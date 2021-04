غرق زورقهم في البحر.. سودانيون ينعون ضحايا كانوا في طريقهم إلى أوربا (فيديو)

نجحت السفينة “أوشن فايكينغ” في إنقاذ 236 شخصا كانوا يحاولون الوصول إلى أوربا عبر البحر المتوسط.

وقالت منظمة “إس أو إس المتوسط” في بيان إن مهاجرين غير نظاميين كانوا في زورقين مطاطيين مكتظين في المياه الدولية على بعد 32 ميلا بحريا قبالة مدينة الزاوية غرب ليبيا.

وأضافت أن الناجين يحملون 15 جنسية مختلفة وكان بينهم أكثر من 100 قاصر من دون مرافقين.

وأوضحت أن عملية الإنقاذ استغرقت ثلاث ساعات.

Today, the #OceanViking rescued 236 people from 2 overcrowded rubber boats in distress in international waters, 32 NM off Zawiyah, Libya. Several survivors were weak, dehydrated & are now recovering. Women suffer mild fuel burns & have inhaled fumes. 114 minors are unaccompanied. pic.twitter.com/3Gb7TgQX74

وتعمل سفينة “اوشن فايكينع” قبالة السواحل الليبية، حيث يسعى مئات الأشخاص يوميا إلى العبور إلى أوربا بواسطة زوارق.

وتأتي عملية الإنقاذ بعد أيام من غرق ما يقرب من 130 شخصا عندما انقلب زورق شمال شرق طرابلس.

"Today, after hours of search, our worst fear has come true. The crew of the Ocean Viking had to witness the devastating aftermath of the shipwreck of a rubber boat."

Statement by Luisa, Search & Rescue Coordinator on #OceanViking.https://t.co/KwYQla8ccM

— SOS MEDITERRANEE (@SOSMedIntl) April 22, 2021