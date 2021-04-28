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غرق زورقهم في البحر.. سودانيون ينعون ضحايا كانوا في طريقهم إلى أوربا (فيديو)

عشرات من المهاجرين غير النظاميين على قارب وسط البحر (فيسبوك)
عشرات من المهاجرين غير النظاميين على قارب وسط البحر (فيسبوك)
27/4/2021

نجحت السفينة “أوشن فايكينغ” في إنقاذ 236 شخصا كانوا يحاولون الوصول إلى أوربا عبر البحر المتوسط.

وقالت منظمة “إس أو إس المتوسط” في بيان إن مهاجرين غير نظاميين كانوا في زورقين مطاطيين مكتظين في المياه الدولية على بعد 32 ميلا بحريا قبالة مدينة الزاوية غرب ليبيا.

وأضافت أن الناجين يحملون 15 جنسية مختلفة وكان بينهم أكثر من 100 قاصر من دون مرافقين.

وأوضحت أن عملية الإنقاذ استغرقت ثلاث ساعات.

وتعمل سفينة “اوشن فايكينع” قبالة السواحل الليبية، حيث يسعى مئات الأشخاص يوميا إلى العبور إلى أوربا بواسطة زوارق.

وتأتي عملية الإنقاذ بعد أيام من غرق ما يقرب من 130 شخصا عندما انقلب زورق شمال شرق طرابلس.

وعبر سودانيون على مواقع التواصل الاجتماعي عن حزنهم وغضبهم بعد أنباء عن غرق عدد من السودانيين في الحادث.

وقال مغردون إن الهجرة غير النظامية تكون الخيار الأخير لمن صعب عليه العيش في بلاده.

وتداول مستخدمون لمواقع التواصل الاجتماعي مقاطع فيديو قالوا لعشرات من السودانيين الذين كانوا يستعدون للهجرة من ليبيا إلى أوربا عبر البحر الأبيض المتوسط.

وتظهر مقاطع الفيديو، والتي تم تصويرها خلال الفترة الماضية، العشرات من الشباب السوداني قالوا إنهم من ولاية كسلا في شرق السودان.

 

وحسب المنظمة الدولية للهجرة غرق ما لا يقل عن 453 مهاجرا منذ مطلع العام أثناء محاولتهم الوصول إلى أوربا عبر البحر المتوسط.

المصدر : الجزيرة مباشر + وكالات

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