السعودية تقرر إغلاق 8 مدارس تركية نهاية العام الدراسي

تصدر وسم (#المقاطعة_الشعبية_لتركيا_مستمرة) عبر تويتر، عقب إبلاغ وزارة التربية والتعليم السعودية عددا من المدارس التركية بقرار إغلاقها مع نهاية العام الدراسي.

وأعلنت السلطات السعودية، إغلاق 8 مدارس تركية بالبلاد في نهاية العام الدراسي الحالي 2020 – 2021.

ونقلت الأناضول عن مصادر دبلوماسية، أن وزارة التعليم السعودية، أبلغت المدارس التابعة لنظيرتها التركية في كلّ من تبوك، والرياض، والطائف وجدة، كتابياً بقرار الإغلاق.

كما أجرى مسؤولو وزارة التعليم السعودية، زيارات إلى المدارس التركية في الدمام وأبها، وأبلغوهم شفهياً بقرار الإغلاق، نهاية العام الدراسي.

ويشمل قرار الإغلاق أيضا، المدارس التركية في مكة المكرمة والمدينة المنورة.

وأشارت وزارة التعليم السعودية، في بيانها المرسل إلى المدارس التركية، إلى أنها ستقدم التسهيلات لتسجيل طلاب المدارس المغلقة في المدارس الأخرى التي يرغبون التسجيل فيها، وأنه تم إبلاغ أولياء الأمور بذلك.

ونقل مراسل الأناضول عن مصادر دبلوماسية تركية، قولها إن ألفين و256 طالباً في المدارس التركية بالسعودية، سيواجهون صعوبات عند انتقالهم للدراسة في المدارس السعودية، نظراً لعدم تمكنهم من اللغة العربية بالدرجة الكافية.

ورأى نشطاء أن هذه الخطوة التي اتخذتها السعودية تعيد توتر العلاقات بين البلدين إلى الواجهة بعد محاولات سابقة لخفض التوتر بينهما.

والمدارس التركية التي تقرر إغلاقها في السعودية هي:

المدرسة التركية العالمية في الرياض.

المدرسة التركية العالمية في جدة.

المدرسة التركية العالمية في تبوك.

المدرسة التركية العالمية في الدمام.

المدرسة التركية العالمية في الطائف.

المدرسة التركية العالمية في أبها.

المدرسة التركية العالمية في مكة المكرمة.

المدرسة التركية العالمية في المدينة المنورة.

وتوتّرت العلاقات بين أنقرة والرياض، بعد مقتل الصحفي السعودي جمال خاشقجي عام 2018 داخل قنصليّة بلاده في إسطنبول.

من ناحية أخرى نقلت (رويترز) عن المتحدث باسم الرئاسة التركية إبراهيم قالن قوله قبل يومين، إن محادثات ستجرى مع مصر الأسبوع المقبل”.

وقال المتحدث باسم الرئاسة التركية، إن تركيا تبحث سبل إصلاح العلاقات مع السعودية، وأكد احترام تركيا قرار المحكمة السعودية بشأن مقتل خاشقجي.

وأوضح إبراهيم قالن قائلا “سنبحث عن سبل لإصلاح العلاقات بأجندة أكثر إيجابية مع السعودية أيضا” معربا عن أمله في إنهاء المقاطعة.

ورحب قالن بالمحاكمة التي أجرتها السعودية العام الماضي، وقضت بسجن 8 متهمين بقتل خاشقجي بين 7 سنوات و20 عاما، وقال “لديهم محكمة أجرت محاكمات، اتخذوا قرارا، وبالتالي فنحن نحترم ذلك القرار”.