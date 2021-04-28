رصد النسخة الهندية في 17 دولة وبايدن يشيد بتقدم “مذهل” في مكافحة كورونا

أعلنت منظمة الصحة العالمية، أن نسخة كورونا المتحورة الهندية التي يُشتبه في أنها المسؤولة عن إغراق الهند في أزمة صحية كبيرة، قد رُصِدت في 17 دولة على الأقل في وقت واصلت فيه الهند تسجيل إصابات قياسية بالفيروس.

وقالت المنظمة إن النسخة بي.617.1 المعروفة على نطاق أوسع باسم المتحورة الهندية، رصدت في 17 دولة على الأقل، وفي الأيّام الأخيرة، رصدت هذه النسخة المتحورة في بلدان أوربية -بلجيكا وسويسرا واليونان وإيطاليا.

وأصبحت الهند مركز الوباء منذ أيام مع انتشار النسخة المتحورة الهندية وهو البلد الأكثر اكتظاظا بالسكان بعد الصين، وباتت تسجل أرقاما قياسية جديدة يوميًا في عدد الإصابات.

وتجاوز عدد الوفيات في الهند 200 ألف اليوم الأربعاء، إذ أدى نقص الأكسجين والإمدادات الطبية وموظفي المستشفيات إلى زيادة قياسية في حالات الإصابة الجديدة بفيروس كورونا.

وسجلت الهند يوم الاثنين 352ألف و991 إصابة جديدة في يوم واحد في أعلى حصيلة إصابات في العالم، إضافة إلى 2.812 حالة وفاة في أعلى حصيلة وطنية، وهي رابع دولة أكثر تضرراً في العالم من حيث الوفيات.

بايدن يشيد بتقدم “مذهل”

وأشاد الرئيس الأمريكي جو بايدن بـ”التقدم المذهل” الذي أحرزته الولايات المتحدة في الأشهر الأخيرة في مواجهة جائحة فيروس كورونا.

وقال في البيت الأبيض “لا يزال أمامنا طريق طويل لكننا أحرزنا تقدما مذهلا” مشيرا الى الانخفاض الملحوظ في عدد الإصابات والوفيات.

وتحدث بايدن بعدما أصدرت المراكز الأمريكية لمكافحة الأمراض والوقاية منها توجيهات جديدة لإخطار الأمريكيين الذين تلقحوا اللقاح المضاد لفيروس كورونا بأنهم لم يعودوا في حاجة إلى كمامة في الخارج.

وقال “الأمر بسيط جدا: إذا تلقيتم اللقاح يمكنكم القيام بمزيد من النشاطات، في الداخل والخارج”.

وكانت مديرة المراكز الأمريكية لمكافحة الأمراض “روشيل والينسكي” قد قالت “إذا تلقيتم اللقاح بجرعتيه وترغبون في المشاركة في تجمع صغير مع أشخاص ملقحين وغير ملقحين تظهر البيانات العلمية أنه يمكنكم القيام بذلك بدون كمامة”.

وأوضحت خلال مؤتمر صحفي “من ناحية أخرى، نواصل التوصية بوضع كمامة في الأماكن الخارجية المزدحمة، مثل الملاعب الرياضية الممتلئة أو الحفلات الموسيقية”.

وتلقى 42.5% من سكان الولايات المتحدة، أي ما يعادل أكثر من 140 مليون شخص، جرعة واحدة على الأقل من أحد اللقاحات الثلاثة المصرح بها في البلاد “فايرز ومودرنا وجونسون أند جونسون”.

جو بايدن يشيد بتقدم مذهل في مكافحة فيروس كورونا(رويترز)

كندا تسجل أول وفاة بلقاح أسترازينيكا

في ذات الشأن سجل إقليم كيبيك الكندي يوم الثلاثاء أول وفاة في كندا لمريض نتيجة تعرضه لحالة تجلط نادرة في الدم بعد تلقيه لقاح أسترازينيكا المضاد لفيروس كورونا.

وسجلت كندا ما لا يقل عن خمس حالات تجلط في الدم عقب التطعيم بذلك اللقاح، لكن مسؤولي الصحة العامة يصرون على أن فوائده تفوق مخاطره المحتملة.

وذكرت وكالة الصحة العامة في كندا أن السلطات الصحية تجمع مزيدا من المعلومات عن هذه الحالة.

وتشمل المضاعفات النادرة لتلقي اللقاح جلطات دموية مصحوبة بانخفاض عدد الصفائح الدموية، وهي خلايا في الدم تساعده على التجلط.

لقاح أسترازينيكا المضاد لفيروس كورونا (رويترز)

وفي أوربا، توفي 40% ممن ظهرت لديهم هذه المضاعفات النادرة عقب تلقي لقاح أسترا زينيكا.

وقالت شركة أسترا زينيكا كندا في بيان إنها على علم بالتحقيق في الوفاة، وأنه “ليس من المناسب لنا الإدلاء بمزيد من التعليقات على حالات فردية محددة”.

وفي مسعى لمواجهة الموجة الثالثة من الفيروس، بدأ العديد من الأقاليم الكندية، ومنها أونتاريو أكثرها سكانا، في الآونة الأخيرة تقديم لقاح أسترازينيكا لمن تزيد أعمارهم عن 40 عامًا.

ويسمح إقليم كيبيك، الذي انخفضت فيه حالات الإصابة بفيروس كورونا مؤخرًا، باستخدام اللقاح لمن تبلغ أعمارهم 45 عامًا فأكثر.