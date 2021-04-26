الشيخ كمال الخطيب للجزيرة مباشر: بعض الأنظمة العربية تتآمر على القدس لكن الشعوب لها كلمة أخرى (فيديو)

قال الشيخ كمال الخطيب رئيس لجنة الحريات بالداخل الفلسطيني إن ما يقع في القدس وباحة المسجد الأقصى هو”استدعاء لحرب دينية من قبل الحكومة الإسرائيلية، التي تعرف حق المعرفة أن هذه الحرب لن تكون في صالحها”.

وأضاف الخطيب خلال مشاركته في برنامج “المسائية” على شاشة الجزيرة مباشر “هناك أنظمة عربية تتآمرعلى القدس، لكن الشعوب العربية لها كلمة أخرى”.

واعتبر الخطيب أن الأمة العربية والمسلمة في حالة غضب ونفير لنصرة القدس، مؤكدا في السياق ذاته أن المسجد الأقصى ليس قبلة 14 مليون فلسطيني، بل هو قبلة وقضية 400 مليون عربي ومليار و700 ألف مسلم.

وأضاف الخطيب أن الشعوب العربية هي المعول عليها في “إزاحة الأنظمة المتآمرة ضد القدس وأن هذه الشعوب هي التي ستحدد وجهة البوصلة نحو القدس والمسجد الأقصى المبارك”.

وأكد الشيخ كمال الخطيب -الذي كان يشغل منصب نائب رئيس الحركة الإسلامية داخل الخط الأخضر- أن هناك سياقا إقليميا في المنطقة العربية، وأن الحكومة الإسرائيلية استغلت هذا السياق وذلك من أجل تمرير سياسة استيطانية عنصرية ضد المقدسيين، مستفيدة من موقف حكومات عربية أدارت ظهرها للقضية الفلسطينية.

وأضاف الخطيب “المؤسسة الإسرائيلية استغلت تقاعس هذه الأنظمة العربية وشرعت في حملة تضييق واسعة النطاق ضد المقدسيين”.

وتابع ” مجموع التطورات التي حصلت تؤكد أننا بصدد سياسة تهويد ممنهجة اعتمدتها الحكومة الإسرائيلية في القدس”.

وقال الخطيب “منذ اليوم الأول من شهر رمضان أقدمت السلطات الإسرائيلية على اقتحام عددا من الشقق بحي سلوان وحي الشيخ جراح، كما قامت وحدات جيش الاحتلال الإسرائيلي بقطع أسلاك مكبرات الصوت وشرعت في السماح للمستوطنين بالدخول إلى باحة المسجد الأقصى ما أثار حفيظة المقدسيين”.

وأوضح الخطيب أن إصرار السلطات الإسرائيلية على إغلاق ساحة باب العامود ونشر صور للهيكل مكان المسجد الأقصى وراء الاضطرابات التي تشهدها مدينة القدس، مبرزا في السياق نفسه أن إسرائيل قادرة على احتواء الوضع من خلال احترام مشاعر المسلمين المقدسيين في هذا الشهر الكريم.

وكانت ساحة باب العامود ومناطق مختلفة من القدس قد شهدت خلال اليوميين الماضيين مواجهات بين قوات الأمن الإسرائيلية وعدد من المقدسيين.

كما شنت طائرات حربية إسرائيلية غارات على قطاع غزة، ردا على إطلاق قذائف باتجاه المستوطنات المحاذية له، في حين حذرت المقاومة من المساس بالمقدسات وعبرت الولايات المتحدة وتركيا والأردن عن قلقها من التصعيد الأخير.

وقصفت الطائرات الإسرائيلية أرضا زراعية بمنطقة مطار غزة شرق رفح جنوبي القطاع، كما قصفت الطائرات بصاروخين على الأقل هدفاً في منطقة جبل الريس شمال شرق مدينة غزة.