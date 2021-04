تهديدات مصر والسودان “غير مجدية”.. تصعيد إثيوبي جديد بشأن تقاسم مياه النيل

قال المتحدث باسم وزارة الخارجية الإثيوبية دينا مفتي إن أي خلاف بشأن سد النهضة يجب حله بين الأطراف الثلاثة، وأن التفاوض في الوقت الحالي سيكون بشأن التعبئة فقط أما تقاسم المياه ففي جولة أخرى.

وأوضح المتحدث باسم الخارجية الإثيوبية خلال مؤتمر صحفي اليوم الثلاثاء، أن التهديدات التي تطلقها دول المصب -في إشارة إلى مصر والسودان- بشأن السد “غير مجدية”.

وفيما يخص اتفاقية عام 1959، لتوزيع حصص المياه، قال المتحدث باسم الخارجية الإثيوبية “ليس عدلا أن نقبل باتفاقية عام 59 وبتخصيص حصص مياه لمصر والسودان”.

.@mfaethiopia spokesperson, H.E. Amb. Dina Mufti gave the Ministry’s biweekly press briefing today. The presentation focused on political diplomacy, the #GERD negotiation, the situation in Tigray, citizen-centered diplomatic activities & capacity building. https://t.co/WFZaslns1B pic.twitter.com/zBJ3aZAp64

