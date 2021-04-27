بعد الكشف عن واقعة تعذيب جنسي.. القبض على والدي وشقيقة معتقل مصري (فيديو)

أعلن عمر الشويخ شقيق المعتقل عبد الرحمن الشويخ أنه تم القبض على أمه وأبيه وأخته بعد مداهمة منزلهم ليلة أمس الإثنين واقتيادهم لمقر الأمن الوطني في منطقة المعصرة بمحافظة حلوان جنوب العاصمة القاهرة.

وكانت والدة عبد الرحمن الشويخ، المعتقل منذ 7 سنوات، قد أعلنت أول أمس الأحد تعرض نجلها للتعذيب في سجن المنيا الجديد وذلك بعدما قدمت الأسرة بلاغا للنيابة العامة يفيد بتعرضه لاعتداء جسدي وجنسي داخل السجن نفسه.

وقال شقيقه عمر في فيديو نشره على صفحته في فسيبوك منذ ساعات أنه كان يتحدث مع والدته هاتفيًا بخصوص قضية أخيه المعتقل عندما فصل الاتصال فجأة، لتتصل به أخته بعدها مباشرة وتقول إن الأمن الوطني موجود في المنزل مع والدته ووالده وشقيقه عز الدين (12عاما) وشقيقته سلسبيل (18عاما).

• عمر شقيق المعتقل #عبدالرحمن_الشويخ: تم اقتياد أبي وأمي وأختي وأخي لمقر أمن الدولة في المعصرة بمحافظة حلوان

• عمر لـ #الجزيرة_مباشر: قوات الأمن تداهم منزل العائلة في حلوان بعد تقديم والدتي شكوى بشأن تعرض أخي لانتهاكات بسجن #المنيا#مصر pic.twitter.com/V46F23NAox — الجزيرة مباشر (@ajmubasher) April 27, 2021

وأكد أنه تم اعتقال والدته (55 عاما) ووالده (65 عاما) وأخته (18 عاما)، موضحا أن والده يعاني من أمراض في القلب ومصاب بفيروس سي، كما أن والدته مصابة بمرض السكر الذي يؤثر على عينيها وحالتها الصحية بوجه عام.

وأوضح أنه تم اقتياد والدته إلى سيارة بمفردها، ووالده وأخته في سيارة أخرى ولم يتركوا بالمنزل سوى أخيه الصغير البالغ من العمر 12 عاما.

وذكّر عمر بأن أخاه المعتقل كان قد تعرض يوم 6 أبريل/ نيسان الجاري للاعتداء الجسدي والجنسي وفقا لرسالة بخط يده شرح فيها لوالدته تفاصيل الواقعة وأسماء الضباط والمخبرين الذين قاموا بهذا الفعل.

ويقول “تم نشر الرسالة باللغتين العربية والإنجليزية وتحدثنا مع منظمات حقوقية وقدمت والدتي بلاغا في النيابة العامة حتى تأخذ القضية مسارا قانونيا بحسب نصيحة الجميع لنا”.

ويضيف “بعدها أجرت والدتي لقاء على قناة الجزيرة مباشر وقامت بنشر فيديو آخر بعدما وصلتها رسالة أخرى من أحد المعتقلين في سجن المنيا الجديد تؤكد تعرض عبد الرحمن للتعذيب الشديد على يد مسؤول الأمن الوطني لخمسة أيام متواصلة بعد نشر قصته”.

ووفقا لرسالة هذا المعتقل فإنه تم أخذ عبد الرحمن للمستشفى لإخفاء آثار التعذيب ثم اقتادوه للنيابة برفقة شهود من السجن لادعاء أن عبد الرحمن مريض نفسي وأن ما يدعي أنه حدث من وحي خياله.

وكانت والدة الشويخ طالبت في الفيديو الأخير لها بإنقاذ نجلها بعد إعلانه الإضراب عن الطعام كليا احتجاجا على الاعتداءات الجنسية والجسدية التي تعرض لها، مؤكدة أنها تتوقع وصول خبر وفاته في أية لحظة.