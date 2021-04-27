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المنصف المرزوقي: هناك في تونس من يطالب بحكم عسكري كالنظام المصري

الرئيس التونسي الأسبق المنصف المرزوقي (غيتي)
الرئيس التونسي الأسبق المنصف المرزوقي (غيتي)
27/4/2021-|آخر تحديث: 27/4/202110:49 PM (مكة المكرمة)

قال الرئيس التونسي الأسبق المنصف المرزوقي إن هناك من يطالب في بلاده بنظام حكم عسكري على غرار نظام الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي.

وجاء تعليق المرزوقي خلال منشور له عبر فيسبوك، الثلاثاء، تعقيبا على تنفيذ السلطات المصرية لحكم الإعدام بحق 9 متهمين في قضية “أحداث كرداسة” ومن بينهم الشيخ عبد الرحيم عبد الحليم جبريل، والذي تعدى عمره الـ 80 عاما.

وأُعدم جبريل “أحد أبطال حرب أكتوبر 1973” تنفيذًا لأحكام صدرت في قضية اقتحام قسم شرطة كرداسة عام 2013.

وقال المرزوقي: “هذا الرجل اسمه عبد الرحيم عبد الحليم جبريل، لا يهمني دينه أو أيديولوجيته أو التهم التي وجهت إليه، ما يهمني أنه إنسان، أنه شنق وهو في الثمانين من العمر” .

وأضاف: “رحمه الله رحمة واسعة ولا غفر لقاتله وقاتل آلاف المصريين الأبرياء”.

وتابع: “أمر له دلالة واضحة: ذروة التخويف والإرهاب التي يعتمدها النظام العسكري في مصر لفرض سلطته الانقلابية، ما يهمني أن في بلدي جوقة من الفاشيين القدامى والشعبويين الجدد والديمقراطيون المارقون يطالبون في تونس بنظام كهذا”.

وختم المرزوقي “ما زال أمامنا بعض الوقت لسدّ الطريق أمامهم. آن الأوان لاستئناف الثورة تثمينا ودفاعا وتجذيرا ومواصلة مشروعها، وإلا …. لا تستهينوا. المدرسة واحدة وكذلك العراب”.

وفي سبتمبر/أيلول 2018، أيدت محكمة النقض (أعلى محكمة طعون مصرية) حكمًا بإعدام 20 شخصًا، إثر إدانتهم بـاقتحام مركز شرطة كرداسة وقتل 14 شرطيا، في القضية التي تعود أحداثها إلى صيف 2013، وهي التهم التي نفى المتهمون صحتها خلال جلسات المحاكمة.

وبينما يشكو معارضون بشكل دائم من غياب العدالة في هذه المحاكمات، ترفض السلطات المساس بنزاهة القضاء، وتقول إن هؤلاء جميعا أُعدموا في قضايا مرتبطة بالعنف والقتل.

المصدر : الجزيرة مباشر

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