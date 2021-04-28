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الأولى منذ 2017.. سفينة أمريكية تطلق أعيرة تحذيرية بعد اقتراب زوارق إيرانية منها في الخليج (فيديو)

أربعة زوارق إيرانية خلال اقترابها العام الماضي من سفينة حربية أمريكية تبحر في مياه الخليج (رويترز)
أربعة زوارق إيرانية خلال اقترابها العام الماضي من سفينة حربية أمريكية تبحر في مياه الخليج (رويترز)
28/4/2021

أعلن الأسطول الخامس الأمريكي إطلاق البحرية طلقات تحذيرية باتجاه ثلاثة زوارق تابعة لخفر السواحل الإيرانية كانت قد اقتربت كثيرًا من سفينتين حربيتين تابعتين لها في الخليج.

وقال الجيش الأمريكي إن سفينة للبحرية الأمريكية أطلقت أعيرة تحذيرية بعد اقتراب ثلاثة زوارق للبحرية التابعة للحرس الثوري الإيراني منها ومن زورق دورية أمريكي آخر في الخليج.

وأوضح الجيش الأمريكي في بيان الثلاثاء “أصدرت الطواقم الأمريكية تحذيرات عديدة عبر أجهزة اللاسلكي ومكبرات صوت، لكن زوارق البحرية التابعة للحرس الثوري الإيراني واصلت مناوراتها القريبة”.

وأضاف البيان “عندها أطلق طاقم سفينة الدورية الأمريكية “فايربولت” طلقات تحذيرية، وابتعدت زوارق البحرية التابعة للحرس الثوري الإيراني عن السفينتين الأمريكيتين إلى مسافة آمنة”.

وأوضح البيان العسكري الأمريكي “الولايات المتحدة ليست معتدية، لكن قواتنا مدربة على اتخاذ إجراءات دفاعية فعالة عند الضرورة”.

وكانت أقرب مسافة بلغتها زوارق الهجوم السريع الإيرانية من السفينتين الأمريكيتين 68 ياردة، خلال الحادث الذي وقع يوم الإثنين في المياه الدولية في شمال الخليج.

جاءت الحادثة في وقت تسعى فيه إيران والقوى العالمية إلى تسريع الجهود الرامية لإعادة واشنطن وطهران للامتثال لاتفاق عام 2015، النووي الموقع بين إيران والقوى الكبرى.

ليست مقلقة

كان قائد القوات الأمريكية في الشرق الأوسط قال أمس الثلاثاء إن الجيش الأمريكي حريص على عدم السماح بأن تتحول الحوادث مع الحرس الثوري الإيراني إلى استفزاز مستمر، رغم أنه لم يتحدث على وجه التحديد عن واقعة الاثنين.

وقال الجنرال كينيث ماكينزي، قائد القيادة المركزية الأمريكية، “الأنشطة التي نراها عادة من البحرية التابعة للحرس الثوري الإيراني ليست بالضرورة أنشطة يوجهها المرشد الأعلى أو الدولة الإيرانية، بل تصرفات غير مسؤولة ينفذها القادة المحليون في الموقع”.

ونقلت رويترز عن مسؤول أمريكي لم تسمه أن سفن الحرس الثوري دأبت على التحرش بقوارب الصيد في تلك المنطقة من الخليج التي وقع فيها الحادث، لكنها لم تكن مقلقة للغاية.

والحادث هو ثاني حادث بين البحرية الأمريكية وسفن إيرانية منذ بداية العام، وهي المرة الأولى منذ عام 2017، التي تطلق فيها البحرية الأمريكية طلقات تحذيرية.

كان الأسطول الأمريكي أعلن أمس الثلاثاء أن قطعا بحرية تابعة لقوات الحرس الثوري الإيراني اقتربت في شكل “عدواني” من سفينتين أمريكيتين في مياه الخليج هذا الشهر.

المصدر : وكالات

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