هل يجوز الدعاء على الأبناء العاقين لوالديهم؟ (فيديو)

فاجأ متصل مذيع الجزيرة مباشر قائلا إنه يدعو على ابنه الكبير لأنه عاق له ويتساءل: هل في ذلك حرمة عليه أو تعطيل لثوابه في رمضان أم لا؟

ورد على السؤال الشيخ وائل محي الدين الزرد أستاذ الحديث وعضو رابطة علماء فلسطين قائلا “أعانك الله على ما ابتليت به من عقوق للولد، ولكنني أدعوك من كل قلبي: إياك أن تزيد الهم همين، فلا تزد عقوق الولد بإبعاده عن رحمة الله تعالى”.

وأضاف “زد في إحسانك له واستمطر السماء من رحماتها وادع لولدك ولا تدعو عليه، فقد جاء في الحديث “لَا تَدْعُوا عَلَى أَنْفُسِكُمْ، وَلَا تَدْعُوا عَلَى أَوْلَادِكُمْ، وَلَا تَدْعُوا عَلَى خَدَمِكُمْ، وَلَا تَدْعُوا عَلَى أَمْوَالِكُمْ، لَا تُوَافِقُوا مِنَ اللَّهِ تَبَارَكَ وَتَعَالَى سَاعَةَ نَيْلٍ فِيهَا عَطَاءٌ، فَيَسْتَجِيبَ لَكُمْ”.

وتابع “ينبغي أن تخشى والله أن تصيب دعوتك بابا للسماء مفتوحا، هل يسرك أن يكون ولدك في النار حتى ولو كان عاقا؟”

وأردف “شئت أم أبيت فإنه سيبقى ولدك، فرفقا به يرحمك الله، وأتبعه بالدعوات الصالحات أن يهديه الله عز وجل. هل تجد في القرآن الكريم أبا أو أما دعا على ولدهما”؟

وختم بالقول “أقول لك من قلب مشفق: اتق الله عز وجل وإياك أن تضيع رمضان بالدعاء على ولدك بل استغل هذه النفحات الإيمانية بالشهر الكريم واطرق أبواب السماء وقل: اللهم إني أسألك بر ولدي، اللهم اهده وخذ بناصية قلبه إليك، لعل الله تعالى أن يهديه ويصلحه ويرزقك بره”.