بعيدا عن الاكتفاء بالدعاء.. كيف ينصر المسلمون المسجد الأقصى؟ (فيديو)

قال الهلال الأحمر الفلسطيني إن أكثر من 100 أصيبوا خلال مواجهات مع قوات الاحتلال الإسرائيلي ومستوطنين متطرفين في محيط البلدة القديمة بالقدس المحتلة، بينما تصدر وسم (#القدس_تنتفض) منصات التواصل عربيًا.
يتساءل الكثير من المسلمين الآن عن كيفية نصرة فلسطين والمسجد الأقصى بعيدا عن الاكتفاء بالدعاء فقط في ظل ما تمر به مدينة القدس الآن من أحداث وما يتعرض له المسجد الأقصى من اعتداءات.
ويجيب عن هذا السؤال أستاذ الحديث وائل محيي الدين الزرد الذي قال للجزيرة مباشر إن المسلم الحق هو من يتفاعل مع قضايا أمته، فمن لم يهتم بأمر المسلمين فليس منهم كما قال الحسن البصري.
كيف أنصر #المسجد_الأقصى؟ مع الدكتور وائل محيي الدين#أيام_الله #رمضان #القدس #الأقصى pic.twitter.com/cRTKqDxp3E
— الجزيرة مباشر (@ajmubasher) April 24, 2021
وحدد الدكتور محي الدين بعض النقاط المطلوبة من عموم الأمة فيما يتعلق بقضيتهم المركزية فلسطين وتجاه المسجد الأقصى كالتالي:
وفي وقت سابق السبت، اعتدت شرطة الاحتلال الإسرائيلي، على المصلين في منطقة “باب العامود” وسط القدس بالهراوات وإلقاء قنابل الصوت والغاز تجاههم لدى خروجهم من المسجد الأقصى عقب أدائهم صلاة العشاء والتراويح.
وأدت الاعتداءات الإسرائيلية على المصلين إلى توتر الأوضاع في المدينة، وخاصة في منطقتي “باب العامود” و”باب الساهرة”.
وامتدت المواجهات إلى مناطق أخرى في مدينة القدس، خاصة بلدة سلوان والطور المحاذيتين لمدينة القدس.
ويشهد “باب العامود” ومناطق أخرى من القدس الشرقية المحتلة منذ بداية شهر رمضان مواجهات مستمرة بين قوات إسرائيلية وشبان فلسطينيين.
ومنطقة باب العامود، إحدى أهم ساحات القدس المحتلة، وفيها مدرج يؤدي إلى البلدة القديمة.
ومنذ الخميس أصيب ما لا يقل عن 105 فلسطينيين خلال المواجهات بالمدينة، فيما اعتقلت الشرطة الإسرائيلية ما لا يقل عن 50 آخرين.