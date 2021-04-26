انتقادات لوزيرة الصحة المصرية بعدما قلصت وفيات الأطباء بكورونا إلى خمس العدد الحقيقي (فيديو)

أكد أمين عام نقابة الأطباء أسامة عبد الحي أن مصر فقدت نحو 500 من الأطباء بسبب فيروس كورونا مشيرا إلى أنه لا يمكن احتساب الأطباء العاملين في مستشفيات العزل فقط وعدم احتساب الآخرين.

وردا على تصريحات وزيرة الصحة المصرية هالة زايد التي قالت فيها إن “شهداء الأطباء” هم من توفوا أثناء عملهم في مستشفيات العزل وعددهم 115 طبيبا فقط، قال عبد الحي إن الرقم الذي أوردته الوزيرة مغلوط وغير منطقي.

وتساءل عن الأطباء الذين توفوا بعد الإصابة أثناء عملهم في المستشفيات الأخرى جراء تعاملهم مع مرضي دون علمهم بأنهم مصابون بكورونا في الطوارئ، وما هو موقف أطباء النساء والتوليد الذين يجرون عمليات الولادة ويكتشفون لاحقا أن السيدات مصابات؟

وأشار عبد الحي إلى وجود تأخر في وصول اللقاح لبعض المستشفيات لافتا إلى سقوط بعض الأسماء من النظام أحيانا بعد التسجيل، ما دفع النقابة إلى مخاطبة الوزيرة منذ أسبوع لتقديم أي مساعدة للإسراع في تطعيم الأطباء.

وكانت وزيرة الصحة المصرية قالت أمس إن 115 طبيبا فقط توفوا بسبب إصابتهم بفيروس كورونا في مستشفيات العزل منذ بدء الجائحة، أما الباقون فكانت إصابتهم مجتمعية، الأمر الذي أثار سخطا واسعا بين الأطباء.

واتهم الأطباء الوزيرة بعدم علمها بالبروتوكول العالمي للوباء الذي يصنف العاملين داخل المستشفيات ضحايا لفيروس كورونا نظرا لتعاملهم المباشر مع الحالات المصابة أثناء إجراء الفحوصات اللازمة لهم.

كما اتهموا الوزيرة أيضا بتعمدها تقليص الأعداد الحقيقية لوفيات الأطباء، ما يعكس تخلي الدولة عن تعويض عائلات أطباء كثر توفوا جراء كورونا.

ولم تكتف الوزيرة بتقليص أعداد وفيات الأطباء إذ نفت أيضا وجود تفش للوباء في بعض المحافظات، ليرد عليها مواطنون وأطباء من محافظة سوهاج بصعيد مصر بمقاطع فيديو من داخل المستشفيات توضح امتلاء جميع الأسرة والطرقات بالمرضى.

وتعليقا على تصريحات الوزيرة غرد حسن عبد الرحمن قائلا “والطبيب الذي مات في مستشفى عام أو خاص أو عيادة أو أي قسم بعيدا عن العزل الصحي لا يعد شهيدا ولا يستحق تعويضا. الطبيب الذي يموت في أي مكان بكورونا أليس له على الدولة كامل الحقوق”؟

وكتب عزت شابوري “تصريحات الوزيرة تستوجب المحاسبة. منظومة الصحة في مصر تعتمد بالأساس على العيادات الخاصة بنسبة تفوق المستشفيات الحكومية. ما أنقذ الموقف حتى الآن هي العيادات الخاصة ومراكز الأشعة الخاصة والاستشارات الطبية المجانية من أطباء الصدر والحميات على تليفوناتهم الخاصة، تيجي بعد كدا تقول لا يحتسبوا شهداء”!.

وكتب الدكتور مجدي سعد “لابد من إقالة هذه الوزيرة لأنها تضلل الحكومة بنشر أخبار غير دقيقة عن حالة الوباء في الدولة والصعيد بالأخص، وعن حالات الإصابات والوفيات بالكورونا وعن التطعيم ووفيات الأطباء بكل المستشفيات وليس العزل فقط. نداء إلى رئيس الجمهورية ورئيس الوزراء: لا تعتمدا على كلام الوزيرة”.