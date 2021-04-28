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السلطات المصرية تنفذ حكم الإعدام بحق 8 آخرين في قضية “أحداث كرداسة”

عدد ممن تم تنفيذ حكم الإعدام بحقهم (مواقع التواصل)
عدد ممن تم تنفيذ حكم الإعدام بحقهم (مواقع التواصل)
28/4/2021-|آخر تحديث: 28/4/202110:03 PM (مكة المكرمة)

قالت منظمات حقوقية وناشطون إن السلطات المصرية نفذت حكم الإعدام بحق ثمانية أشخاص، اليوم الأربعاء، أدينوا في قضية اقتحام قسم شرطة كرداسة بالجيزة جنوب القاهرة.

وقالت منظمة “نحن نسجل” الحقوقية إن وزارة الداخلية المصرية قامت “باستكمال تنفيذ بقية الإعدامات فيمن تبقى من القضية المعروفة إعلاميا بأحداث كرداسة”.

وأضافت أنه “تم نقل الجثامين من مجمع سجون وادي النطرون بعد التنفيذ صباح اليوم (الأربعاء) في 4 سيارات إسعاف برفقة عدد كبير من سيارات الحراسة المشددة”، لكنها لم توضح عدد من نفذ فيهم حكم الإعدام.

وأكد الناشط الحقوقي هيثم أبوخليل على حسابه على تويتر تنفيذ الإعدامات، قائلا إن عدد من نفذ فيهم حكم الإعدام صباح اليوم هم ثمانية أشخاص.

ونشر أبو خليل على حسابه على فيسبوك أسماء الذين تم إعدامهم في القضية منذ أكتوبر/تشرين الأول الماضي.

وتم إعدام ثلاثة أشخاص في شهر أكتوبر الماضي وإعدام تسعة أشخاص الإثنين الماضي.

وأيدت محكمة النقض المصرية في سبتمبر/أيلول حكما بإعدام 20 شخصا بعد إدانتهم بالاعتداء على مركز شرطة كرداسة في منتصف أغسطس/آب 2013 وقتل 14 من ضباط وأفراد الشرطة. كما أصدرت أحكاما بالسجن تتراوح بين 15 و25 عاما على 134 آخرين في القضية نفسها.

ونددت منظمة العفو الدولية في ديسمبر/كانون الأول بما وصفته بـ”موجة محمومة” من تنفيذ أحكام بالإعدام في مصر، مؤكدة أن عشرات المدانين أُعدموا في هذا البلد خلال شهري أكتوبر/تشرين الأول ونوفمبر/تشرين الثاني 2020.

وقالت المنظمة الحقوقية التي تتّخذ من لندن مقراً في تقرير إنه “في أكتوبر/تشرين الأول ونوفمبر/تشرين الثاني وحدهما، أعدمت السلطات المصرية ما لا يقل عن 57 رجلاً وامرأة في حصيلة قالت إنها تناهز تقريباً ضعف حصيلة العام السابق برمته.

المصدر : الجزيرة مباشر

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