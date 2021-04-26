اكتشاف فيروس جديد شبيه بكورونا في خفافيش بريطانيا

قالت صحيفة “التايمز” البريطانية إن باحثين عثروا على فيروس تاجي جديد مشابه لفيروس كورونا المستجد، في خفافيش بريطانية.

وذكرت الصحيفة في تقرير، اليوم الإثنين، أنه تم العثور على الفيروس الجديد في فضلات أحد الخفافيش من فصيلة “حدوة الحصان الصغيرة” في بريطانيا.

ونقلت عن خبراء في هيئة الصحة البريطانية العامة وجمعية علم الحيوان قولهم إنه “لا يمكن انتقال الفيروس إلى البشر في صيغته الحالية”، فيما أشاروا إلى ثمة مخاطر صحية في حال أصيبت الخفافيش التي تحمل الفيروس المكتشف بفيروس كورونا.

ويعود فضل اكتشاف الفيروس الجديد إلى الطالبة الجامعية في علم البيئة، إيفانا مورفي (22 عامًا) التي جمعت فضلات الخفافيش كجزء من رسالة تخرجها في السنة الأخيرة، حسب المصدر ذاته.

وتمكنت الطالبة وفريقها من اصطياد 53 خفاشًا باستخدام الفخاخ والشباك، وتم جمع فضلاتها في أكياس معقمة قبل إطلاق سراح الخفافيش مرة أخرى.

وقالت مورفي للصحيفة: “أنا قلقة من أن يبدأ الناس في اضطهاد الخفافيش، وهذا هو آخر شيء أريده ولن يكون ضروريا. وكما هو الحال مع كل أنواع الحياة البرية، إذا تُركت معزولة، فلن تشكل أي تهديد”.

ارتبطت الخفافيش بمنشأ فيروس كورونا (رويترز)

وفيروسات كورونا حيوانية المنشأ، أي أنها تنتقل بين الحيوانات والبشر. وقد ‏خلصت الأبحاث المفصلة إلى أن فيروس كورونا المسبب لمرض سارس ‏‏(‏SARS-CoV‏) قد انتقل من قطط الزباد إلى البشر.

ومن المحتمل أن يكون فيروس “سارس كوف 2” قد نشأ بين الخفافيش، لكن علماء يعتقدون أن الفيروس انتقل من حيوان وسيط إلى البشر.

وهناك احتمال أن يكون الفيروس قد نشأ لدى خفاش خارج الصين، إذ عادة ما يتم تهريب آكل النمل الحرشفي إلى الصين من أجزاء أخرى من آسيا وأفريقيا.

وعالميا، تسبب فيروس كورونا منذ ظهوره في الصين نهاية العام 2019، بوفاة أكثر من 3 ملايين و124 ألف شخص وإصابة ما يزيد عن 147 مليون و900 ألف شخص، حسب موقع “وورلدوميتر” المعني برصد تطورات الجائحة.