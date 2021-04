وسط مخاوف من فراغ أمني.. بدء انسحاب القوات الأمريكية من أفغانستان

أعلن قائد القوات الأجنبية في أفغانستان الجنرال الأمريكي سكوت ميلر، اليوم الأحد، بدء انسحاب منظم للقوات الأجنبية وتسليم القواعد العسكرية والمعدات للقوات الأفغانية.

وقال ميلر إنه ينفذ قرار الرئيس الأمريكي جو بايدن بإنهاء أطول حرب أمريكية استنادا إلى أن هذه الحرب الطويلة في أفغانستان لم تعد من الأولويات الأمريكية.

وأوضح ميلر أن القوات الأجنبية ستظل تمتلك الوسائل العسكرية والقدرة على حماية نفسها بشكل كامل خلال عملية الانسحاب وستدعم قوات الأمن الأفغانية.

ويقود ميلر منذ العام 2018 القوات الأمريكية وقوات حلف شمال الأطلسي في أفغانستان في حربها مع طالبان والجماعات الإسلامية.

وكان الرئيس الأمريكي جو بايدن قد أعلن، في وقت سابق خلال الشهر الجاري، بدء انسحاب القوات الأمريكية من أفغانستان، اعتبارا، من الأول من مايو/ أيار على أن يكتمل بحلول 11 من سبتمبر/ أيلول المقبل.

I am now the fourth American president to preside over an American troop presence in Afghanistan.

I will not pass this responsibility to a fifth. pic.twitter.com/OpZK1Na5KP

— President Biden (@POTUS) April 14, 2021