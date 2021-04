الأولى منذ 2017.. سفينة أمريكية تطلق أعيرة تحذيرية بعد اقتراب زوارق إيرانية منها في الخليج (فيديو)

أعلن الأسطول الخامس الأمريكي إطلاق البحرية طلقات تحذيرية باتجاه ثلاثة زوارق تابعة لخفر السواحل الإيرانية كانت قد اقتربت كثيرًا من سفينتين حربيتين تابعتين لها في الخليج.

وقال الجيش الأمريكي إن سفينة للبحرية الأمريكية أطلقت أعيرة تحذيرية بعد اقتراب ثلاثة زوارق للبحرية التابعة للحرس الثوري الإيراني منها ومن زورق دورية أمريكي آخر في الخليج.

وأوضح الجيش الأمريكي في بيان الثلاثاء “أصدرت الطواقم الأمريكية تحذيرات عديدة عبر أجهزة اللاسلكي ومكبرات صوت، لكن زوارق البحرية التابعة للحرس الثوري الإيراني واصلت مناوراتها القريبة”.

.@US5thFleet has released video and images of an April 2nd unprofessional interaction by Iran’s Islamic Revolutionary Guard Corps Navy in #ArabianGulf. pic.twitter.com/0tGJbffFJR

— U.S. Navy (@USNavy) April 27, 2021