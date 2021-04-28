شاهد: ماذا حدث لـ15 متطوعا عزلوا أنفسهم داخل كهف لمدة 40 يوما؟

خرج خمسة عشر شخصًا من كهف في جنوب غرب فرنسا بعد 40 يومًا تحت الأرض في تجربة علمية لمعرفة كيف سيؤثر غياب الساعات وضوء النهار والاتصالات الخارجية على إحساسهم بالوقت.

ومع الابتسامات الكبيرة على وجوههم الشاحبة، تركوا عزلتهم الطوعية في كهف (لومبرايفز) لجولة من التصفيق واستلقوا في الضوء بينما كانوا يرتدون نظارات خاصة لحماية عيونهم بعد فترة طويلة في الظلام.

وقالت مارينا لانكون إحدى النساء السبع اللواتي شاركن في التجربة “كان الأمر أشبه بفسحة مضغوطة”.

وأضافت أنها لم تشعر بأي اندفاع لفعل أي شيء وتمنت لو بقيت في الكهف لبضعة أيام، لكنها كانت سعيدة لتشعر بالرياح وتسمع أصوات العصافير مرة أخرى.

وتابعت “لم أخطط للنظر إلى هاتفي الذكي لبضعة أيام أخرى، على أمل تجنب العودة الوحشية للغاية إلى الحياة الواقعية”.

أحد أفراد المجموعة يقوم بجولة البحث اليومية داخل الكهف( مواقع التواصل الاجتماعي)

وعاشت المجموعة وسط الكهف كجزء من مشروع يسمى (ديب تايم) تحت ضوء طبيعي ودرجة الحرارة 10 درجات مئوية وبنسبة رطوبة بلغت 100٪.

و لم يكن لديهم اتصال بالعالم الخارجي، كما لم يكن لديهم أي تحديثات بشأن جائحة كورونا أو أي اتصالات مع الأصدقاء أو العائلة.

ويقول العلماء في معهد التكيف البشري، الذي يقود المشروع الذي بلغت تكلفته 1.2 مليون يورو، إن التجربة ستساعدهم على فهم أفضل لكيفية تكيف الناس مع التغيرات الجذرية في الظروف المعيشية والبيئات.

وقام يوهان فرانسوا، مدرس الرياضيات ومدرب الإبحار، بإدارة دوائر بطول 10000 متر في الكهف للحفاظ على لياقته.

وقال إنه في بعض الأحيان كانت لديه “دوافع عميقة” على المغادرة.

الاجتماع اليومي لأفراد الفريق لمناقشة نتائح البحث (مواقع التواصل الاجتماعي)

وقال إنه مع عدم وجود التزامات يومية وعدم وجود أطفال حولنا، كان التحدي الأكبر بالنسبة للجميع يتمثل في”الاستفادة من اللحظة الحالية دون التفكير مطلقًا فيما سيحدث في غضون ساعة واحدة، في غضون ساعتين”.

وبالشراكة مع مختبرات في فرنسا وسويسرا، راقب العلماء أنماط نوم أعضاء الفريق الخمسة عشر والتفاعلات الاجتماعية وردود الفعل السلوكية عبر أجهزة الاستشعار.

وكان أحد المستشعرات عبارة عن مقياس حرارة صغير داخل كبسولة ابتلعه المشاركون مثل حبة لقياس درجة حرارة الجسم ونقل البيانات إلى جهاز كمبيوتر حتى يتم طرده بشكل طبيعي.

وتابع أعضاء الفريق ساعاتهم البيولوجية لمعرفة متى يستيقظون وينامون ويأكلون. وكانوا يحسبون أيامهم ليس بالساعات ولكن في دورات النوم.

وقال مدير المشروع، كريستيان كلوت، في وقت سابق في تسجيل من داخل الكهف “من المثير حقًا ملاحظة كيف تتزامن هذه المجموعة مع نفسها”.

وأضاف أن العمل معًا في المشاريع وتنظيم المهام دون التمكن من تحديد وقت للقاء كان أمرًا صعبًا للغاية.

وأعرب ثلثا المشاركين عن رغبتهم في البقاء تحت الأرض لفترة أطول قليلاً لإنهاء المشاريع الجماعية التي بدأت أثناء إقامتهم كما قال بينوا موفيو، عالم الأحياء الزمني المشارك في البحث.

قال كلوت بعد ظهوره: “مستقبلنا كبشر على هذا الكوكب سيتطور، يجب أن نتعلم كيف نفهم بشكل أفضل، وكيف تكون أدمغتنا قادرة على إيجاد حلول جديدة مهما كان الوضع.”