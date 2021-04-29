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لحظات الذعر والتعب.. ماذا فعل ركاب قطار تعطل فجأة في الهواء؟ (فيديو)

لقطة لركاب القطار المعلق وهم ينزلون من على ارتفاع أكثر من 60 مترًا (مواقع التواصل)
لقطة لركاب القطار المعلق وهم ينزلون من على ارتفاع أكثر من 60 مترًا (مواقع التواصل)
29/4/2021-|آخر تحديث: 29/4/202106:43 PM (مكة المكرمة)

تعطّلت أفعوانية شهيرة في مدينة ملاهي بريطانية بينما كانت إحدى عربات القطار بالقرب من قمة تلة الصعود على ارتفاع 200 قدم في الهواء (61 مترًا) مما أجبر الركاب المذعورين على النزول كل هذه المسافة سيرا.

وصوّرت راكبة تجربتها المخيفة في مقطع فيديو بثته عبر تيك توك وحظي بانتشار واسع، وهي تسير ومن معها من ارتفاع أكثر من ستين مترًا على درجات ضيقة لمنحدر جانبي للنزول بعدما علق القطار الأفعواني في الهواء بشكل مفاجئ.

ووقع الحادث في منتزه بلاكبول بليجور بيتش في المملكة المتحدة بعد ظهر يوم الأحد الماضي، وفقًا لما جاء في منشور على صفحة المتنزه على فيسبوك. وتوقفت الأفعوانية بسبب عطل ميكانيكي مشتبه به.

وتوصف الأفعوانية المسماة ذا بيغ وان The Big One، بأنها أطول قطار أفعواني في المملكة المتحدة حيث يبلغ طوله 213 قدمًا (65 مترًا) وكانت تُعرف سابقًا باسم The Pepsi Max وتم افتتاحها عام 1994 وكان أطول وأشد قطار أفعواني في العالم.

 

وأُجبر موظفو المنتزه على تسلق اللعبة قبل توجيه الزائرين المتوترين إلى بر الأمان.

ولاحظ العديد من المعلقين عبر وسائل التواصل الاجتماعي، أن هذه التجربة بدت وكأنها مخيفة أكثر من الركوب نفسه. ومنذ تحميل اللقطات تمت مشاهدتها ملايين المرات.

المصدر : الجزيرة مباشر + وسائل إعلام بريطانية

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