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شاهد: مصرع مغربي غرقا ونجاة آخرين خلال محاولة هجرة غير نظامية

قال نشطاء إن شابا توفي أثناء محاولة العشرات الهجرة غير النظامية سباحة إلى سبتة (مواقع التواصل)
قال نشطاء إن شابا توفي أثناء محاولة العشرات الهجرة غير النظامية سباحة إلى سبتة (مواقع التواصل)
26/4/2021

لقي مغربي مصرعه غرقا خلال محاولته الهجرة غير النظامية سباحة إلى مدينة سبتة (تحت الإدارة الإسبانية) انطلاقا من المغرب فيما تمكن آخرون من الوصول، حسب ناشطين حقوقيين وإعلام محلي.

ونشر ناشطون وإعلام محلي، مقاطع فيديو وصور بمنصات التواصل الاجتماعي تظهر واقعة غرق المغربي ونجاح العشرات في العبور لسبتة، أمس الأحد.

وأفاد الحرس المدني الإسباني، اليوم الإثنين، أن نحو 100 مهاجر حاولوا العبور سباحة إلى سبتة انطلاقا من شاطئ مدينة الفنيدق شمالي المغرب.

وأضاف أن “بعض هؤلاء وصلوا حتى شاطئ سبتة بوسائلهم الخاصة” بينما تم إنقاذ مهاجرين آخرين “نقلوا على متن قواربنا” إلى الجيب الإسباني.

وتابع “يحدث أحيانا أن يحاول ثلاثة أو أربعة أفراد العبور لكن مثل هذا العدد ليس معتادا”.

ولم يسجل الجانب الإسباني أية وفاة من بين المهاجرين الذين انطلقوا “سباحة طيلة اليوم في مجموعات من 20 إلى 30 فردا” بمحاذاة الساحل.

وقال ناشطون إن محاولة العشرات من الشباب الهجرة غير النظامية سباحة إلى سبتة (تطالب الرباط باسترجاعها) أسفرت عن وفاة شاب، الأحد.

وحمل مرصد الشمال لحقوق الإنسان (غير حكومي) الحكومة مسؤولية هذه الهجرة.

وقال المرصد في بيان، اليوم، إنه “يتابع بحزن عميق هذه الوفاة، أثناء محاولة الوصول سباحة إلى سبتة المحتلة انطلاقا من مدينة الفنيدق (شمال) فيما تمكن عشرات آخرون من الوصول”.

وأشار إلى أن محاولات الهجرة تأتي في ظل ما أسماه البيان “أزمة اقتصادية واجتماعية”.

ويعتمد اقتصاد سكان مدينة “الفنيدق” بنسبة كبيرة على أنشطة “التهريب المعيشي” عبر نقل السلع من سبتة وبيعها داخل المغرب حيث تشكل هذه التجارة مصدر رزق لأغلب السكان منذ عقود.

وفي وقت سابق أعلنت السلطات المغربية أنها أوقفت العام الماضي، 466 منظما للهجرة غير النظامية يشتبه في ارتباطهم بـ123 شبكة إجرامية متخصصة في الاتجار بالبشر وتنظيم الهجرة غير النظامية.

وأضافت أنه تم خلال العام ذاته توقيف 9 آلاف و179 شخصا حاولوا الهجرة غير النظامية، من بينهم أكثر من 6 آلاف من جنسيات أجنبية.

المصدر : الجزيرة مباشر + مواقع التواصل + وكالات

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