أردوغان يعلن “إغلاقا كاملا” في تركيا لمدة 20 يوما لاحتواء كورونا

أعلن الرئيس التركي رجب طيب أردوغان، عن إغلاق تام في البلاد اعتبارا من السابعة مساء الخميس 29 من أبريل/نيسان الجاري حتى الخامسة صباح الإثنين 17من مايو/آيار المقبل في إطار تدابير مواجهة جائحة كورونا.

وأضاف أردوغان خلال مؤتمر صحفي، الإثنين، عقب اجتماع للحكومة بالعاصمة أنقرة أنه سيتم تعليق التعليم وجها لوجه في جميع المؤسسات بما في ذلك رياض الأطفال وستؤجل جميع الامتحانات، حسبما نقلت وكالة الأناضول.

وأوضح أردوغان أن سلسلة المتاجر ستواصل عملها أثناء الإغلاق التام وفق الضوابط المحددة ما عدا أيام الأحد فقط.

وأشار إلى أهمية خفض متوسط الإصابات بكورونا إلى ما دون الـ5 آلاف يوميا في أقرب وقت، لعدم التخلف عن ركب أوربا التي بدأت بعض دولها العودة التدريجية إلى الحياة الطبيعية.

تخطى إجمالي إصابات كورونا في تركيا 4 ملايين و667 ألفا (رويترز)

وأوضح أن الإغلاق يستثني مؤسسات الإنتاج والغذاء والتنظيف والصحة، مع السماح لقطاع الطعام والشراب بمواصلة العمل عبر التوصيل المنزلي.

وأكد أن السفر بين المدن التركية سيطلب إذنا خاصا خلال الإغلاق، مع شرط خفض عدد الركاب في الحافلات إلى النصف.

ووفق آخر محصلة مساء الإثنين، تخطى إجمالي إصابات كورونا في تركيا 4 ملايين و667 ألفا، توفي منهم ما يزيد عن 38 ألفا، وتعافى أكثر من 4 ملايين و121 ألفا.

وعالميا، بلغت الإصابات حتى مساء الإثنين، أكثر من 148 مليونا، بينها أكثر من 3 ملايين و125 ألف وفاة، و125 مليونا و607 آلاف حالة تعاف، وفق موقع “ورلد ميتر”.