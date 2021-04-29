الشرطة السودانية تفض إفطارا لمنتسبي الحركة الإسلامية شرق الخرطوم (فيديو)

فضت قوات الأمن السودانية، اليوم الخميس، إفطارا لمنتسبين للحركة الإسلامية شرق العاصمة الخرطوم.

واستخدمت الشرطة الغاز المسيل للدموع لتفريق مئات الأشخاص الذين كانوا متجمعين في ساحة الحرية.

وأغلقت السلطات الساحة على خلفية تجمع سابق لمنتسبين للحركة الإسلامية بها.

وقال المشاركون في الإفطار إنه جاء تزامناً مع ذكرى غزوة بدر الكبرى وليس له صلة بأي عمل سياسي.

ونظم المشاركون تظاهرة تندد باستخدام القوة لتفريق الإفطار ورددوا هتافات مناهضة للحكومة.

وفي وقت سابق الخميس، نقلت صحف سودانية عن مصادر من لجنة إزالة التمكين أن اللجنة ستلقي القبض على كل من يشارك في عمل سياسي باسم هيئة العمليات التي تم حلها.

وأضافت أن هناك تنسيقا بين اللجنة ولجان المقاومة لرصد التحركات وترتيبات إفطار منسوبي هيئة العمليات وكوادر حزب المؤتمر الوطني الذي تم حله.

وقبل أيام، اعتقلت السلطات السودانية عددا من المنتسبين للحركة الإسلامية بعد إفطار جماعي بدعوى انتمائهم لنظام الرئيس المعزول عمر البشير.

وتجمع عشرات في إفطار جماعي في الساحة الخضراء بالعاصمة السودانية ورددوا شعارات وهتافات إسلامية، وهو ما اعتبرته “لجنة إزالة التمكين ومحاربة الفساد واسترداد الأموال” محاولة لعودة النظام السابق واتخذت إجراءات لفض الإفطار واعتقال المشاركين.