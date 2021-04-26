أمير دولة قطر يتلقى دعوة من الملك السعودي لزيارة المملكة

تسلّم أمير دولة قطر الشيخ تميم بن حمد آل ثاني، خلال استقباله وزير الخارجية السعودي الأمير فيصل بن فرحان في الدوحة، رسالة خطية من الملك السعودي سلمان بن عبد العزيز، تضمنت دعوة لأمير دولة قطر لزيارة المملكة، بحسب بيان للديوان الأميري القطري.

وخلال اللقاء، نقل وزير الخارجية السعودي، تحيات الملك سلمان، وتمنياته لأمير قطر بدوام التوفيق.

كما أبلغ أمير قطر، وزير الخارجية السعودي، تحياته للملك سلمان وتمنياته له بموفور الصحة وللشعب السعودي بدوام التقدم والازدهار.

سمو أمير البلاد المفدى يتسلم رسالة خطية من أخيه خادم الحرمين الشريفين ملك المملكة العربية السعودية الشقيقة، تتضمن دعوة سموه لزيارة المملكة العربية السعودية الشقيقة. #قنا https://t.co/lLfLaHklpU pic.twitter.com/4tmur8Xhi9 — وكالة الأنباء القطرية (@QatarNewsAgency) April 26, 2021

كما بحث وزير الخارجية القطري الشيخ محمد بن عبد الرحمن آل ثاني مع نظيره السعودي علاقات التعاون وتعزيز مسيرة مجلس التعاون الخليجي بالإضافة إلى آخر مستجدات المنطقة.

وأعرب الشيخ محمد بن عبد الرحمن عن تأييد بلاده الكامل لكافة الإجراءات التي تتخذها المملكة لمكافحة تهريب المخدرات بجميع أشكالها، كما دعا إلى تكثيف الجهود وتعزيز التعاون بين دول المنطقة لمكافحة تهريب المخدرات.

وجدد وزير الخارجية القطري دعم دولة قطر الراسخ للمملكة العربية السعودية، حكومة وشعبا، لكل ما من شأنه تعزيز أمنها واستقرارها.

وزيارة أمير قطر للسعودية، في حال إتمامها، ستكون الأولى بعد قمة العلا والمصالحة الخليجية التي جرت في المملكة يناير/كانون الثاني الماضي، والتي جرت بحضور الشيخ تميم بن حمد.

وفي 5 يناير/كانون الثاني الماضي، جرى الإعلان في القمة الخليجية الـ41 بالسعودية والتي حضرها أمير قطر، عن توقيع اتفاق للمصالحة ينهي حصارا ومقاطعة لقطر بدأتها، في يونيو/ حزيران 2017، كل من السعودية والبحرين والإمارات ومصر.