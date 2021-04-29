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حارس مستوطنين يعتدي على فلسطيني بالضرب المبرح واعتقال وحشي لمسعف في القدس (فيديو)

اعتقال وحشي لمُسعف فلسطيني في القدس (الجزيرة مباشر)
اعتقال وحشي لمُسعف فلسطيني في القدس (الجزيرة مباشر)
29/4/2021-|آخر تحديث: 29/4/202111:13 AM (مكة المكرمة)

اعتدى حارس مستوطنين في القدس المحتلة على المواطن الفلسطيني فادي صلاح محيسن بالضرب واللكمات على الرأس والوجه أثناء سيره في حي وادي حلوة سلوان.

ونشر مركز معلومات وداي حلوة، مقطع فيديو يوثق قيام حارس المستوطنين الإسرائيلي بركل وضرب الشاب المقدسي وهو ملقى على الأرض وتوجيه اللكمات في رأسه بشدة.

وفي القدس أيضًا، وثق مقطع مصور عملية اعتقال وحشي لأحد المسعفين، إذ انهال عليه جنود الاحتلال بالضرب المبرح قبل أن يطرحوه أرضًا ويقيدوه من الخلف.

وكانت قوات الاحتلال الإسرائيلي قد أزالت الحواجز الحديدية من أمام باب العامود في القدس المحتلة، بعد عدة أيام من المواجهة مع الفلسطينيين.

ويحظى باب العامود بالنسبة للفلسطينيين في القدس بأهمية كبرى، حيث تحتضن ساحة ومدرج باب العامود انشطة الفلسطينيين المختلفة، مثل إحياء ذكرى النكبة ومناهضة تهويد المدينة والتصدي للمستوطنين وغيرها.

ووقعت المواجهات في القدس تزامنًا مع شن مئات المستوطنين الإسرائيليين اعتداءات في عدة مناطق من القدس على منازل فلسطينيين، تصدوا بدورهم لهم .

وكانت شرطة الاحتلال تحمي المستوطنين بعد مسيرات طالبوا خلالها بهدم المسجد الأقصى المبارك وقتل العرب وطردهم من المدينة. وتأتي اعتداءات المستوطنين استجابة لدعوات يمينية إسرائيلية انتقامية من الفلسطينيين في القدس.

وتشهد مدينة القدس عامة، والمسجد الأقصى خاصة، منذ بداية شهر رمضان الجاري مناوشات بين شبان فلسطينيين وقوات إسرائيلية، بسبب محاولات الأخيرة منع التجمعات والأنشطة الرمضانية السنوية وسط المدينة.

المصدر : الجزيرة مباشر

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