غرق زورقهم في البحر.. سودانيون ينعون ضحايا كانوا في طريقهم إلى أوربا (فيديو)

نجحت السفينة “أوشن فايكينغ” في إنقاذ 236 شخصا كانوا يحاولون الوصول إلى أوربا عبر البحر المتوسط.

وقالت منظمة “إس أو إس المتوسط” في بيان إن مهاجرين غير نظاميين كانوا في زورقين مطاطيين مكتظين في المياه الدولية على بعد 32 ميلا بحريا قبالة مدينة الزاوية غرب ليبيا.

وأضافت أن الناجين يحملون 15 جنسية مختلفة وكان بينهم أكثر من 100 قاصر من دون مرافقين.

وأوضحت أن عملية الإنقاذ استغرقت ثلاث ساعات.

Today, the #OceanViking rescued 236 people from 2 overcrowded rubber boats in distress in international waters, 32 NM off Zawiyah, Libya.

Several survivors were weak, dehydrated & are now recovering. Women suffer mild fuel burns & have inhaled fumes. 114 minors are unaccompanied. pic.twitter.com/3Gb7TgQX74 — SOS MEDITERRANEE (@SOSMedIntl) April 27, 2021

وتعمل سفينة “اوشن فايكينع” قبالة السواحل الليبية، حيث يسعى مئات الأشخاص يوميا إلى العبور إلى أوربا بواسطة زوارق.

وتأتي عملية الإنقاذ بعد أيام من غرق ما يقرب من 130 شخصا عندما انقلب زورق شمال شرق طرابلس.

"Today, after hours of search, our worst fear has come true. The crew of the Ocean Viking had to witness the devastating aftermath of the shipwreck of a rubber boat." Statement by Luisa, Search & Rescue Coordinator on #OceanViking.https://t.co/KwYQla8ccM — SOS MEDITERRANEE (@SOSMedIntl) April 22, 2021

وعبر سودانيون على مواقع التواصل الاجتماعي عن حزنهم وغضبهم بعد أنباء عن غرق عدد من السودانيين في الحادث.

وقال مغردون إن الهجرة غير النظامية تكون الخيار الأخير لمن صعب عليه العيش في بلاده.

بلادي على حالٍ عجز الشباب عن العيش فيها سرقت منهم آمالهم و أحلامهم و لم تكتفِ طمِعت في أرواحهم حتى ، كم هي غير وفية نسيت تلك الهتافات و الصرخات التي تحمّلها الشباب لتحريرها و إرجاع عزّتها لها..نسيت أنهم أبناءها حرمتهم من كل ما هو لها حرمتهم من العيش بكرامة و من الإعتزاز بها.. https://t.co/hvfrcXVtJ4 — Ruba Ahmed (@RuAhm98) April 26, 2021

ما تفتكروا السمبك دا الشباب بفكروا فيه من باب المغامرة وعدم الموضوع، لا والله تقريبآ آخر خيار الشباب بياخدوا بعد يستنفذ كل خياراتو المتاحة والما متاحة زاتو والله، وضع البلد صعب شديد، الحياة ضاقت، المستقبل مظلم، والايام جارية، الأهل راجين مننا لو ما مننا راجين فرحنا، pic.twitter.com/TwFQjZILcB — ودالناجي (@Wadelnagi) April 26, 2021

وتداول مستخدمون لمواقع التواصل الاجتماعي مقاطع فيديو قالوا لعشرات من السودانيين الذين كانوا يستعدون للهجرة من ليبيا إلى أوربا عبر البحر الأبيض المتوسط.

وتظهر مقاطع الفيديو، والتي تم تصويرها خلال الفترة الماضية، العشرات من الشباب السوداني قالوا إنهم من ولاية كسلا في شرق السودان.

وحسب المنظمة الدولية للهجرة غرق ما لا يقل عن 453 مهاجرا منذ مطلع العام أثناء محاولتهم الوصول إلى أوربا عبر البحر المتوسط.