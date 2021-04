بسبب المياه.. قتلى في تبادل إطلاق نار على الحدود بين قرغيزستان وطاجيكستان (فيديو)

قتل أربعة مدنيين على الأقل وأصيب عشرات آخرون في تبادل إطلاق نار بين قوات الأمن على الحدود بين قرغيزستان وطاجيكستان، اليوم الخميس، في حين تراشق السكان على جانبي الحدود بالحجارة في صراع على خزان مياه.

ولأن الحدود بين البلدين التي تعود لحقبة الاتحاد السوفيتي لم يتم ترسيمها جيدا، فقد أدى ذلك إلى تكرار نشوب نزاعات بينهما.

وقد تصاعدت حدة النزاع الأخيرسريعا بشكل غير مألوف مع انضمام حرس الحدود من كلا الجانبين للاشتباكات.

وقال وزيرا خارجية البلدين إنهما اتفقا على وقف إطلاق النار بعد محادثات استمرت عدة ساعات، مع التزام البلدين به وسحب قواتهما وحل النزاع القائم عبر الطرق الدبلوماسية.

A video reportedly showing tanks of the Tajik army on the move towards the border with Kyrgyzstan.pic.twitter.com/F1aTSBGgp7 — Status-6 (@Archer83Able) April 29, 2021

وقال حرس الحدود في قرغيزستان إن النيران اشتعلت في مركز حدودي إثر إصابته بقذيفة هاون من طاجيكستان مما دفع قوات بشكك إلى الرد بالاستيلاء على نقطة حدودية تابعة للقوات الطاجيكية؛ وتم إجلاء المئات من القرى المجاورة.

It is reported that the building of the Kyrgyz border post is on fire on the border of Kyrgyzstan and Tajikistan. pic.twitter.com/GyDhq1c4DG — KIRIESHKA (@KIRIESHKAz) April 29, 2021

وكانت الاشتباكات قد اندلعت في وقت متأخر أمس الأربعاء، على الحدود بين إقليم سوغد في شمال طاجيكستان وإقليم باتكين جنوب قرغيزستان بسبب خلاف على خزان مياه ومحطة ضخ يدعي الطرفان الحق فيهما.

Several injured in clashes between Tajikistan and Kyrgyzstan. Both sides appear to be moving troops in. (Unverified) Video allegedly shows Kyrgyz troops in Batken pic.twitter.com/jH6dMEHR5O — tom (@tom_bullock_) April 29, 2021

Both sides have reportedly agreed a ceasefire, according to Sputnik. https://t.co/RISGGFyNFE — tom (@tom_bullock_) April 29, 2021

وتراشق السكان على الجانبين بالحجارة قبل تصاعد الاشتباكات، وبدأ الجانبان في تبادل إطلاق النار اليوم الخميس بحسب ما ذكرت أجهزة الأمن في البلدين.

يذكر أن هناك قواعد عسكرية روسية في كلا البلدين وتربطهما علاقات وثيقة بموسكو.

وعندما اندلعت الاشتباكات كان الأمين العام لمجلس الأمن في قرغيزستان يزور دوشنبه عاصمة طاجيكستان لحضور اجتماع لتكتل أمني تقوده روسيا ويضم في عضويته طاجيكستان وقرغيزستان.