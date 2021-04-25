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“لظروف خاصة”.. استقالة وزير الإعلام المصري من منصبه

وزير الدولة للإعلام المصري السابق أسامة هيكل (مواقع التواصل)
وزير الدولة للإعلام المصري السابق أسامة هيكل (مواقع التواصل)
25/4/2021-|آخر تحديث: 25/4/202104:17 PM (مكة المكرمة)

قدم وزير الدولة للإعلام المصري أسامة هيكل استقالته من منصبه حسب بيان رسمي جاء على لسان المتحدث باسم مجلس الوزراء نادر سعد اليوم الأحد.

وقال سعد في بيان مقتضب نشرته صفحة رئاسة مجلس الوزراء على فيسبوك إن “أسامة هيكل وزير الدولة للإعلام تقدم باستقالته من منصبه للدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء نظرا لظروف خاصة”، دون تحديد ماهية الظروف أو الأسباب التي دفعت هيكل للاستقالة.

وتولى هيكل وزارة الدولة للإعلام في ديسمبر/كانون الأول 2019 بعد إعادة الوزارة مرة أخرى إلى الحكومة، إذ كانت أُلغيت في حكومة الرئيس عبد الفتاح السيسي الأولى عام 2014.

وكان هيكل قد شغل هذا المنصب في عهد المجلس العسكري الذي تولى السلطة في البلاد عام 2011 عقب الاطاحة بالرئيس حسني مبارك بعد ثورة يناير.

ونهاية الشهر الماضي، اعتذر هيكل عن عدم الحضور، للمرة الثانية، في مجلس النواب المصري تلبية لاستجواب مقدم ضده من أحد أعضاء البرلمان.

وذكر موقع صحيفة الأهرام الحكومية أن سبب الاستجواب هو اتهام الوزير بـ”التقصير والفشل في أداء مهام منصبه المكلف بها واستمرار ارتكابه مخالفات مالية وإدارية”.

ومنذ أشهر وهناك جدل وتراشق بين أسامة هيكل وبين إعلاميين مصريين محسوبين على النظام مثل أحمد موسى ووائل الإبراشي وغيرهما.

وقال مراقبون للجزيرة مباشر إن الصراع بين أسامة هيكل وشركة إعلام المصريين هو صراع مؤسسات وأجهزة أمنية إذ إن هيكل مقرب من المؤسسة العسكرية بينما تحسب الشركة على جهاز المخابرات العامة وأذرعه للسيطرة على الإعلام. أما الطرف الثاني في الصراع فيمثله المقدم أحمد شعبان، ضابط الجيش الذي خدم بجهاز الاستخبارات الحربية قبل أن ينتقل إلى مؤسسة الرئاسة مع وصول السيسي إلى الحكم.

المصدر : الجزيرة مباشر + الفرنسية

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