دعوات للسلطة الفلسطينية بالانسحاب من منظمة غاز شرق المتوسط (فيديو)

طالبت اللجنة الوطنية الفلسطينية لمقاطعة إسرائيل “BDS”، الحكومة الفلسطينية، بإلغاء عضويتها ومغادرة منظمة غاز شرق المتوسط، بسبب ما وصفته “إعطاء شرعية لإسرائيل لسرقة الغاز الطبيعي قبالة سواحل البحر المتوسط”.

وقال محمود نواجعة المنسق العام للجنة الوطنية الفلسطينية للمقاطعة خلال مؤتمر صحفي بمدينة رام الله، اليوم الثلاثاء، إن انضمام فلسطين للمنظمة “أعطى إسرائيل كذلك فرصة توسيع عمليات التطبيع مع الدول العربية”.

وتهدف المنظمة التي أعلن عن تأسيسها، في يناير/كانون الثاني 2019، لإنشاء سوق إقليمية للغاز وترشيد تكلفة البنية التحتية وتقديم أسعار تنافسية، حسب ما جاء في وثائق التأسيس.

وصادقت الحكومة الفلسطينية، في 30 يونيو/حزيران 2020، على انضمامها إلى المنتدى لكنها تغيبت عن المشاركة في حفل توقيع اتفاقية إطلاقه كمنظمة إقليمية تضم 6 دول مطلة على البحر المتوسط والأردن.

ويضم المنتدى مصر واليونان وإيطاليا وقبرص وإسرائيل والأردن وفلسطين.

وأعلن عن تأسيس منتدى غاز شرق المتوسط، في يناير/كانون الثاني 2019، وصادقت حكومات الدول الأعضاء المؤسسة على ميثاق المنتدى أواخر 2020 وأوائل 2021.

وفي كلمة له خلال المؤتمر دعا عباس زكي، عضو اللجنة المركزية لحركة فتح، السلطة الفلسطينية إلى “الانسحاب فورا من المنظمة لتفويت الفرصة على إسرائيل لتصبح مركزا إقليميا للطاقة”.

كما طالب السلطة بموقف رسمي “يتهم فيه إسرائيل بسرقة مقدرات الفلسطينيين في قطاع الطاقة، لفضح ممارساتهم أمام الدول وشركات الطاقة عالميا”.

وقال المفوض العام للهيئة المستقلة لحقوق الانسان ممدوح العكر إن مؤسسات ممثلة عن المجتمع المدني الفلسطيني توجهت الى الحكومة الفلسطينية ووزارة الخارجية.

ووفقا للعكر تبين وجود خلافات قانونية بشأن الخرائط التي أودعت لدى الأمم المتحدة فيما يخص منطقة الغاز قبالة بحر غزة.

وقال العكر “تم إيداع هذه الخرائط وسلمت لمنظمة الغاز، وهناك اجتماعات تعقد بين الأطراف ولا يحضرها الجانب الفلسطيني”.

ويملك الفلسطينيون أول حقل اكتشف في منطقة شرق المتوسط نهاية تسعينات القرن الماضي، المعروف باسم “غزة مارين”، ولم يتم استخراج الغاز منه حتى اليوم، بسبب رفض إسرائيلي لطلبات فلسطينية من أجل استغلاله.

ويقع الحقل على بعد 36 كيلو مترا غرب غزة في مياه المتوسط، وتم تطويره عام 2000 من طرف شركة الغاز البريطانية “بريتيش غاز”، التي خرجت منه لصالح شركة “رويال داتش شل”، قبل أن تغادر هي الأخرى في 2018.