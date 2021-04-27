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مصر تصطدم بالجزائر.. تعرف على قرعة كأس العرب 2021 في قطر (فيديو)

اصطدم المغرب بالمنتخب السعودي ضمن المجموعة الثالثة (مواقع التواصل)
اصطدم المغرب بالمنتخب السعودي ضمن المجموعة الثالثة (مواقع التواصل)
27/4/2021-|آخر تحديث: 28/4/202112:10 AM (مكة المكرمة)

أسفرت قرعة كأس العرب لكرة القدم 2021 التي أقيمت في الدوحة، اليوم الثلاثاء، عن مجموعة قوية ضمت الجزائر بطلة أفريقيا 2019 ومصر صاحبة الرقم القياسي للفوز بكأس الأمم الأفريقية ضمن المجموعة الرابعة فيما اصطدم المغرب بالمنتخب السعودي ضمن المجموعة الثالثة.

واعتمد الاتحاد الدولي (الفيفا) كأس العرب لتقام بين، الأول و18من ديسمبر/كانون الأول المقبل، ضمن استعدادات قطر لاستضافة كأس العالم 2022.

وضمت المجموعة الرابعة إلى جوار الجزائر ومصر المنتخب الفائز من لبنان وجيبوتي وكذلك الفائز من المواجهة بين ليبيا والسودان.

وسيلتقي المنتخب المغربي مع السعودية ضمن المجموعة الثالثة إلى جوار الفائز من الأردن وجنوب السودان والفائز من منتخب فلسطين وجزر القمر في التصفيات.

وضمت المجموعة الثانية منتخبات تونس والإمارات وسوريا والفائز من مواجهة موريتانيا واليمن في التصفيات.

وجاءت قطر صاحبة الأرض والضيافة على رأس المجموعة الأولى مع العراق والفائز من مباراة عُمان والصومال والفائز من مواجهة خليجية قوية تجمع منتخبي البحرين والكويت.

وتشهد التصفيات المؤهلة لنهائيات البطولة سبع مباريات ستجمع المنتخبات وفقا لآخر تصنيف للفيفا.

وتلتقي سلطنة عُمان مع الصومال، ولبنان مع جيبوتي والأردن مع جنوب السودان وموريتانيا مع اليمن ومنتخب فلسطين مع جزر القمر التي حققت المفاجأة وتأهلت إلى كأس الأمم الأفريقية العام المقبل.

وانطلقت كأس العرب للمنتخبات عام 1963 في لبنان وتوقفت بعد النسخة التاسعة في السعودية عام 2012 وتوج العراق باللقب أربع مرات مقابل لقبين للسعودية ولقب لكل من مصر وتونس والمغرب.

وجاءت القرعة النهائية كالتالي:

المجموعة الأولى

  • قطر
  • العراق
  • الفائز من مباراة عمان × الصومال
  • الفائز من مباراة البحرين × الكويت

المجموعة الثانية

  • تونس
  • الإمارات
  • سوريا
  • الفائز من مباراة موريتانيا × اليمن

المجموعة الثالثة

  •  المغرب
  •  السعودية
  • الفائز من مباراة الأردن × جنوب السودان
  • الفائز من مباراة فلسطين × جزر القمر

المجموعة الرابعة

  • الجزائر
  •  مصر
  • الفائز من مباراة لبنان × جيبوتي
  • الفائز من مباراة ليبيا × السودان

المصدر : الجزيرة مباشر + وكالات

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