البث الحي
الأخبار

أردوغان يعلن “إغلاقا كاملا” في تركيا لمدة 20 يوما لاحتواء كورونا

الرئيس التركي رجب طيب أردوغان (رويترز)
الرئيس التركي رجب طيب أردوغان (رويترز)
26/4/2021

أعلن الرئيس التركي رجب طيب أردوغان، عن إغلاق تام في البلاد اعتبارا من السابعة مساء الخميس 29 من أبريل/نيسان الجاري حتى الخامسة صباح الإثنين 17من مايو/آيار المقبل في إطار تدابير مواجهة جائحة كورونا.

وأضاف أردوغان خلال مؤتمر صحفي، الإثنين، عقب اجتماع للحكومة بالعاصمة أنقرة أنه سيتم تعليق التعليم وجها لوجه في جميع المؤسسات بما في ذلك رياض الأطفال وستؤجل جميع الامتحانات، حسبما نقلت وكالة الأناضول.

وأوضح أردوغان أن سلسلة المتاجر ستواصل عملها أثناء الإغلاق التام وفق الضوابط المحددة ما عدا أيام الأحد فقط.
وأشار إلى أهمية خفض متوسط الإصابات بكورونا إلى ما دون الـ5 آلاف يوميا في أقرب وقت، لعدم التخلف عن ركب أوربا التي بدأت بعض دولها العودة التدريجية إلى الحياة الطبيعية.

تخطى إجمالي إصابات كورونا في تركيا 4 ملايين و667 ألفا (رويترز)

وأوضح أن الإغلاق يستثني مؤسسات الإنتاج والغذاء والتنظيف والصحة، مع السماح لقطاع الطعام والشراب بمواصلة العمل عبر التوصيل المنزلي.

وأكد أن السفر بين المدن التركية سيطلب إذنا خاصا خلال الإغلاق، مع شرط خفض عدد الركاب في الحافلات إلى النصف.

ووفق آخر محصلة مساء الإثنين، تخطى إجمالي إصابات كورونا في تركيا 4 ملايين و667 ألفا، توفي منهم ما يزيد عن 38 ألفا، وتعافى أكثر من 4 ملايين و121 ألفا.

وعالميا، بلغت الإصابات حتى مساء الإثنين، أكثر من 148 مليونا، بينها أكثر من 3 ملايين و125 ألف وفاة، و125 مليونا و607 آلاف حالة تعاف، وفق موقع “ورلد ميتر”.

المصدر : الأناضول + الجزيرة مباشر

حول هذه القصة

من برنامج: المسائية

قتلى ومصابون في حريق بمستشفى لمرضى كورونا ببغداد

قال خالد المحنا المتحدث باسم وزارة الداخلية العراقية إن الاتصال بفرق الإنقاذ تأخر ما تسبب في استفحال الحريق وزيادة عدد الضحايا، مضيفا أن التحقيقات ستكشف هوية المسؤولين عن كارثة مستشفى ابن الخطيب.

المزيد من الأخبار

لماذا ضغط “الشاباك” على شرطة الاحتلال لإزالة حواجز باب العامود في القدس؟

شرطة الاحتلال قامت بإزالة الحواجز التي وضعتها عند مدرج باب العامود في القدس المحتلة (رويترز)

شاهد: مصرع مغربي غرقا ونجاة آخرين خلال محاولة هجرة غير نظامية

قال نشطاء إن شابا توفي أثناء محاولة العشرات الهجرة غير النظامية سباحة إلى سبتة (مواقع التواصل)

تركيا: تحسين العلاقات مع مصر يعزز جهود السلام في ليبيا

رسائل إيجابية بين مصر وتركيا في الأونة الأخيرة

أمير دولة قطر يتلقى دعوة من الملك السعودي لزيارة المملكة

أمير قطر (يمين) خلال تسلمه رسالة خطية حملها وزير الخارجية السعودي (وكالة الأنباء القطرية)
الأكثر قراءة

السلطات المصرية تنفذ حكم الإعدام بحق 9 متهمين في قضية “أحداث كرداسة”

عبد الرحيم جبريل أحد من تم تنفيذ حكم الإعدام بحقهم (مواقع التواصل)

من غزة إلى المريخ.. فلسطيني يشارك في تصنيع أول طائرة تحلق فوق الكوكب الأحمر (فيديو)

المهنديس لؤي البسيوني كان مسؤول الهندسة الكهربائية للمروحية (الجزيرة مباشر)

أول تصريحات لأردوغان ردا على موقف بايدن بشأن “إبادة الأرمن” (فيديو)

الرئيس التركي رجب طيب أردوغان (يمين) والرئيس الأمريكي جو بايدن (الأناضول)

الحيض لا يمنع المرأة من تلاوة القرآن