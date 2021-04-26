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أول تصريحات لأردوغان ردا على موقف بايدن بشأن “إبادة الأرمن” (فيديو)

26/4/2021-|آخر تحديث: 26/4/202109:52 PM (مكة المكرمة)

قال الرئيس التركي رجب طيب أردوغان، اليوم الإثنين، إن نظيره الأمريكي جو بايدن رضخ لضغوطات “الجماعات الأرمنية المتطرفة والمعادية لتركيا”، عبر وصف أحداث 1915 بـ”الإبادة الجماعية” بحق الأرمن.

وقال أردوغان خلال مؤتمر صحفي عقب ترؤسه اجتماعا للحكومة في المجمع الرئاسي بأنقرة إن بايدن استخدم عبارات “غير محقة” لا أساس لها وتخالف الحقائق بشأن أحداث أليمة وقعت قبل أكثر من قرن.

وأضاف: “نعتقد أن الوصف الذي استخدمه بايدن جاء نتيجة لضغوط الجماعات الأرمنية المتطرفة والمعادية لتركيا”.

وأكد أردوغان أنه “يجب ترك مهمة تقصي الأحداث التاريخية وكشف الحقائق للمؤرخين وليس الساسة”.

وفي أول تصريحات له منذ بيان البيت الأبيض، السبت الماضي، قال أردوغان إن “الخطوة الخاطئة” ستعيق العلاقات ونصح الولايات المتحدة “بالنظر في المرآة”.

لكن الرئيس التركي أضاف أنه يتوقع “فتح باب جديد” في العلاقات ومناقشة جميع الاتفاقات مع الرئيس بايدن في قمة حلف شمال الأطلسي، في يونيو/حزيران.

وتابع أردوغان “لم يحدث شيء يوصف بالمأساة الإنسانية في 1915 وما حدث هو إغلاق الحكومة العثمانية منظمات تعاونت ضدها مع البلدان المعادية أثناء الحرب”.

وأضاف “عدد الذين فقدوا حياتهم من الأرمن خلال عملية تبديل أماكنهم بالكاد يصل إلى 150 ألف شخص وذلك جراء الأوبئة والحوادث الأمنية أو الاشتباكات مع قوات الأمن وبالطبع كل واحد منهم روح بشرية ورقم هام والمؤرخون والساسة الأرمن يعترفون أيضا بتضخيم الأرقام الحقيقية عبر إضافة صفر إليها”.

وتابع أردوغان “قبل قرن كان أكثر من 80% من السكان في المنطقة الجغرافية التي تقع فيها أرمينيا اليوم مسلمون، أما اليوم لم يتبق أحد تقريبًا من المسلمين الأتراك والشركس في نفس المنطقة”.

ووصف بايدن، السبت الماضي، أحداث 1915 بـ”الإبادة” ضد الأرمن في مخالفة للتقاليد الراسخة لأسلافه من رؤساء الولايات المتحدة في الامتناع عن استخدام المصطلح.

وأكدت وزارة الخارجية التركية أن بايدن لا يملك الحق القانوني في الحكم على المسائل التاريخية وتصريحاته عن “الإبادة” المزعومة للأرمن “لا قيمة لها”.

واعترف الكونغرس الأمريكي بإبادة الأرمن، في ديسمبر/كانون الأول 2019، في تصويت رمزي.

لكن الرئيس السابق دونالد ترمب رفض استخدام هذه العبارة واكتفى بالحديث عن “واحدة من أسوأ الفظائع الجماعية في القرن العشرين”.

ويقدّر الأرمن بمليون ونصف المليون عدد الذين قتلوا منهم بشكل منهجي خلال الحرب العالمية الأولى على أيدي قوات السلطنة العثمانية التي كانت حينذاك متحالفة مع ألمانيا وامبراطورية النمسا-المجر، هم يحيون ذكرى هذه الحملة في 24 من أبريل/نيسان من كل عام.

المصدر : الجزيرة مباشر + وكالات

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