الدعوى، فإن المرأة التي تعاني من الخرف والحبسة (وتعني فقدان كلي أو جزئي لوظائف اللغة عند الإنسان)، أصيب أيضًا بالتواء في الرسغ وهي تعيش الآن في منشأة رعاية بدوام كامل.

واختتمت المحامية بيانها بالقول إن موكلتها “هي واحدة من أكثر أفراد مجتمعنا ضعفاً -أم وجدة وإنسان يعاني من إعاقات إدراكية- وقد عاملوها كحيوان. إذا كان هذا هو ما يفعلونه امرأة مسنة مذعورة مريضة، فماذا تعتقد أنهم يفعلون بأي شخص آخر؟”.