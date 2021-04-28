ظريف يأسف لتحول تصريحاته المسربة إلى “اقتتال داخلي” في إيران وروحاني يعلق

أبدى وزير الخارجية الإيراني محمد جواد ظريف، اليوم الأربعاء أسفه لتحول تصريحاته المسربة إلى “اقتتال داخلي” في إيران، في حين رأى الرئيس الإيراني حسن روحاني أن توقيت التسريب يهدف إلى التسبب بـ”اختلاف” داخلي.

وكتب ظريف عبر إنستغرام “آسف بشدة كيف أن حديثا نظريا عن الحاجة إلى توازن بين الدبلوماسية والميدان، من أجل ان يستخدم من قبل رجال الدولة المقبلين عبر الاستفادة من الخبرة القيمة للأعوام الثمانية الماضية، تحول إلى اقتتال داخلي”.

كما أبدى أسفه لأن تقييمه لبعض المسارات الإجرائية “تم تأطيره على أنه انتقاد شخصي” وقال إن الفكرة الأساسية من حديثه كانت تقديره وجود حاجة إلى “تعديل ذكي” في العلاقة بين الميدان العسكري والدبلوماسية في إيران.

وأكد على طبيعة العلاقة الوثيقة التي جمعته باللواء قاسم سليماني، وأرفق بشريط مصور لزيارة قام بها هذا الأسبوع إلى موقع اغتيال سليماني، القائد السابق لفيلق القدس في الحرس الثوري، الذي قتل بضربة جوية أمريكية قرب مطار بغداد في يناير كانون الثاني 2020.

وشدد الوزير الذي يتولى منصبه منذ العام 2013، على أنه حظي “بشرف صداقة عميقة وتعاون مع الحاج قاسم لأكثر من عقدين من الزمن، وعلاقاتنا الشخصية والمهنية لم تخفت حتى استشهاده، لكنها تعمقت دائما”.

وأكد أن “حماية مصالح البلاد وشعب إيران المقاوم، الصبور، الباسل هو عهد سألتزم به حتى اللحظة الأخيرة”، مشددا على أنه دائما ما اتبع “السياسات المقررة للبلاد ودافعت عنها بقوة”.

الرئيس الإيراني حسن روحاني (يمين) مع المرشد الإيراني علي خامنئي (مواقع التواصل)

التحقيق في “المؤامرة”

ورأى الرئيس الإيراني حسن روحاني أن توقيت تسريب التسجيل الصوتي لوزير خارجيته، يهدف إلى التسبب بـ”اختلاف” داخلي تزامنا مع المباحثات لإحياء الاتفاق بشأن برنامج طهران النووي.

وحذر روحاني خلال جلسة مجلس الوزراء اليوم الأربعاء، من “مؤامرات الاعداء الذين يحاولون إيجاد شرخ في الصف الداخلي الإيراني” وقال إن من سربوا الشريط هم اعداء إيران وشعبها ومصالحها”.

كان المتحدث باسم الحكومة الإيرانية علي ربيعي أعلن أمس الثلاثاء أن الرئيس حسن روحاني طلب التحقيق في “مؤامرة” تسريب تسجيل ظريف.

قائد فيلق القدس في الحرس الثوري الإيراني الراحل قاسم سليماني (أب)

وفي التسجيل الذي أكدت الخارجية صحته يتحدث ظريف عن قضايا أبرزها الدور الواسع الذي أداه اللواء الراحل قاسم سليماني القائد السابق لقوة القدس في الحرس الثوري في السياسة الخارجية للبلاد.

وأثار التسجيل الذي يأتي نشره قبل أقل من شهرين على الانتخابات الرئاسية ومع مباحثات مع القوى الدولية الكبرى لإعادة إحياء الاتفاق حول برنامج طهران النووي، انتقادات المحافظين.

كما أثارت تلك التصريحات خصوصا انتقادات سياسيين محافظين إذ أنها طالت قاسم سليماني الذي يعد من أبرز مهندسي السياسة الاقليمية الإيرانية ويحظى بمكانة كبيرة خصوصا بعد اغتياله بضربة جوية أمريكية العام الماضي.