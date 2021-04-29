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بسبب المياه.. قتلى في تبادل إطلاق نار على الحدود بين قرغيزستان وطاجيكستان (فيديو)

عودة التوتر إلى المنطقة الحدودية بين طاجيكستان وقرغيزستان (مواقع التواصل الاجتماعي)
عودة التوتر إلى المنطقة الحدودية بين طاجيكستان وقرغيزستان (مواقع التواصل الاجتماعي)
29/4/2021-|آخر تحديث: 29/4/202110:40 PM (مكة المكرمة)

قتل أربعة مدنيين على الأقل وأصيب عشرات آخرون في تبادل إطلاق نار بين قوات الأمن على الحدود بين قرغيزستان وطاجيكستان، اليوم الخميس، في حين تراشق السكان على جانبي الحدود بالحجارة في صراع على خزان مياه.

ولأن الحدود بين البلدين التي تعود لحقبة الاتحاد السوفيتي لم يتم ترسيمها جيدا، فقد أدى ذلك إلى تكرار نشوب نزاعات بينهما.

وقد تصاعدت حدة  النزاع الأخيرسريعا بشكل غير مألوف مع انضمام حرس الحدود من كلا الجانبين للاشتباكات.

وقال وزيرا خارجية البلدين إنهما اتفقا على وقف إطلاق النار بعد محادثات استمرت عدة ساعات، مع التزام البلدين به وسحب قواتهما وحل النزاع القائم عبر الطرق الدبلوماسية.

وقال حرس الحدود في قرغيزستان إن النيران اشتعلت في مركز حدودي إثر إصابته بقذيفة هاون من طاجيكستان مما دفع قوات بشكك إلى الرد بالاستيلاء على نقطة حدودية تابعة للقوات الطاجيكية؛ وتم إجلاء المئات من القرى المجاورة.

وكانت الاشتباكات قد اندلعت في وقت متأخر أمس الأربعاء، على الحدود بين إقليم سوغد في شمال طاجيكستان وإقليم باتكين جنوب قرغيزستان بسبب خلاف على خزان مياه ومحطة ضخ يدعي الطرفان الحق فيهما.

وتراشق السكان على الجانبين بالحجارة قبل تصاعد الاشتباكات، وبدأ الجانبان في تبادل إطلاق النار اليوم الخميس بحسب ما ذكرت أجهزة الأمن في البلدين.

يذكر أن هناك قواعد عسكرية روسية في كلا البلدين وتربطهما علاقات وثيقة بموسكو.

وعندما اندلعت الاشتباكات كان الأمين العام لمجلس الأمن في قرغيزستان يزور دوشنبه عاصمة طاجيكستان لحضور اجتماع لتكتل أمني تقوده روسيا ويضم في عضويته طاجيكستان وقرغيزستان.

المصدر : الجزيرة مباشر + وكالات

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