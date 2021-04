بعد سحلها وكسر ذراعها.. ضابطان يقيدان مسنة داخل زنزانة ويسخران منها (فيديو)

أظهرت لقطات فيديو ضابطي شرطة يضربان قبضتيهما ويضحكان وهما يشاهدان لقطات اعتقالهما العنيف لمريضة مسنة مصابة بالخرف ورميها في الزنزانة.

وعانت كارين غارنر (73 عامًا) من خلع في الكتف وكسر في ذراعها عندما اعتقلها ضابطان من شرطة مدينة لوفلاند في مقاطعة لاريمير بولاية كولورادو الأمريكية وهما أوستن هوب وداريا جلالي.

وقيدت العجوز من يديها ودفعها في سيارة شرطة بعد أن غادرت متجر وول مارت ومعها مشتريات بقيمة 14 دولارًا لم تدفع ثمنها.

وبحسب تقارير إخبارية، تُركت المرأة تبكي من الألم في زنزانة على بعد أمتار فقط حيث جلس الضابطان يضحكان على حركاتها أثناء مشاهدتهما لقطات كاميرا الجسم التي يرتديها الشرطيون.

A group of police officers in the US are being investigated for arresting a woman with dementia and then mocking her.

73-year-old Karen Garner was forcibly detained for not paying for goods from a supermarket.

Warning: This report contains footage that you may find distressing. pic.twitter.com/OtmjmZXxK5

